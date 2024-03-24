Распался танцевальный дуэт Елизавета Шанаева – Павел Дрозд («СЭ»)

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Павел Дрозд Ксения Румянцева Елизавета Шанаева Фигурное катание

Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прекратили совместные выступления в танцах на льду.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

20-летняя Шанаева на данный момент остается в группе Александра Жулина и, вероятно, будет искать нового партнера. 28-летний Дрозд ушел к тренеру Ксении Румянцевой, но неизвестно, будет ли он продолжать карьеру.

Дуэт образовался в 2022 году. В сезоне-2022/23 Шанаева и Дрозд завоевали серебро чемпионата России и финала Гран-при страны, а в следующий год стали четвертыми на чемпионате и пятыми на Спартакиаде.

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79 комментариев
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Паша понял, что там бесперспективняк. Наверно тренировать пошел. А некатящую Шанаеву, даже не знаю, к кому можно пристроить.
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+42
Невелика потеря. Я их вообще не помню(ТАТ)
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-3
+35
Межсезонье не заставило себя долго ждать)
Для меня, это было ожидаемо
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+23
После чемпионата России была уверена в их распаде, потенциала и перспектив нет(для меня).
+25
-2
+23
Ответ Дарина Морозова
А не попробовать бы Лизе с Валерой скататься? Мне кажется, они по росту подходят хорошо... По ощущениям, их пару с Дроздом будто "кинули" тренеры в сезоне 23-24, постановки были просто швах, одни махания руками и невыгодные позы...
Чтобы скататься надо уметь катать, а шанаева пешком ходит))
+21
-1
+20
Ответ katyanola
Неужели все-таки можно молча ждать? Как так?
Зачем включать дурочку? Дэвис с партнёром кормили обещаниями приехать, находясь в сборной, параллельно оформляя грин-карту.
+22
-4
+18
Помню был коммент : "Паша давай следующую ". Послушный мальчик
+16
-1
+15
Ответ Vendetta4111323
Гхм... Каждый выбирает для себя, и Павла понять можно. Но когда брали серебро на ЧР, все устраивало. А при первых сложностях свалить - такое себе. Лиза не Тесса Вирту, но вполне себе партнерша. При дОлжной работе почему и нет. Пожелаю ей удачи.
Я бы согласился, если бы не история с Анабель, помнится, как вела себя Лиза, мне подумалось тогда, а каково партнеру с ней рядом - с такой циничной и зацикленной на себе, способной по головам пройти. Терпеть эгоцентризм ради чего? А так не бывает, что если ты эгоист, то только с одним такой. Время показало, что нет ради чего.
+16
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Вот вообще без разницы
+15
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+12
Ответ Elena Savanuk
Менял Дрозд партнерш, как перчатки на протяжении всей своей спортивной карьеры, но , по сути дела, только в юниорах и был у него успех на международке. Удачи на тренерской стезе, если решил стать наставником молодежи.
Не надо было Лобаду бросать. Все успехи были с этой партнёршей. А думал, что только его одного.
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Ответ Дарина Морозова
А не попробовать бы Лизе с Валерой скататься? Мне кажется, они по росту подходят хорошо... По ощущениям, их пару с Дроздом будто "кинули" тренеры в сезоне 23-24, постановки были просто швах, одни махания руками и невыгодные позы...
Он не скатался с Ушаковой, зачем ему Шанаева?
+12
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+11
Ответ pulpfiction
мне показалась она очень слащавой. Нет?
Она "не катит". А то, что в прошлом году взяли серебро ЧР, так тогда и соревноваться по сути было не с кем.
+12
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Довольно ожидаемо
С одной стороны, Федра начала продвигать другие пары. Когда Сихарулидзе перед ЧР сказал, что будут думать, как мотивировать танцоров, я поняла, что трёх пар Жулина на пьедестале быть не может

С другой стороны, у них по-странному была поставлена хореография, или просто плохо отработана, и было много моментов в программе, где Лиза очень аккуратно выходила из элементов и на Дрозда оглядывалась и чего-то ждала. Такое в Показательных часто можно увидеть, но у них в программе несколько таких моментов было, это отвлекает
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Ответ БезызбежноНаКрасный
только не говорите, что она его зарезала)
Нет же. Он вовремя ушёл в группу Румянцевой)
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В прошлом сезоне на безрыбье и за имя тренера (которое, по-хорошему, давно должно перестать работать) стали вторыми и думали, что место в очереди за ними зафиксировано теперь. Но террариум российских танцев не даёт скучать.
+9
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Ответ missis-Zima
На русском вызове вью давали,Лиза мечтала,что в шоу пригласят.Значит, все нормально было в паре.
Может, Лиза просто не видела, что уже не все нормально?
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0
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только не говорите, что она его зарезала)
+10
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+9
Многие ожидали такого исхода событий, т. к. результаты просели.
+9
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Ответ katyanola
Кстати, да, товарищи журналисты спортса, где пара Морозов-Еременко? Почему никто не ищет???
А что их искать? В Америке они. Может по стопам Дэвис, которую вы притащили в тему, ждут релиза молча.
+11
-3
+8
Ответ Lennuci
Шанаева посмотрела ЧМ и поняла, что в конце Жулинской очереди им на МС ничего не светит даже при нашем допуске. Да и не тот коленкор.
На МС бы они не отобрались даже с жулинскими грибами - пришли молодые, более перспективные и талантливые, чем возрастной партнер и некатящая девочка. И в следующем сезоне придут ещё.
+8
0
+8
Ответ n.newmail123456
Ангелопол не вариант? :) А то что-то о нем давно ничего не слышно.
Ещё раз, Шанаева 170 см ростом, Ангелопол 173 , она ростом со Степанову .
+9
-1
+8
Дрозд в своём репертуаре, скорее всего будет тренировать у Румянцевой.
+11
-3
+8
Он же тренировался у Румянцевой с Лободой? Хороший был дуэт, сейчас Лобода аки тростинка и красавица. Паша не захотел подождать, когда девочка придет в форму после взросления, видимо. Может тренировать начнет в их группе?
+12
-4
+8
Жулин понабрал себе сильных пар, вот и итог.
Хотя, Шанаева с Дроздом смотрелись слабовато, прежде всего Елизавета.
+7
0
+7
Менял Дрозд партнерш, как перчатки на протяжении всей своей спортивной карьеры, но , по сути дела, только в юниорах и был у него успех на международке. Удачи на тренерской стезе, если решил стать наставником молодежи.
+7
0
+7
Вы уходите, потому что директор вашего учреждения Калугина… самодур?! (с)
+8
-1
+7
Неужели бумеранг прилетел обратно
+7
-1
+6
Ответ Галина Гаврицкова
Она "не катит". А то, что в прошлом году взяли серебро ЧР, так тогда и соревноваться по сути было не с кем.
поэтому и пользуется другими прибомбасиками, изображая женщину-вампа
+6
0
+6
Ответ Vendetta4111323
Гхм... Каждый выбирает для себя, и Павла понять можно. Но когда брали серебро на ЧР, все устраивало. А при первых сложностях свалить - такое себе. Лиза не Тесса Вирту, но вполне себе партнерша. При дОлжной работе почему и нет. Пожелаю ей удачи.
Дрозд, прежде всего, известен, как талантливый танцор, чей потенциал не реализовался - прежде всего за счёт его отношений с партнершами, которые были гораздо переспективнее Лизы.
Лиза же не катит, с акробатикой у неё так себе, он её буквально на себе таскал.
+5
0
+5
Ответ katyanola
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Смысл здесь Дишеньку пиарить? Есть профильные ветки про 12 место.
+16
-11
+5
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