Быков о возможном увольнении Ротенберга: «А он на льду? Хоккеисты тоже могут нести какую-то ответственность»
Вячеслав Быков высказался о возможном увольнении Романа Ротенберга.
– Плей-офф продолжается. Да, СКА проигрывает, но пока окончательная сирена не прозвучала, все возможно.
– Отставка в случае вылета СКА во втором раунде.
– Если бы у бабушки были… то это был бы дедушка. Я не сторонник заведомо об этом говорить.
– Как вы считаете, есть вина Романа Ротенберга в неудачно складывающейся для СКА серии против «Автомобилиста»?
– А он на льду?
– Нет, хоккеисты. Но он тренер и принимает решения.
– Хоккеисты тоже могут нести какую-то ответственность, – сказал бывший главный тренер армейцев.
СКА победил «Автомобилист» (5:2) в 4-м матче. Счет в серии – 1-3
Все ранее уволенные были на льду?
Всех
Мини-копия государства - виноваты все кроме главного.
Кравец точно был на льду, просто мы его не видели
Нет , я не курю