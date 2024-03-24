Билялов хочет получать 65 млн рублей в год. Вратарь может покинуть «Ак Барс»

Теги Ак Барс Авангард возможные переходы КХЛ Тимур Билялов деньги Хоккей

Запросы Тимура Билялова могут быть отклонены «Ак Барсом».

Как утверждает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, голкипер хочет получать 65 млн рублей в год. Такая сумма может не устроить казанскую команду.

Ранее сообщалось, что стороны далеки от согласования нового контракта. При этом требования хоккеиста готов удовлетворить «Авангард».

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35 комментариев
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Ответ Kazanest
Отпустить. В системе есть Мифтахов и Ахтямов.
Вдвоём встанут на ворота? Оба не ровня Тимуру. Надо обязательно договариваться, пусть и на 55-60. Яруллина отпустили, нашли замену?

А балласт в виде Войнова, Радулова, Щипачева гнать из команды. Тогда и воспитанникам платить хватит
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Отпустить. В системе есть Мифтахов и Ахтямов.
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Ответ Sarumian
Откуда в КХЛ такие зарплаты ? Давно это "супер лига" вышла на самоокупаемость ?
Так болельщикам не нравится когда самоокупаемость.
Как только продали трансляции Кинопоиску и если какой то матч не показывают по бесплатному каналу, сразу тут все пишут злостные комментарии, что бесплатно хоккей не посмотреть))
+10
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+8
Для вратаря очень даже не мало.
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+7
Ответ MaaRek
Вдвоём встанут на ворота? Оба не ровня Тимуру. Надо обязательно договариваться, пусть и на 55-60. Яруллина отпустили, нашли замену? А балласт в виде Войнова, Радулова, Щипачева гнать из команды. Тогда и воспитанникам платить хватит
Про балласт поддерживаю.
Если Тимур хочет большие деньги, то пусть идёт по пути Гарипова.
+5
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Ответ Sarumian
Откуда в КХЛ такие зарплаты ? Давно это "супер лига" вышла на самоокупаемость ?
Билеты на Спартак в последней игре с Магниткой стояли на хорошие места 3-4 тысячи. Вы бы знали сколько негатива было от болельщиков. Но трибуны то полные. Нашему народу не нравятся когда клубы самоокупаются. Все хотят халявы
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Ответ John-Vorchun
Но Билялов хорош в воротах.думаю.он стоит этих денег
Только он весь переломанный, большой риск
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Ответ Иммонен
Большой минус он отбивает перед собою. В ПО его прочитали, дальный бросок и добивание, гол. Большой плюс на буллитах он лучший. Тимур старается конечно, молодец, но для борьбы за кубок нужен более сильный вратарь.
Судя по серии с Авто, нужен вратарь, который помогал бы забивать бездарям в нападении более одного гола за игру
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Ответ цэсемьэр
болельщики пишут злостные комментарии, что не посмотреть по платным КХЛ и КХЛ-Прайм👌🏽 что за еврейские схемы?
КХЛ и КХЛ прайм у большинства бесплатные. Плюс ко всему каналы КХЛ и КХЛ не платят лиге за трансляции. А вот такие замечательные ребята как Кинопоиск, заплатили немалые деньги нашей лиге. И неужели так сложно заплатить копеечную сумму в месяц, равной одной шаурме и не ныть? А то у нас нытье в обе стороны.
1) почему лига не окупается
2) почему я должен смотреть хоккей платно и почему такие большие цены на билеты (при том что арена битком)
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Получал 42 , хочет получать как Паскуале в этом сезоне , а он был самый высокооплачиваемый
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Есть на спортсе журналист или пользователь, который сможет написать о экономической составляющей КХЛ ?
Уж очень хочется узнать откуда берутся такие зарплаты.
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А что там с губой?
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И это при том что Исаев в Локомотиве на следующий сезон только 35 будет получать!!!!
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Ответ Sarumian
Есть на спортсе журналист или пользователь, который сможет написать о экономической составляющей КХЛ ? Уж очень хочется узнать откуда берутся такие зарплаты.
в первую очередь от конкуренции с НХЛ за игроков, которых можно тут удержать только деньгами. от них все пляшут
+2
-1
+1
Большой минус он отбивает перед собою. В ПО его прочитали, дальный бросок и добивание, гол. Большой плюс на буллитах он лучший. Тимур старается конечно, молодец, но для борьбы за кубок нужен более сильный вратарь.
+3
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Для вратаря очень даже не мало.
Ну так и кипер отличный.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Для вратаря очень даже не мало.
Но Билялов хорош в воротах.думаю.он стоит этих денег
+6
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очень не стабильный вратарь, с таким кубки не берут
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Билялов нормальный вратарь , но есть молодежь Мифтяхов,Ахтямов . Надо с ними поработать. Билялова отпустить, если он так хочет.
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Ответ Sarumian
Откуда в КХЛ такие зарплаты ? Давно это "супер лига" вышла на самоокупаемость ?
Доброе утро, по сравнению с 10 годами зарплата хоккеистов упало на 20-30 процентов
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Ответ HockeyMan
Так болельщикам не нравится когда самоокупаемость. Как только продали трансляции Кинопоиску и если какой то матч не показывают по бесплатному каналу, сразу тут все пишут злостные комментарии, что бесплатно хоккей не посмотреть))
болельщики пишут злостные комментарии, что не посмотреть по платным КХЛ и КХЛ-Прайм👌🏽
что за еврейские схемы?
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Думаю такую цену за воротного Билялова " накрутил " перед продажей на рынке его агент !
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Ответ Sarumian
Есть на спортсе журналист или пользователь, который сможет написать о экономической составляющей КХЛ ? Уж очень хочется узнать откуда берутся такие зарплаты.
Ты иностранец, видимо? Генспонсор АБ - Татнефть. Заливая бензин в свою машину, ты вносишь вклад в развитие хоккея)
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Ответ FinishedBreakfast
в первую очередь от конкуренции с НХЛ за игроков, которых можно тут удержать только деньгами. от них все пляшут
Да какая конкуренция с НХЛ по деньгам? Там контракт новичка - почти такой же, как в КХЛ звезды получают)
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Хотеть не вредно))
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у Авы проблема с кипером, продайте 2 балласта и возьмите уже норм воротчика
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Ответ Kazanest
Отпустить. В системе есть Мифтахов и Ахтямов.
Нужны защитники толковые, Миллер хорош, но он скорее полузащитник. С Юдиным, Лямкиным и Журавлевым Тимур 1 место в лиге по сухарям закончил
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Ответ Kazanest
Отпустить. В системе есть Мифтахов и Ахтямов.
А кто сказал, что Ахтямова и на следующий сезон отдадут в аренду? Мифтахов всё ещё не дорос до основного кипера топ-клуба
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Куда катится мир... Миллион в месяц. Ну полтора, если ты лучший. За что им платят такие деньги? Какая польза от них?..
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