Быков о возможном увольнении Ротенберга: «А он на льду? Хоккеисты тоже могут нести какую-то ответственность»

Вячеслав Быков высказался о возможном увольнении Романа Ротенберга.

– Плей-офф продолжается. Да, СКА проигрывает, но пока окончательная сирена не прозвучала, все возможно.

– Отставка в случае вылета СКА во втором раунде.

– бы у бабушки были… то это был бы дедушка. Я не сторонник заведомо об этом говорить.

– Как вы считаете, есть вина в неудачно складывающейся для СКА серии против «Автомобилиста»?

– А он на льду?

– Нет, хоккеисты. Но он тренер и принимает решения.

– Хоккеисты тоже могут нести какую-то ответственность, – сказал бывший главный тренер армейцев.

СКА победил «Автомобилист» (5:2) в 4-м матче. Счет в серии – 1-3