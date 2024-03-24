Бартон про Уокера: «Тренировки с бриллиантовыми серьгами и в легинсах – это неправильная культура, так ничего не выиграть. Хотят походить на Дрейка, чем на Бобби Мура»

Теги Манчестер Сити Джоуи Бартон Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия травмы Бобби Мур Кайл Уокер товарищеские матчи (сборные) соцсети Дрейк стиль Футбол

Джоуи Бартон раскритиковал Кайла Уокера за выход на тренировку с серьгами.

Защитник сборной Англии и «Манчестер Сити» вчера получил мышечное повреждение в середине первого тайма товарищеского матча против Бразилии на «Уэмбли» (0:1).

«Кайла Уокера собираются заменить после 12 минут игры. Еще одна травма мягких тканей.

Тренировка с бриллиантовыми серьгами не способствует элитарной культуре. Слабый 👂 💎 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿», – написал бывший хавбек «Ман Сити» и «Ньюкасла».

Когда Бартону написали «У него 82 матча за сборную, ты слабоумный», футболист, сыгравший 1 раз за Англию, ответил: «Он плакал в интервью на прошлой неделе. Я предпочитаю ничего не иметь, чем плакать на видео 🍆».

Отметим, что еще 20 марта Бартон критиковал Уокера за тренировки с серьгами.

«Неправильная культура – тренировки с серьгами и в легинсах. Так ничего не выиграть.

Слишком много слабых и лицемерных людей на позициях лидеров. Больше хотят быть похожими на рэпера Дрейка, чем на великого Бобби Мура.

Серьги – для женщин и пиратов 🏴‍☠️ 👍🥷👑», – писал англичанин.

Фото: twitter.com/Football__Tweet/

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тем временем Уокер с историческим треблом в составе Сити.
+95
-13
+82
Не ну Бартон конечно вредный тип. До Уокера то чего докопался? Сбрендил что ли? Это юнец что ли какой-то? Уокер с Сити уже выиграл всё что можно, в сборной до полуфиналов ЧМ и финала Евро добирался, да и ему самому в своей карьере уже удалось доказать и показать всё на что был способен.
+55
-3
+52
Ответ Владимир Владимир
Тем временем Уокер с историческим треблом в составе Сити.
И Бартон с нулем достижений, но такой "умный")
+53
-21
+32
"Неправильная культура – тренировки с серьгами и в легинсах. Так ничего не выиграть."

Скажи это Роналду.
+21
-3
+18
Хрен с ними с серьгами, по разному народ воспринимает. К легинсам то он чего докопался? В них тепло, снижается риск мышечной травмы в холодный период. Плюс компрессионный эффект локально ускоряет обменные процессы и сокращает время восстановления после нагрузок…бред
+16
-1
+15
Так то Бартон реально слабоумный.
+15
-2
+13
Советы живописцам от маляров.
+10
0
+10
смешно, учитывая то что уровень игры Уокера - просто космос по сравнению с игрой «правильного» Бартона
+4
0
+4
Ля, он похож на какого-то деда ворчащего, который кроме своей субъективности ничего не принимает в этом мире)) Уокер в своём возрасте - один из самых быстрых игроков в мире, в Сити одну из ключевых ролей сыграл в прошлом сезоне в борьбе за требл - для Бартона это, наоборот, должен быть пример отличного английского футболиста.
+4
0
+4
Ответ Little Ru
Хрен с ними с серьгами, по разному народ воспринимает. К легинсам то он чего докопался? В них тепло, снижается риск мышечной травмы в холодный период. Плюс компрессионный эффект локально ускоряет обменные процессы и сокращает время восстановления после нагрузок…бред
Он их с лосинами просто перепутал !
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Мне почему то Уокер напоминает раннего( до отсидки) Кокорина.
что общего то? Один реально мирвоойттоп на своей позиции, второй - вечно перспективный лентяй.

один выжигает свою бровку и за клуб, и за сборную, второй - выжигает уголь в кальяне.

что у них общего то?
+4
-2
+2
Главное чтобы на тебя никто не были похожи
+2
0
+2
О культуре говорит человек, который избил одноклубника на тренировке до такой степени, что тот чуть зрение на один глаз не потерял. Реально клоун
+2
0
+2
Мне почему то Уокер напоминает раннего( до отсидки) Кокорина.
+6
-4
+2
Сказал Бартон с двумя победами в Шипе 🤣
+3
-1
+2
Так ничего не выиграть? Он в курсе сколько трофеев у Уокера?
+3
-2
+1
не поспоришь... тут или серьги сними, или легинсы надень
+2
-1
+1
Это ж насколько надо бредово накинуть, чтобы даже ультраконсервативная аудитория спортса, ненавидящая всё "современное", единогласно была против
+2
-1
+1
да вообщето там не один только Кайл в леггинсах. все в них тренируются. даже по той же самой фотке видно. как по Бартону, так весь Сити - девочки. а то, что Уокер при отборе и атаке обходит большинство левых крайних как стоячих (и при своём-то весе, и при серёжках даже), это тоже входит в понятие "девочка"? а то, что он является до сих пор ключевым игроком Пепа, взявшим столько трофеев, что Бартону даже в фантазиях не потянуть, это тоже "девочка"? Бартон и Мостовой - близнецы-братья.
+1
0
+1
Ответ deadjoker
Филлипс тоже с треблом :) тут заслуга пепа. Уокер мог бы сидеть в ттх и дальше с 0 трофеев. Так что сравнение без контекста так себе идея
Уокер - игрок основы.
+2
-1
+1
Ответ Игорь Новиков
И Бартон с нулем достижений, но такой "умный")
Как это нет достижений!? Лучший провокатор в истории АПЛ
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Скуффота подъехала
+1
-1
0
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Только вот моря не всегда там видно)
+2
-2
0
Ответ Waiway
что общего то? Один реально мирвоойттоп на своей позиции, второй - вечно перспективный лентяй. один выжигает свою бровку и за клуб, и за сборную, второй - выжигает уголь в кальяне. что у них общего то?
Оба - раздолбаи.
0
0
0
Ответ Владислав Романов
Как это нет достижений!? Лучший провокатор в истории АПЛ
Мощный титул)
0
0
0
Ответ Игорь Новиков
И Бартон с нулем достижений, но такой "умный")
Время иное. Хотя моду вводил еще Бекхэм, который старше Бартона. В этом вся ирония.
0
0
0
Ответ Владимир Владимир
Тем временем Уокер с историческим треблом в составе Сити.
Но его фейл против Диаза думаю запомнится
0
0
0
Ответ Рассол Уэстбрик
Комментарий скрыт
Здоровья вам. Прежде всего - мантального.
+3
-3
0
Правильно всё говорит. Петушки накрашенные а не футболисты.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий