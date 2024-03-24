Саудовцы предлагают Левандовскому более 100 млн евро в год. Роберт не хочет уходить из «Барсы»
Саудовцы предлагают Роберту Левандовскому более 100 млн евро в год.
Конкретный клуб при этом не называется. Однако, по данным Mundo Deportivo, Левандовски не хочет уходить из «Барсы», с которой у него контракт как минимум до июня 2025-го (плюс опция продления на год).
В этом сезоне Ла Лиги 35-летний поляк провел 27 матчей в Ла Лиге и забил 13 голов. Его статистика доступна здесь.
36 стукнет летом, страшно за Барселону, если они следущий сезон начнут с ним в атаке.
Да и можно список того, что нарушают саудовский чемпионат и их клубы. Если, что в Азии нет ФФП.
А ФИФА не возьмется за него потому что оттуда им в карман прилетают большие деньги )
Хотя кто-то уже предупреждал,что боятся нужно не Китайских 💵 миллионов в футболе а арабских ☝🏼