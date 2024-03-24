«Динамо» намерено уволить Кудашова. Занатта – главный претендент на пост тренера («Чемпионат»)
Айван Занатта может возглавить «Динамо».
Как сообщает «Чемпионат», руководство московского клуба намерено отправить в отставку главного тренера Алексея Кудашова.
Главным претендентом на этот пост сейчас является 63-летний Айван Занатта.
В нынешнем сезоне под руководством Кудашова «Динамо» выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата.
Во втором раунде плей-офф клуб уступил «Трактору» со счетом 0-4 в серии.
Занатта с февраля 2023 года занимает пост помощника тренера сборной Франции. В КХЛ он ранее работал в СКА, «Леве», «Сочи» и «Куньлуне».
Или просто пилят бюджеты на откатах.
Таким темпом, через год-два, времена кудашова будут считаться золотыми.
Что имеем, не храним!
Пусть Ротенберги в клуб зайдут, возможно у них получится очистить карму динамо.
Собирать донаты с болел.
К истокам!
Тампа в один из сезонов 0-4 слила жакетам, а на след сезон бидон взяли
Это будет вполне в стиле руководства «Динамо».
Может он просто слабый тренер ?