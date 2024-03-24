Билялов хочет получать 65 млн рублей в год. Вратарь может покинуть «Ак Барс»
Запросы Тимура Билялова могут быть отклонены «Ак Барсом».
Как утверждает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, голкипер хочет получать 65 млн рублей в год. Такая сумма может не устроить казанскую команду.
Ранее сообщалось, что стороны далеки от согласования нового контракта. При этом требования хоккеиста готов удовлетворить «Авангард».
А балласт в виде Войнова, Радулова, Щипачева гнать из команды. Тогда и воспитанникам платить хватит
Как только продали трансляции Кинопоиску и если какой то матч не показывают по бесплатному каналу, сразу тут все пишут злостные комментарии, что бесплатно хоккей не посмотреть))
Если Тимур хочет большие деньги, то пусть идёт по пути Гарипова.
1) почему лига не окупается
2) почему я должен смотреть хоккей платно и почему такие большие цены на билеты (при том что арена битком)
Уж очень хочется узнать откуда берутся такие зарплаты.
что за еврейские схемы?