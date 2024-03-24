«Брат» – великое кино. Тогда время такое было, а в современных реалиях то, что делает Багров – плохо. Хочу «Слово пацана» поглядеть». Миладинович о фильмах

Теги премьер-лига Россия высшая лига Казахстан Тобол Иван Миладинович Сочи Sports.ru – Казахстан кино Футбол

Серб Иван Миладинович высказался про фильм «Брат».

– Слушаю очень много российской музыки, хотя названия не запоминаю.

Смотрел несколько российских сериалов, сейчас очень хочу поглядеть «Слово пацана», говорят, хороший. Из фильмов запомнился «Брат». Понравилось. Сказал бы, что это великое кино.

– Для России это культовое кино, но мнения разделяются – хороший персонаж Данила Багров или все же плохой. Как вы считаете?

– Тогда такое время было. Если смотреть сейчас и воспринимать все в современных реалиях, то, что он делает – плохо. Но в то время для кого-то это было хорошо, – сказал экс-игрок «Сочи» Миладинович, выступающий за казахстанский «Тобол».

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59 комментариев
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Сейчас такие братья тысячами возвращаются домой с ПТСР. Собственно, про них и фильм. Хорошего он сделал ровно ноль, вместе с такими же бандитами и мирных убивал.
+108
-44
+64
По фильмам Брат и Брат-2 можно узнать о России 90-х! Алексей Октябринович Балабанов великий, скромный, абсолютно не пафосный и недооценённый режиссер!
Удалось побывать в Питере на Смоленском кладбище около Балабанова и посмотреть в Саратове прекрасную игру Сухорукова в спектакле Старший сын (по Вампилову). После спектакля удалось пообщаться с А. Хмельницкой, а Виктор Иванович задержался в театре беседуя со студентами - вышел и сразу в машину (охранник сказал, что опаздываем в аэропорт)...
Балабанов снял фильм Брат для того чтобы самому заработать на фильм Про уродов и людей (т. к. государство отказалось вкладываться в этот фильм).
Алексею Балабанову и Сергею Бодрову светлая память! Виктору Сухорукову - здоровья и долгих лет!
+51
-6
+45
Ответ Metalloid
Комментарий удален модератором
"Человек", приплетающий либерала в любом месте по поводу и без, рассказывает о приплетании.
+33
-8
+25
Ответ JohnnyMulka
Вот вам делать нечего Делать психологический разбор главного героя фильма 20 летней давности Который все пересмотрели по 10 раз Да ещё и делать вид, что поняли, что персонаж совершал неоднозначные поступки
Вы что сказать вообще хотели?
+29
-5
+24
лучше посмотри горячие линии за последние 24 года со своим кумиром
+20
-9
+11
Ответ dimitrii63
великое кино, украинские бандосы уже тогда в Америке не плохо интересы Родины защищали
бандиты защищают только интересы бандитов. ты чем вообще фильмы Балабанова смотрел - паспортными данными? там тебе на голубом экране показали, как русская братва звонит украинской братве и просит завалить русского и ещё одного русского по кличке Татарин. пока русский через американца отмывает деньги, скорее всего, евреев в землях резервации индейцев.
+11
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+11
Ответ Алексей Фирстов
По фильмам Брат и Брат-2 можно узнать о России 90-х! Алексей Октябринович Балабанов великий, скромный, абсолютно не пафосный и недооценённый режиссер! Удалось побывать в Питере на Смоленском кладбище около Балабанова и посмотреть в Саратове прекрасную игру Сухорукова в спектакле Старший сын (по Вампилову). После спектакля удалось пообщаться с А. Хмельницкой, а Виктор Иванович задержался в театре беседуя со студентами - вышел и сразу в машину (охранник сказал, что опаздываем в аэропорт)... Балабанов снял фильм Брат для того чтобы самому заработать на фильм Про уродов и людей (т. к. государство отказалось вкладываться в этот фильм). Алексею Балабанову и Сергею Бодрову светлая память! Виктору Сухорукову - здоровья и долгих лет!
Фильм Брат думаю можно в разряд документальных записывать. А Брат-2 конечно уже больше боевичок и сказка но топ.
