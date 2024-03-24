Распался танцевальный дуэт Елизавета Шанаева – Павел Дрозд («СЭ»)

Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прекратили совместные выступления в танцах на льду.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

20-летняя Шанаева на данный момент остается в группе Александра Жулина и, вероятно, будет искать нового партнера. 28-летний Дрозд ушел к тренеру Ксении Румянцевой, но неизвестно, будет ли он продолжать карьеру.

Дуэт образовался в 2022 году. В сезоне-2022/23 Шанаева и Дрозд завоевали серебро чемпионата России и финала Гран-при страны, а в следующий год стали четвертыми на чемпионате и пятыми на Спартакиаде.