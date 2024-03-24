Саудовцы предлагают Левандовскому более 100 млн евро в год. Роберт не хочет уходить из «Барсы»

Саудовцы предлагают Роберту Левандовскому более 100 млн евро в год.

Конкретный клуб при этом не называется. Однако, по данным Mundo Deportivo, не хочет уходить из «Барсы», с которой у него контракт как минимум до июня 2025-го (плюс опция продления на год).

В этом сезоне 35-летний поляк провел 27 матчей в Ла Лиге и забил 13 голов. Его статистика доступна здесь.