+18
-7
+11
Типичный серб
+15
-6
+9
Ответ Алексей Фирстов
Эх, сколько рок групп оттуда взяли свои корни и кормятся шикарно, в том числе и благодаря попаданию в эти фильмы...
а до этого Наутилус никто не знал ?
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+8
Ответ Алексей Фирстов
Эх, сколько рок групп оттуда взяли свои корни и кормятся шикарно, в том числе и благодаря попаданию в эти фильмы...
из тех, что кормятся одним фильмом я только "Вечно молодого " могу вспомнить. Остальные - это титаны рок-сцены. НП, БИ2, Сплин, Аукцион, даже ОЭ есть, Земфира. все и без фильма стали бы топами.
+11
-3
+8
Ответ Pixel 8
Сейчас такие братья тысячами возвращаются домой с ПТСР. Собственно, про них и фильм. Хорошего он сделал ровно ноль, вместе с такими же бандитами и мирных убивал.
Если бы все фильмы снимали исключительно про хороших и положительных со всех точек зрения людей, то кинематограф давно загнулся бы. Брат-культовый фильм своего времени.
+7
-1
+6
Ответ Pixel 8
Сейчас такие братья тысячами возвращаются домой с ПТСР. Собственно, про них и фильм. Хорошего он сделал ровно ноль, вместе с такими же бандитами и мирных убивал.
Вот вам делать нечего
Делать психологический разбор главного героя фильма 20 летней давности
Который все пересмотрели по 10 раз
Да ещё и делать вид, что поняли, что персонаж совершал неоднозначные поступки
+41
-37
+4
Ответ Pixel 8
Сейчас такие братья тысячами возвращаются домой с ПТСР. Собственно, про них и фильм. Хорошего он сделал ровно ноль, вместе с такими же бандитами и мирных убивал.
Ты там в трамвае ехал что ли, за проезд платить не хотел?
+6
-3
+3
Ответ brig_Mercury
Только крах случился до Балабанова. Если посмотреть кино конца 80-х, начало 90-х, это подавляющее большинство позор великих актёров, которые согласились там играть. Балабанов наоборот вернул народ в кинотеатры на отечественные фильмы, часть из которых действительно стали получаться.
Их "позор" был гениальностью, на фоне того, что пришло им на смену
+3
0
+3
Ответ Алексей Фирстов
Я же написал, что в том числе и благодаря попаданию в эти фильмы. А не одним фильмом. Разницу ощущаете?
Наутилус Помпилиус вся страна ещё в 1987 слушала и любила. А до этого в 1984-1985 годах был московский Наутилус Маргулиса и Голутвина. Тоже столпы рок музыки, но они совершенно другие
+4
-1
+3
Сухоруков просил Балабанова снять Брат-3. А Алексей Октябринович наотрез отказался сказав: Я не буду снимать, потому что я не знаю этого времени.... Как мудро!
+5
-2
+3
Ответ Артем Галкин
В штабе писарем отсидется мало у кого сейчас выйдет.
А он ведь не писарем был. Или не понял ничего? Да и сейчас, и всегда будут, кто отсидятся.
+2
0
+2
Ответ Красная стрела
Да, интересно. Великие режиссеры и актеры творили «в тоталитарном совке». Хаяли , после развала. Но получив свободу, путного так ничего и не сделали.
Кто именно не сделал ничего путного? Герман сделал, Муратова сделала, Сокуров сделал.
+2
0
+2
Ответ Metalloid
Здесь не вопрос, хорошее это кино или великое, здесь вопрос какой брат лучше, по мне так вторая часть лучше.
Спорный вопрос очень. Мне, всё-таки, как и многим, больше первый нравится, но тут всё субъективно. А вообще - оба фильма отличные)
+4
-2
+2
Брат и правда великое кино. Самое смешное, что Балабанов его снял, чтобы по-быстрому срубить бабла для съемок его мечты - фильма "Про уродов и людей". Но этот фильм никто не помнит, а "Брат" стал народным
+10
-8
+2
Ответ Pixel 8
Сейчас такие братья тысячами возвращаются домой с ПТСР. Собственно, про них и фильм. Хорошего он сделал ровно ноль, вместе с такими же бандитами и мирных убивал.
Ну фильм то как раз и не дает положительной оценки. Фильм про человека, не способного найти себя в жизни. Другой вопрос, что из этого извлекли люди
+4
-2
+2
Ответ D-eisler@yandex.ru
Фильм Брат думаю можно в разряд документальных записывать. А Брат-2 конечно уже больше боевичок и сказка но топ.
Эх, сколько рок групп оттуда взяли свои корни и кормятся шикарно, в том числе и благодаря попаданию в эти фильмы...
+6
-5
+1
Ответ Алексей Фирстов
Сухоруков просил Балабанова снять Брат-3. А Алексей Октябринович наотрез отказался сказав: Я не буду снимать, потому что я не знаю этого времени.... Как мудро!
самое смешное, что по сюжету фильма Брат2 по прилёту в Россию его скорее всего убьют, потому что он тупо забрал деньги у мафии, но оставил в живых и американского и русского мафиозника, который в активном поиске обидчика. так что короткометражка Брат3 могла получится. герой Сухорукова отбывает пожизненное и каждый день поёт гимн USA пока камера отъезжает от надгробия Данилы. печаль и фарс.
+3
-2
+1
Ответ Семен Клейменов
Ну вообще имя Даниил означает «Бог мне судья». Это фильм о потерянном после войны человеке, который не хочет социализироваться и принимать нравы большого города и мирной жизни. Кино ведь начинается с того, что Данила после драки на съёмках клипа «Наутилуса» с кем-то из съёмочной группы оказывается в местном отделении милиции, но его отпускают из-за того, что отец там раньше служил. Затем в ход идут ксенофобия Данилы и антисемитизм («― Еврей?/ ― Немец. / ― А то я евреев не очень. / ― А в чём разница? / ― Ну чё ты пристал?» — диалог с немцем Гофманом, живущим на лютеранском кладбище, блестящая роль Юрия Кузнецова), обусловленные и скудным воспитанием, и войной в Чечне. Впрочем, фразу «Не брат ты мне» он скажет и мужу вагоновожатой Светки с русским именем и отчеством Павел Евграфович в ответ на вопрос «Как бабу делить будем, брат?», а затем выстрелит в него из обреза. Далее Светка произнесёт гениальную фразу: «Давай стреляй! Всех убей, ну? Ты же у нас крутой! Чё тебе стоит человека убить? Писарь!» Данила позовёт её с собой, но та откажется. О чём пожалеет. Ещё изумительная беседа с немцем, в эндшпиле фильма: — Вот ты говорил, город — сила, а тут слабые все — Город — это злая сила. Сильные приезжают, становятся слабыми, город забирает силу. Вот и ты пропал! К сожалению, роль второго плана в исполнении Юрия Кузнецова, роль ключевого философа «Брата» не замечают, а ведь он один из тех, кто пытается наставлять Данилу, несмотря на паскудное время и рэкет. Дилогия вообще весьма глубокая, Балабанов создал шедевры, далёкие от ура-патриотизма, геополитического реваншизма и т.д., в чём его принято поверхностно упрекать. Балабанов создал обманчивый образ обаятельного злодея-протагониста, хотя при этом очевидно показал последствия поступков Данилы. Одно то, что он бросил Салтыкову (!) и наврал ей про экспедицию в сиквеле, чтобы уехать в Штаты, красноречиво говорит о его т.н. принципах. Да любой вменяемый мужчина не променял бы такую солидную женщину ни на какую авантюру, став Брэдом Питтом при Анджелине Джоли. Увы, Данила другой. И да, променять певицу Салтыкову по сути на проститутку Дашу-Мэрилин — это... «Русские своих не бросают», что ж. А ещё же там темнокожая телеведушая была, под колёса кабриолета которой Данила попал, будучи в Штатах. Но тоже... ушёл от неё, глупец. Вот вам и «сила в правде». Кстати, у Бутусова есть славная песня со словами «Правда всегда одна, это сказал фараон». Кстати, саундтрек первой части потрясающий. Спасибо Бутусову. Выдающиеся треки, просто надо вслушаться в текст. Тем не менее покойного классика никто так и не понял, похоже. И в ту же песню «Зверь» никто не вслушался. Ему потом уже только в «Грузе 200» удалось прямолинейно высказаться — о том, что бывает, если романтизировать зло. Грандиозная тонкость художника. Для меня оба «Брата» — про это. У Данилы своя правда, однако он не прав чрезвычайно. Как зритель я понимаю, почему он не прав. В чём сила? В свободе. Больше такого большого режиссёра, боюсь, не будет. Андрей Звягинцев прекрасен, но... А Юрий Быков, Борис Хлебников и т.д. — совершенно не того масштаба.
для меня первый фильм это сказка - как будто заколдованный город, которого в реальном мире нет, но парадокс (или нет) с очень реальными персонажами, которые представляют целые слои общества.

