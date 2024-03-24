Кафу из-за долгов продает виллу в Сан-Паулу – ее оценили в 7,4 млн евро. Экс-игрок «Милана» должен около 3,3 млн евро кредиторам

Теги Милан Кафу Сборная Бразилии по футболу серия А Италия деньги Футбол

Кафу продает особняк в Бразилии из-за долгов.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии должен банкам и кредиторам около 3,3 млн евро. Чтобы погасить долги, на продажу выставлена вилла в Сан-Паулу – недвижимость оценена в 40 миллионов реалов (около 7,4 млн евро). Если вилла не будет продана по рыночной цене, ее стоимость будет уменьшена вдвое.

Отмечается, что Кафу через своих адвокатов пытался предотвратить продажу виллы, но решение суда было оставлено в силе. Начало торгов запланировано на 4 апреля.

22 комментария
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Как говорится - мне бы его проблемы. Продаст виллу, отдаст долги, в итоге 4 млн. Останется. Купи хорошую квартиру, работай тренером где угодно, живи полной жизнью.
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Ответ Фран
Печально, что даже у таких легенд отвратительные финансисты. Кафу не первый и не последний, но с таким уровнем легендарности стоит нанимать самых высококлассных профессионалов в области финансов.
Он этим высоколасным и должен.
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Печально, что даже у таких легенд отвратительные финансисты. Кафу не первый и не последний, но с таким уровнем легендарности стоит нанимать самых высококлассных профессионалов в области финансов.
+8
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+6
Самая большая проблема таких бывших звёзд это нежелание понизить свой уровень жизни. Очевидно же, что когда ты играешь и зарабатываешь несколько миллионов в год у тебя один уровень жизни, а когда заканчиваешь ты должен ужиматься. Ведь если у тебя на счету 10-20 миллионов лет ты можешь жить на 100-200 тысяч евро в год и не жужжать. Но нет. Они так не могут.
+7
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+6
Ответ Фран
Печально, что даже у таких легенд отвратительные финансисты. Кафу не первый и не последний, но с таким уровнем легендарности стоит нанимать самых высококлассных профессионалов в области финансов.
Думаешь?
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+5
Жить надо по средствам
+2
0
+2
Ответ dreamstep
Как говорится - мне бы его проблемы. Продаст виллу, отдаст долги, в итоге 4 млн. Останется. Купи хорошую квартиру, работай тренером где угодно, живи полной жизнью.
С нулем он останется, кто купит за 7 если потом цена уменьшится вдвое
+2
-1
+1
Ответ Amalfitano
Самая большая проблема таких бывших звёзд это нежелание понизить свой уровень жизни. Очевидно же, что когда ты играешь и зарабатываешь несколько миллионов в год у тебя один уровень жизни, а когда заканчиваешь ты должен ужиматься. Ведь если у тебя на счету 10-20 миллионов лет ты можешь жить на 100-200 тысяч евро в год и не жужжать. Но нет. Они так не могут.
Кафу вроде разгульной жизнью не отмечался, как тот же Роналдинью. Скорее просто в бизнес неудачно вложился.
Из других доходов вроде реклама была, на бразильском ТВ часто мелькал.
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Ответ Amalfitano
Самая большая проблема таких бывших звёзд это нежелание понизить свой уровень жизни. Очевидно же, что когда ты играешь и зарабатываешь несколько миллионов в год у тебя один уровень жизни, а когда заканчиваешь ты должен ужиматься. Ведь если у тебя на счету 10-20 миллионов лет ты можешь жить на 100-200 тысяч евро в год и не жужжать. Но нет. Они так не могут.
Тем более если это латиноамериканские футболисты, которые в целом любят жить на широкую ногу )
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Ответ dreamstep
Как говорится - мне бы его проблемы. Продаст виллу, отдаст долги, в итоге 4 млн. Останется. Купи хорошую квартиру, работай тренером где угодно, живи полной жизнью.
Такая недвига никогда за фул прайс не продаётся.
С поправкой на срочной сделки, дай Бог он ее за 50% продаст.
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Ответ dreamstep
Как говорится - мне бы его проблемы. Продаст виллу, отдаст долги, в итоге 4 млн. Останется. Купи хорошую квартиру, работай тренером где угодно, живи полной жизнью.
а вложил бы правильно и можно не работай
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Ответ Алешка Терминатор
Я нанимал приличное число людей, трехзначное. Но это не имеет отношения к делу. Потому что вопрос был не про абстрактный найм, а конкретно про "высококлассного профессионала в области финансов". По каким конкретно критериям Кафу должен был нанять такого человека? Сказать ему "вот тебе Х денег, через год ты мне должен принести 1.2Х?". Как он должен был понять, что специалист в области финансов - именно высококлассный, а не отвратительный? Смущает меня то, что с моей точки зрения гарантировать (именно гарантировать, с ответственностью) доход не сможет ни один специалист в области финансов. А других критериев, позволяющих однозначно сделать выбор, не существует логически.
Тогда тем более мне сложно Вас понять. И речь ведь не об умножении средств, а об управлении имеющимися. Неужели я непонятно выразился?
Для этого достаточно отыскать человека с соответствующим резюме и навыками в области налогооблажения(в месте проживания, само собой), бухучета и юриспруденции. Понятное дело, что такой профессионал запросит и соответствующее вознаграждение, но оно того стоит всегда.

