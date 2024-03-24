Кафу из-за долгов продает виллу в Сан-Паулу – ее оценили в 7,4 млн евро. Экс-игрок «Милана» должен около 3,3 млн евро кредиторам

Кафу продает особняк в Бразилии из-за долгов.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, бывший защитник « » и сборной должен банкам и кредиторам около 3,3 млн евро. Чтобы погасить долги, на продажу выставлена вилла в Сан-Паулу – недвижимость оценена в 40 миллионов реалов (около 7,4 млн евро). Если вилла не будет продана по рыночной цене, ее стоимость будет уменьшена вдвое.

Отмечается, что через своих адвокатов пытался предотвратить продажу виллы, но решение суда было оставлено в силе. Начало торгов запланировано на 4 апреля.