//Ну вообще имя Даниил означает «Бог мне судья»//
это немец прямым текстом говорит в беседке.

//который не хочет социализироваться и принимать нравы большого города и мирной жизни//
ты дальше сам пишешь "паскудное время и рэкет". в этом надо было социализироваться? По мне, так Данила самый "найденный" в этом фильме человек. Понятно что он чистое воплощение фантазии о герое, в реальности такого человека быть не могло. От ранения в живот он излечивается буквально за день. По мне этой сценой автор это и проговаривает. Данила возвращается с войны, но абсолютно не сломленным человеком (как нам кажется, хотя мы его не знали до неё), не пьёт, не буянит, тянется к светлому - музыке, со всеми вежлив и аккуратен, но даёт отпор любой несправедливости и защищает слабых.

//Затем в ход идут ксенофобия Данилы и антисемитизм//
в этом я вижу классического Иванушку-дурачка. Добрый, но глупый. Он не любит евреев, но не может объяснить почему. Объясняет французу, что Америке кирдык и не видит никакой разницы. Это же показывает, что он абсолютно не понимает что говорит, а выдаёт штампы из общества , из посиделок в гаражах. Это конечно гениально сколько пластов заложил автор в одного перса. Данила вроде бы и герой-одиночка, который играет по своим правилам и ретранслятор мыслей обычной быдло-массы. То есть он и часть её, но только внешне, внутренне он полностью от неё отличается. Что передано в сцене в квартире с бандитами, где этажом выше идёт гулянка богемы. И Данила из квартиры, в которой "братки" (с которыми вроде бы он вместе пришёл одно дело делать) идёт за Бутусовым "туда наверх" и кайфует от той атмосферы, потому что он по настоящему хочет быть здесь. С другой стороны, в этом я так же вижу мысль: что пока внизу идёт грязь, беспредел и смерть, всего лишь квартирой выше богема прекрасно проводит время в блаженном неведении.
Столько же можно и про Светку написать, которая отвергает Данилу с моралофагством и бежит к своему абъюзеру, а потом плачет, пока за её спиной калдырят. Это и аллюзия на Россию, которая отказывается от такого парня как Данила и идёт дальше по роже получать. И что это вот образ совести и тратата.
Короче, буду заканчивать Брат - это такой герметичный концентрат смыслов и крутизны, что слов нет. Чему подтверждением служат наши полотна здесь. Второй как то не оч. понял, сразу после первого смотрел недавно и что-то не то, о другом о чём то.
+1
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+1
Ответ Teokrat
Оно "великое" лишь тем, что одним из многих - ознаменовало крах действительно великого советского кинематографа.
Только крах случился до Балабанова. Если посмотреть кино конца 80-х, начало 90-х, это подавляющее большинство позор великих актёров, которые согласились там играть. Балабанов наоборот вернул народ в кинотеатры на отечественные фильмы, часть из которых действительно стали получаться.
+2
-1
+1
Ответ Семен Клейменов
Ну вообще имя Даниил означает «Бог мне судья». Это фильм о потерянном после войны человеке, который не хочет социализироваться и принимать нравы большого города и мирной жизни. Кино ведь начинается с того, что Данила после драки на съёмках клипа «Наутилуса» с кем-то из съёмочной группы оказывается в местном отделении милиции, но его отпускают из-за того, что отец там раньше служил. Затем в ход идут ксенофобия Данилы и антисемитизм («― Еврей?/ ― Немец. / ― А то я евреев не очень. / ― А в чём разница? / ― Ну чё ты пристал?» — диалог с немцем Гофманом, живущим на лютеранском кладбище, блестящая роль Юрия Кузнецова), обусловленные и скудным воспитанием, и войной в Чечне. Впрочем, фразу «Не брат ты мне» он скажет и мужу вагоновожатой Светки с русским именем и отчеством Павел Евграфович в ответ на вопрос «Как бабу делить будем, брат?», а затем выстрелит в него из обреза. Далее Светка произнесёт гениальную фразу: «Давай стреляй! Всех убей, ну? Ты же у нас крутой! Чё тебе стоит человека убить? Писарь!» Данила позовёт её с собой, но та откажется. О чём пожалеет. Ещё изумительная беседа с немцем, в эндшпиле фильма: — Вот ты говорил, город — сила, а тут слабые все — Город — это злая сила. Сильные приезжают, становятся слабыми, город забирает силу. Вот и ты пропал! К сожалению, роль второго плана в исполнении Юрия Кузнецова, роль ключевого философа «Брата» не замечают, а ведь он один из тех, кто пытается наставлять Данилу, несмотря на паскудное время и рэкет. Дилогия вообще весьма глубокая, Балабанов создал шедевры, далёкие от ура-патриотизма, геополитического реваншизма и т.д., в чём его принято поверхностно упрекать. Балабанов создал обманчивый образ обаятельного злодея-протагониста, хотя при этом очевидно показал последствия поступков Данилы. Одно то, что он бросил Салтыкову (!) и наврал ей про экспедицию в сиквеле, чтобы уехать в Штаты, красноречиво говорит о его т.н. принципах. Да любой вменяемый мужчина не променял бы такую солидную женщину ни на какую авантюру, став Брэдом Питтом при Анджелине Джоли. Увы, Данила другой. И да, променять певицу Салтыкову по сути на проститутку Дашу-Мэрилин — это... «Русские своих не бросают», что ж. А ещё же там темнокожая телеведушая была, под колёса кабриолета которой Данила попал, будучи в Штатах. Но тоже... ушёл от неё, глупец. Вот вам и «сила в правде». Кстати, у Бутусова есть славная песня со словами «Правда всегда одна, это сказал фараон». Кстати, саундтрек первой части потрясающий. Спасибо Бутусову. Выдающиеся треки, просто надо вслушаться в текст. Тем не менее покойного классика никто так и не понял, похоже. И в ту же песню «Зверь» никто не вслушался. Ему потом уже только в «Грузе 200» удалось прямолинейно высказаться — о том, что бывает, если романтизировать зло. Грандиозная тонкость художника. Для меня оба «Брата» — про это. У Данилы своя правда, однако он не прав чрезвычайно. Как зритель я понимаю, почему он не прав. В чём сила? В свободе. Больше такого большого режиссёра, боюсь, не будет. Андрей Звягинцев прекрасен, но... А Юрий Быков, Борис Хлебников и т.д. — совершенно не того масштаба.
Отец там не служил.
Вор-рецидивист убит в местах лишения свободы, одноклассник, дяди Коли(к которому в конце Данила направляет Витю).