И да, я согласен с Вами, что не существует человека, который гарантированно скажет, что имея условно 10 млн он сделает из них 20 за год, а то и меньше. Речь скорее о том, чтобы 10 не превратились в 0, о чём примерно в новости и говорится.
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Ответ Фран
А Вы никогда не нанимали людей? Или сами никогда не были наёмным профессионалом? Что Вас смущает?
Я нанимал приличное число людей, трехзначное. Но это не имеет отношения к делу. Потому что вопрос был не про абстрактный найм, а конкретно про "высококлассного профессионала в области финансов".

По каким конкретно критериям Кафу должен был нанять такого человека? Сказать ему "вот тебе Х денег, через год ты мне должен принести 1.2Х?".

Как он должен был понять, что специалист в области финансов - именно высококлассный, а не отвратительный?

Смущает меня то, что с моей точки зрения гарантировать (именно гарантировать, с ответственностью) доход не сможет ни один специалист в области финансов. А других критериев, позволяющих однозначно сделать выбор, не существует логически.
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Ответ Фран
Печально, что даже у таких легенд отвратительные финансисты. Кафу не первый и не последний, но с таким уровнем легендарности стоит нанимать самых высококлассных профессионалов в области финансов.
Ну покупать виллу на 7 млн. ему не финансисты посоветовали. Жить на широкую ногу, прекрасно понимая что активная карьера и соответствующая зарплата после 35 лет закончатся, было не очень умно с его стороны.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
А Вы никогда не нанимали людей? Или сами никогда не были наёмным профессионалом? Что Вас смущает?
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Ответ Фран
Печально, что даже у таких легенд отвратительные финансисты. Кафу не первый и не последний, но с таким уровнем легендарности стоит нанимать самых высококлассных профессионалов в области финансов.
Было бы кого жалеть...
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Кафу кстати должен был в Москву прилететь на мероприятие Премия РБ 4 апреля.. но боюсь, после того, что случилось позавчера, этого не будет..
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Быть хорошим футболистом и умным человеком часто разные понятия. Рональдинью вот тоже постоянно кому то должен.
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а купил бы биток в 2012 и не парился сейчас. эх, Кафу.
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Также непонятен факт того, что Алвес делал займ, чтобы оплатить свой залог. Жёны всё заработанное спустили, что-ли?!
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Почти всю жизнь играл прилично, знаменитый игрок, вроде казалось, что приличный капитал накопил, и такой конечный исход, печально очень за легенду
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