«Брат» – великое кино. Тогда время такое было, а в современных реалиях то, что делает Багров – плохо. Хочу «Слово пацана» поглядеть». Миладинович о фильмах

Серб Иван Миладинович высказался про фильм «Брат».

– Слушаю очень много российской музыки, хотя названия не запоминаю.

Смотрел несколько российских сериалов, сейчас очень хочу поглядеть «Слово пацана», говорят, хороший. Из фильмов запомнился «Брат». Понравилось. Сказал бы, что это великое кино.

– Для России это культовое кино, но мнения разделяются – хороший персонаж Данила Багров или все же плохой. Как вы считаете?

– Тогда такое время было. Если смотреть сейчас и воспринимать все в современных реалиях, то, что он делает – плохо. Но в то время для кого-то это было хорошо, – сказал экс-игрок « » , выступающий за казахстанский « ».