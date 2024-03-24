Ротенберг переведет 1 млн рублей на помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». СКА пожертвует деньги от продажи билетов на 5-й матч с «Автомобилистом»

Роман Ротенберг пожертвует 1 миллион рублей пострадавшим при теракте.

Главный тренер СКА сообщил, что переведет 1 миллион рублей на помощь пострадавшим во время трагедии в «Крокус Сити Холле».

«Сегодня в России день траура по погибшим в ужасном теракте в Красногорске. Скорбим вместе со всей страной 🙏.

Вырученные средства от продажи билетов на пятый матч серии с «Автомобилистом» СКА направит на помощь пострадавшим. Также я лично переведу 1 миллион рублей.

Сил и мужества семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим. В это тяжелое время мы с вами», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.