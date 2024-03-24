«Динамо» намерено уволить Кудашова. Занатта – главный претендент на пост тренера («Чемпионат»)

Теги Алексей Кудашов КХЛ Сборная Франции по хоккею Айван Занатта Динамо Чемпионат.com Хоккей

Айван Занатта может возглавить «Динамо».

Как сообщает «Чемпионат», руководство московского клуба намерено отправить в отставку главного тренера Алексея Кудашова.

Главным претендентом на этот пост сейчас является 63-летний Айван Занатта.

В нынешнем сезоне под руководством Кудашова «Динамо» выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Во втором раунде плей-офф клуб уступил «Трактору» со счетом 0-4 в серии.

Занатта с февраля 2023 года занимает пост помощника тренера сборной Франции. В КХЛ он ранее работал в СКА, «Леве», «Сочи» и «Куньлуне».

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45 комментариев
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Блин, ну вы еще Барри Смита пригласите.
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Бггг . У руководства кукуха поехала ! Решили пробить дно окончательно. Пригласите Лешу Ковалева главным из Спартака на 2+2. Или Светлова -он еще не работал с сильным клубом. Такое ощущение , что Динамо управляют идиоты. Я просто ору ! Все хоккейное сообщество будет смеяться над вами дураками. Ни одного титула не выиграл Занатта . Тренировал второсортные клубы Франции и Италии. Очередной сезон на смарку. Он уже показал себя бревном в СКА.
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Ответ Oleg Olegov
Блин, ну вы еще Барри Смита пригласите.
Барри Смит рядом с Занаттой Бог хоккея.
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Ответ КЕША
Бггг . У руководства кукуха поехала ! Решили пробить дно окончательно. Пригласите Лешу Ковалева главным из Спартака на 2+2. Или Светлова -он еще не работал с сильным клубом. Такое ощущение , что Динамо управляют идиоты. Я просто ору ! Все хоккейное сообщество будет смеяться над вами дураками. Ни одного титула не выиграл Занатта . Тренировал второсортные клубы Франции и Италии. Очередной сезон на смарку. Он уже показал себя бревном в СКА.
« Такое ощущение , что Динамо управляют идиоты».

Или просто пилят бюджеты на откатах.
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Замена Кудашова напрашивается, но вариант с Занаттой похож на шутку, приступ слабоумия или откровенное вредительство.
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Ответ Ми Ша
Ну и зря! Первое место в регулярке тоже что-то значит
Не просто первое место, а кубок Континента! Сейчас начнётся тренерская чехарда и 10 лет разрухи.
Таким темпом, через год-два, времена кудашова будут считаться золотыми.

Что имеем, не храним!
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Кудашов, конечно, запорол сезон. Но приглашать этого шарлатана, вообще полный аут. То же мне, тренера нашли. Абсолютно левый вариант.
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Судя по инфе - у Занатты и Андрея Сафронова есть общий бизнес. Вот и думайте то ли утка на основании этого факта, то ли решили подсобить бизнеску
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Ответ Oleg Olegov
Блин, ну вы еще Барри Смита пригласите.
Гашека хайповее!
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Окончание сезона оказалось в Динамо слишком коротким, но приглашение тренера без больших успехов - нонсенс.
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Ну и зря! Первое место в регулярке тоже что-то значит
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Занатта это зашквар.Кто ты такой?Надо кого то из молодых того же Козлова.
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Что за бредятина собачья? Причем тут Кудашов? Вратарей лучше ищите нормальных, а не этих мышеловов.
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Ответ Shamarin
Не просто первое место, а кубок Континента! Сейчас начнётся тренерская чехарда и 10 лет разрухи. Таким темпом, через год-два, времена кудашова будут считаться золотыми. Что имеем, не храним!
И те же самые юзеры, которые сейчас требуют уволить Кудашова, как ни в чем не бывало будут вспоминать, как хорошо Динамо играло при Кудашове.
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Скоро первое апреля шутка удалась...
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Ответ CaptainCarrot
Судя по инфе - у Занатты и Андрея Сафронова есть общий бизнес. Вот и думайте то ли утка на основании этого факта, то ли решили подсобить бизнеску
Все может быть . Другого объяснения тупизму найти трудно.
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Что ж, желания тех, кто хотел увольнения Кудашова, начинают сбываться. Надеюсь, эти интеллектуальные гиганты рады.
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И в догонку к Кудашову сразу Сопина убрать!!!
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Ответ Faroe
Нет ВТБ оставить!…а вот Сопина убрать!…слабоват он еще для такого великого клуба как Динамо!
Нет, бабки должны быть из кооператива. Тимченко раскошелился и вон как спартак в этом году попёр.
Пусть Ротенберги в клуб зайдут, возможно у них получится очистить карму динамо.
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Ответ Shamarin
И бабло ВТБ убрать. Собирать донаты с болел. К истокам!
Нет ВТБ оставить!…а вот Сопина убрать!…слабоват он еще для такого великого клуба как Динамо!
+3
-2
+1
Ответ Faroe
И в догонку к Кудашову сразу Сопина убрать!!!
И бабло ВТБ убрать.
Собирать донаты с болел.
К истокам!
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Война за власть сожрет это Динамо. Кончилось это Динамо
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Ответ Igbin
И те же самые юзеры, которые сейчас требуют уволить Кудашова, как ни в чем не бывало будут вспоминать, как хорошо Динамо играло при Кудашове.
Там будет ещё смешнее, когда он с новой командой вынесет свой бывший клуб из плова.
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Оставить Кудаша!
Тампа в один из сезонов 0-4 слила жакетам, а на след сезон бидон взяли
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Не удивлюсь если это окажется помощник тренера сборной Франции по футболу.

Это будет вполне в стиле руководства «Динамо».
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0:4 это фиаско,такое впервые,что чемпион регулярки слил серию с таким счётом.Кудашов загнал команду.В плей-офф немного не везло,но все по делу.Решение о его снятии будет понятно и напрашивается.Занатта?Ну вы блин даёте,скорее всего утка.
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-5
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Ответ Shamarin
Там будет ещё смешнее, когда он с новой командой вынесет свой бывший клуб из плова.
А где Кудашов хорошо себя проявил ? В СКА провалился, в Ярославле провалился, в Динамо провалился.

Может он просто слабый тренер ?
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Война за власть сожрет это Динамо. Кончилось это Динамо
Кончится одно, начнётся другое, не впервой :)
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Ответ Ми Ша
Ну и зря! Первое место в регулярке тоже что-то значит
Полностью поддерживаю, надо было параллельно в ВХЛ играть, там бы и с этими дровами до финала доехали.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Окончание сезона оказалось в Динамо слишком коротким, но приглашение тренера без больших успехов - нонсенс.
И не говори. С такими друзьями и врагов не надо, как один в комментарии ниже, готов уже Александра Васильевича Маслякова пригласить. Цирк уже был, теперь очередь КВН.
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