"А ты домой езжай к маме. Старая она уже. Ей надо помогать. Денег вот ей дашь. На работу устройся в милицию.
У них там этот, дядя Коля, начальник,
...одноклассник отца."
+1
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Ответ Алексей Фирстов
По фильмам Брат и Брат-2 можно узнать о России 90-х! Алексей Октябринович Балабанов великий, скромный, абсолютно не пафосный и недооценённый режиссер! Удалось побывать в Питере на Смоленском кладбище около Балабанова и посмотреть в Саратове прекрасную игру Сухорукова в спектакле Старший сын (по Вампилову). После спектакля удалось пообщаться с А. Хмельницкой, а Виктор Иванович задержался в театре беседуя со студентами - вышел и сразу в машину (охранник сказал, что опаздываем в аэропорт)... Балабанов снял фильм Брат для того чтобы самому заработать на фильм Про уродов и людей (т. к. государство отказалось вкладываться в этот фильм). Алексею Балабанову и Сергею Бодрову светлая память! Виктору Сухорукову - здоровья и долгих лет!
и как " про уродов и людей" , его до конца никто не досмотрел
+2
-1
+1
Комментарий удален модератором
Ответ Pixel 8
Сейчас такие братья тысячами возвращаются домой с ПТСР. Собственно, про них и фильм. Хорошего он сделал ровно ноль, вместе с такими же бандитами и мирных убивал.
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Ответ Красная стрела
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