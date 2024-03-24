Саудовцы предлагают Левандовскому более 100 млн евро в год. Роберт не хочет уходить из «Барсы»

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Роберт Левандовски деньги Футбол

Саудовцы предлагают Роберту Левандовскому более 100 млн евро в год.

Конкретный клуб при этом не называется. Однако, по данным Mundo Deportivo, Левандовски не хочет уходить из «Барсы», с которой у него контракт как минимум до июня 2025-го (плюс опция продления на год).

В этом сезоне Ла Лиги 35-летний поляк провел 27 матчей в Ла Лиге и забил 13 голов. Его статистика доступна здесь.

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56 комментариев
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Надеюсь договорятся. И Барса разгрузит самую дорогую зарплату и денег ещё сверху получит.
36 стукнет летом, страшно за Барселону, если они следущий сезон начнут с ним в атаке.
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+32
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Комментарий скрыт
Надо в Ливерпуль идти, чтобы в ЛЕ играть)
+36
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+30
Интересно, сколько же ещё продержится этот чемпионат?
+17
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+13
Ответ Кирилл
Пока за него не возьмется ФИФА. А ФИФА не возьмется за него потому что оттуда им в карман прилетают большие деньги )
А причем тут ФИФА? ФИФА занимается сборными, а не клубами. Клубами в Азии занимается АФК.
Да и можно список того, что нарушают саудовский чемпионат и их клубы. Если, что в Азии нет ФФП.
+11
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+10
Такой преданности можно позавидовать, надо продлевать.
+14
-6
+8
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Комментарий скрыт
Про псевдовеличие говорит фанат клуба, который чемпионат раз в 100 лет выигрывает 🤣🤣🤣
+9
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Ответ Muhammad Juraev
Надо в Ливерпуль идти, чтобы в ЛЕ играть)
Вы про квадрупл забыли )
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Ну и зря. На старости футбольных лет заработал бы кучу бабла
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Спорц, зачем вы выкладываете новости про Крокус и закрываете там комменты?
Правильно делает спортс! Читай просто . если хочешь выразить соболезнования, выражай под любой новостью.
+7
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+6
Ответ therealgreenman
Интересно, сколько же ещё продержится этот чемпионат?
Пока за него не возьмется ФИФА.
А ФИФА не возьмется за него потому что оттуда им в карман прилетают большие деньги )
+12
-8
+4
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Спорц, зачем вы выкладываете новости про Крокус и закрываете там комменты?
Правильно делают что закрывают! ненужны в столь трагические дни комментарии от неадекватных людей
+5
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+4
Деньги для него не главное. Престиж важнее. Уважение Лёве!
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Ответ Смирнов Максим
Деньги для него не главное. Престиж важнее. Уважение Лёве!
Может он хочет играть и жить в Европе, а не ехать и подстраиваться под арабский менталитет.
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Комментарий скрыт
больше не пейте по утрам, мадам
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Комментарий скрыт
Сударыня как вы определяете здравость того или иного человека
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Ответ Кирилл
Но, я думаю вы согласитесь, что ни начальники отделов, ни бухгалтерия не могут принимать серьезные решения без согласования с «генеральным директором»: без согласия «сверху» не возьмут какого-то нового сотрудника, не увеличат или урежут зп, не премируют тройным окладом какого-то сотрудника и тд. И тут так же: пока ФИФА не разрешит что-то делать с клубами из СА, то никто даже не дернется )
ФИФА и УЕФА это не "отдел" и "ген. дир.", это вообще организации которые чуть ли не воют друг с другом.
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Если предложение больше 50лямов то надо продать старика
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Ответ Budabuda
100 лямов грамотно потраченных в тыщу раз выгоднее дряблеющего на глазах ЦФ, особенно в перспективе
хоть бы новость прочел
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Здравые люди мошенников, беспредельщиков и насильников не отмазывают, как барселонские
Вы можете сказать прямо,кто вас обидел ? Кто-то из каталонских бросил вас или вы в целом обижены на Барселону
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причём срочно!!
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Вот и Рафинью и Левы продаём по сотку и Киммих и Леау наш
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лучше бы не Левандовскому,а Барселоне предлагали эти 100 млн евро
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Конечно не хочет, пока бумаги о новом контракте не увидит лично.
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Ответ Budabuda
100 лямов грамотно потраченных в тыщу раз выгоднее дряблеющего на глазах ЦФ, особенно в перспективе
Это не Барсе 100 дают, а Лëве в год по контракту. Не путай.
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Продайте и левондовского и рафинию
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НАДО ПРОДАВАТЬ! С ПОДАРОЧНОЙ ЛЕНТОЙ!
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Шейхи набаловавшись дорогими тачками,невероятными небоскрёбами,все возможными архитектурными чудесами,решили скупить новые дорогостоящие игрушки 🧸
Хотя кто-то уже предупреждал,что боятся нужно не Китайских 💵 миллионов в футболе а арабских ☝🏼
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Я не продаюсь, но за такие то деньги, Бобби - не думая соглашайся.
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Спорц, зачем вы выкладываете новости про Крокус и закрываете там комменты?
Комментарий удален пользователем
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Надеюсь договорятся. И Барса разгрузит самую дорогую зарплату и денег ещё сверху получит. 36 стукнет летом, страшно за Барселону, если они следущий сезон начнут с ним в атаке.
Страшно? После всего того, что случалось с Барсой в последние годы, такое понятие как страх ее фанам неведомо
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