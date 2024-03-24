«Брат» – великое кино. Тогда время такое было, а в современных реалиях то, что делает Багров – плохо. Хочу «Слово пацана» поглядеть». Миладинович о фильмах
Серб Иван Миладинович высказался про фильм «Брат».
– Слушаю очень много российской музыки, хотя названия не запоминаю.
Смотрел несколько российских сериалов, сейчас очень хочу поглядеть «Слово пацана», говорят, хороший. Из фильмов запомнился «Брат». Понравилось. Сказал бы, что это великое кино.
– Для России это культовое кино, но мнения разделяются – хороший персонаж Данила Багров или все же плохой. Как вы считаете?
– Тогда такое время было. Если смотреть сейчас и воспринимать все в современных реалиях, то, что он делает – плохо. Но в то время для кого-то это было хорошо, – сказал экс-игрок «Сочи» Миладинович, выступающий за казахстанский «Тобол».
Удалось побывать в Питере на Смоленском кладбище около Балабанова и посмотреть в Саратове прекрасную игру Сухорукова в спектакле Старший сын (по Вампилову). После спектакля удалось пообщаться с А. Хмельницкой, а Виктор Иванович задержался в театре беседуя со студентами - вышел и сразу в машину (охранник сказал, что опаздываем в аэропорт)...
Балабанов снял фильм Брат для того чтобы самому заработать на фильм Про уродов и людей (т. к. государство отказалось вкладываться в этот фильм).
Алексею Балабанову и Сергею Бодрову светлая память! Виктору Сухорукову - здоровья и долгих лет!
Делать психологический разбор главного героя фильма 20 летней давности
Который все пересмотрели по 10 раз
Да ещё и делать вид, что поняли, что персонаж совершал неоднозначные поступки
//Ну вообще имя Даниил означает «Бог мне судья»//
это немец прямым текстом говорит в беседке.
//который не хочет социализироваться и принимать нравы большого города и мирной жизни//
ты дальше сам пишешь "паскудное время и рэкет". в этом надо было социализироваться? По мне, так Данила самый "найденный" в этом фильме человек. Понятно что он чистое воплощение фантазии о герое, в реальности такого человека быть не могло. От ранения в живот он излечивается буквально за день. По мне этой сценой автор это и проговаривает. Данила возвращается с войны, но абсолютно не сломленным человеком (как нам кажется, хотя мы его не знали до неё), не пьёт, не буянит, тянется к светлому - музыке, со всеми вежлив и аккуратен, но даёт отпор любой несправедливости и защищает слабых.
//Затем в ход идут ксенофобия Данилы и антисемитизм//
в этом я вижу классического Иванушку-дурачка. Добрый, но глупый. Он не любит евреев, но не может объяснить почему. Объясняет французу, что Америке кирдык и не видит никакой разницы. Это же показывает, что он абсолютно не понимает что говорит, а выдаёт штампы из общества , из посиделок в гаражах. Это конечно гениально сколько пластов заложил автор в одного перса. Данила вроде бы и герой-одиночка, который играет по своим правилам и ретранслятор мыслей обычной быдло-массы. То есть он и часть её, но только внешне, внутренне он полностью от неё отличается. Что передано в сцене в квартире с бандитами, где этажом выше идёт гулянка богемы. И Данила из квартиры, в которой "братки" (с которыми вроде бы он вместе пришёл одно дело делать) идёт за Бутусовым "туда наверх" и кайфует от той атмосферы, потому что он по настоящему хочет быть здесь. С другой стороны, в этом я так же вижу мысль: что пока внизу идёт грязь, беспредел и смерть, всего лишь квартирой выше богема прекрасно проводит время в блаженном неведении.
Столько же можно и про Светку написать, которая отвергает Данилу с моралофагством и бежит к своему абъюзеру, а потом плачет, пока за её спиной калдырят. Это и аллюзия на Россию, которая отказывается от такого парня как Данила и идёт дальше по роже получать. И что это вот образ совести и тратата.
Короче, буду заканчивать Брат - это такой герметичный концентрат смыслов и крутизны, что слов нет. Чему подтверждением служат наши полотна здесь. Второй как то не оч. понял, сразу после первого смотрел недавно и что-то не то, о другом о чём то.
Вор-рецидивист убит в местах лишения свободы, одноклассник, дяди Коли(к которому в конце Данила направляет Витю).
"А ты домой езжай к маме. Старая она уже. Ей надо помогать. Денег вот ей дашь. На работу устройся в милицию.
У них там этот, дядя Коля, начальник,
...одноклассник отца."