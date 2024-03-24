Бартон про Уокера: «Тренировки с бриллиантовыми серьгами и в легинсах – это неправильная культура, так ничего не выиграть. Хотят походить на Дрейка, чем на Бобби Мура»

Джоуи Бартон раскритиковал Кайла Уокера за выход на тренировку с серьгами.

Защитник сборной Англии и « » вчера получил мышечное повреждение в середине первого тайма товарищеского матча против Бразилии на «Уэмбли» (0:1).

« собираются заменить после 12 минут игры. Еще одна травма мягких тканей.

Тренировка с бриллиантовыми серьгами не способствует элитарной культуре. Слабый 👂 💎 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿», – написал бывший хавбек «Ман Сити» и «Ньюкасла».

Когда Бартону написали «У него 82 матча за сборную, ты слабоумный», футболист, сыгравший 1 раз за Англию, ответил: «Он плакал в интервью на прошлой неделе. Я предпочитаю ничего не иметь, чем плакать на видео 🍆».

Отметим, что еще 20 марта Бартон критиковал Уокера за тренировки с серьгами.

«Неправильная культура – тренировки с серьгами и в легинсах. Так ничего не выиграть.

Слишком много слабых и лицемерных людей на позициях лидеров. Больше хотят быть похожими на рэпера Дрейка, чем на великого .

Серьги – для женщин и пиратов 🏴‍☠️ 👍🥷👑», – писал англичанин.

Фото: twitter.com/Football__Tweet/