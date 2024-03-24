«Барса» не уверена, что сможет подписать опорника летом. Кристенсен может продолжить играть в полузащите в следующем сезоне
Андреас Кристенсен может остаться опорником «Барселоны» в следующем сезоне.
Датский футболист, ранее игравший в «Барселоне» в качестве центрального защитника, в этом сезоне проигрывает конкуренцию другим игрокам защиты, реже выходя на поле в стартовом составе на родной позиции.
Однако уход Серджи Бускетса и нестабильность игры Ориоля Ромеу стали причинами проблем «Барселоны» в опорной зоне. После игр против «Атлетика» и «Вильярреала», в которых команда пропустила девять мячей, Хави с поддержки спортивного руководства стал выпускать датчанина на поле в качестве опорника.
Учитывая непростое финансовое положение каталонского клуба, существует вероятность, что 27-летний футболист может продолжить выступать в полузащите и в следующем сезоне.
На данный момент руководство «Барселоны» не знает, сколько средств будет доступно для подписания игроков и усиления опорной зоны этим летом.
Статистику Кристенсена можно изучить здесь.
Андреас, конечно, неплохо справляется, но и у него случаются ошибки из-за того, что позиция не его.
Эрик Гарсия – 15
Дест – (прописана опция выкупа за 10)
Ориоль Ромеу – 3
Лангле – 10 (по факту скорее всего не более 5)
Отдельный вопрос: как работает правило 1 к 2, если включены игроки в сделку. Например, если включить в сделку условного Эрика Гарсию, то он может быть зачтен как 15 млн. А если бы мы тратили деньги от его продажи за 15 млн, то могли бы использовать только 7,5. Тут могли бы быть варианты облегчить ситуацию. Но хорошего перпективного игрока в обмен на нескольких непроходящих в Барсу навряд ли кто-то отдаст. У всех одинаковые проблемы с доходами.