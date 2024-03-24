Кафу из-за долгов продает виллу в Сан-Паулу – ее оценили в 7,4 млн евро. Экс-игрок «Милана» должен около 3,3 млн евро кредиторам
Кафу продает особняк в Бразилии из-за долгов.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии должен банкам и кредиторам около 3,3 млн евро. Чтобы погасить долги, на продажу выставлена вилла в Сан-Паулу – недвижимость оценена в 40 миллионов реалов (около 7,4 млн евро). Если вилла не будет продана по рыночной цене, ее стоимость будет уменьшена вдвое.
Отмечается, что Кафу через своих адвокатов пытался предотвратить продажу виллы, но решение суда было оставлено в силе. Начало торгов запланировано на 4 апреля.
Из других доходов вроде реклама была, на бразильском ТВ часто мелькал.
С поправкой на срочной сделки, дай Бог он ее за 50% продаст.
Для этого достаточно отыскать человека с соответствующим резюме и навыками в области налогооблажения(в месте проживания, само собой), бухучета и юриспруденции. Понятное дело, что такой профессионал запросит и соответствующее вознаграждение, но оно того стоит всегда.
И да, я согласен с Вами, что не существует человека, который гарантированно скажет, что имея условно 10 млн он сделает из них 20 за год, а то и меньше. Речь скорее о том, чтобы 10 не превратились в 0, о чём примерно в новости и говорится.
По каким конкретно критериям Кафу должен был нанять такого человека? Сказать ему "вот тебе Х денег, через год ты мне должен принести 1.2Х?".
Как он должен был понять, что специалист в области финансов - именно высококлассный, а не отвратительный?
Смущает меня то, что с моей точки зрения гарантировать (именно гарантировать, с ответственностью) доход не сможет ни один специалист в области финансов. А других критериев, позволяющих однозначно сделать выбор, не существует логически.