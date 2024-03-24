Распался танцевальный дуэт Елизавета Шанаева – Павел Дрозд («СЭ»)
Российские фигуристы Елизавета Шанаева и Павел Дрозд прекратили совместные выступления в танцах на льду.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
20-летняя Шанаева на данный момент остается в группе Александра Жулина и, вероятно, будет искать нового партнера. 28-летний Дрозд ушел к тренеру Ксении Румянцевой, но неизвестно, будет ли он продолжать карьеру.
Дуэт образовался в 2022 году. В сезоне-2022/23 Шанаева и Дрозд завоевали серебро чемпионата России и финала Гран-при страны, а в следующий год стали четвертыми на чемпионате и пятыми на Спартакиаде.
Для меня, это было ожидаемо
С одной стороны, Федра начала продвигать другие пары. Когда Сихарулидзе перед ЧР сказал, что будут думать, как мотивировать танцоров, я поняла, что трёх пар Жулина на пьедестале быть не может
С другой стороны, у них по-странному была поставлена хореография, или просто плохо отработана, и было много моментов в программе, где Лиза очень аккуратно выходила из элементов и на Дрозда оглядывалась и чего-то ждала. Такое в Показательных часто можно увидеть, но у них в программе несколько таких моментов было, это отвлекает
Хотя, Шанаева с Дроздом смотрелись слабовато, прежде всего Елизавета.
Лиза же не катит, с акробатикой у неё так себе, он её буквально на себе таскал.