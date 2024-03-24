Быков о возможном увольнении Ротенберга: «А он на льду? Хоккеисты тоже могут нести какую-то ответственность»

Теги СКА Вячеслав Быков КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Вячеслав Быков высказался о возможном увольнении Романа Ротенберга.

– Плей-офф продолжается. Да, СКА проигрывает, но пока окончательная сирена не прозвучала, все возможно.

– Отставка в случае вылета СКА во втором раунде.

Если бы у бабушки были… то это был бы дедушка. Я не сторонник заведомо об этом говорить.

– Как вы считаете, есть вина Романа Ротенберга в неудачно складывающейся для СКА серии против «Автомобилиста»?

– А он на льду?

– Нет, хоккеисты. Но он тренер и принимает решения.

– Хоккеисты тоже могут нести какую-то ответственность, – сказал бывший главный тренер армейцев.

СКА победил «Автомобилист» (5:2) в 4-м матче. Счет в серии – 1-3

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42 комментария
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Вячеслав Аркадьевич, был о вас я более высокого мнения
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Роман Ротенберг уволил главного тренера Романа Ротенберга и после длительных консультаций назначил новым главным тренером Романа Ротенберга.
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Мерзко
+43
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А другие тренера ?
Все ранее уволенные были на льду?
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Полная копия устройства нашего государства - главный никогда не несет никакой ответственности.
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Это зашквар Аркадьевич (
+19
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+18
Ответ Сергей Галынский
Вячеслав Аркадьевич, был о вас я более высокого мнения
О Иуде все понятно стало ещё в 2009.
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Прикольно. Тогда никакого тренера никогда увольнять не надо. Никто же не на льду
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насчёт бабушки и дедушки. очень интеллигентно сказал. интеллигентный тренер.
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Кравец наш на льду был, наверное
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Быков 30 лет живет в Щвейцарии, но совок в нем навсегда. А еще кто-то удивляется почему Россию почти в полном составе тянет обратно, у нее даже Швейцарии не было, только Ельцин, Зюганов и Путин
+8
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+5
давайте хоккеистов уволим тогда.
Всех
+4
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ванкувер напомнить?
+3
0
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Роман Ротенберг уволил главного тренера Романа Ротенберга и после длительных консультаций назначил новым главным тренером Романа Ротенберга.
Ещё уволит всех хоккеистов. Подпишет контракты с Романом Ротенбергом, Романом Ротенбергом, Романом Ротенбергом, Романом Ротенбергом, Романом Ротенбергом и Романом Ротенбергом. Будет играть в суперпозиции - во всех амплуа сразу
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Быканул, короче
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Очень похабные реплики.
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От него на льду только финты ушами можно увидеть и лакроссы со спинорамой ручному воротчику. А может еще и 5+20 отхватить , если рубанет кому -нибудь по рукам , как топором, как в матче с Титаном. Может и по голове кому -нибудь жахнуть. Его уровень - играть в бриллиантовой лиге с мастерами , чтобы ему накидывали под голы , как в бильярде. Катание никакое , владение клюшкой ни о чем- сейчас парни 15 летние исполняют Бобби Халла. Да еще и чтобы защитили , если в очередной раз жахнет кого -нибудь наотмашь. На поляне все равны могут и лицо начистить .
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Ответ Сергей Галынский
Вячеслав Аркадьевич, был о вас я более высокого мнения
Слава оказался мастером анилингуса
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А он разве тренер?
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А будь на месте ротенберга другой тренер, то виноват был бы только он.
Мини-копия государства - виноваты все кроме главного.
Кравец точно был на льду, просто мы его не видели
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Ответ Сергей Галынский
Вячеслав Аркадьевич, был о вас я более высокого мнения
Да он давно Рому ублажает в речах.
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Да-а,Славик, и ты туда же. Не удивлён
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Да кто его уволит? Он же памятник!
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А зачем вообще тренер тогда нужен? Пленшет держать?
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Не быкуй.
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Он везде и всегда (роман).
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Не подскажите который час ?
Нет , я не курю
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Всё правильно. Уволим хоккеистов!
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Ну недалек тот день, когда будет и на льду, чувствую
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
А будь на месте ротенберга другой тренер, то виноват был бы только он. Мини-копия государства - виноваты все кроме главного. Кравец точно был на льду, просто мы его не видели
👍👏
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