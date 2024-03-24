Билялов хочет получать 65 млн рублей в год. Вратарь может покинуть «Ак Барс»

Запросы Тимура Билялова могут быть отклонены «Ак Барсом».

Как утверждает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, голкипер хочет получать 65 млн рублей в год. Такая сумма может не устроить казанскую команду.

Ранее сообщалось, что стороны далеки от согласования нового контракта. При этом требования хоккеиста готов удовлетворить «Авангард».