«Динамо» намерено уволить Кудашова. Занатта – главный претендент на пост тренера («Чемпионат»)

Айван Занатта может возглавить «Динамо».

Как сообщает «Чемпионат», руководство московского клуба намерено отправить в отставку главного тренера .

Главным претендентом на этот пост сейчас является 63-летний Айван Занатта.

В нынешнем сезоне под руководством Кудашова « » выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Во втором раунде плей-офф клуб уступил «Трактору» со счетом 0-4 в серии.

Занатта с февраля 2023 года занимает пост помощника тренера сборной . В КХЛ он ранее работал в СКА, «Леве», «Сочи» и «Куньлуне».