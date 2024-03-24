«Барса» не уверена, что сможет подписать опорника летом. Кристенсен может продолжить играть в полузащите в следующем сезоне

Теги Барселона Хави Ла Лига Ориоль Ромеу Андреас Кристенсен Футбол

Андреас Кристенсен может остаться опорником «Барселоны» в следующем сезоне.

Датский футболист, ранее игравший в «Барселоне» в качестве центрального защитника, в этом сезоне проигрывает конкуренцию другим игрокам защиты, реже выходя на поле в стартовом составе на родной позиции.

Однако уход Серджи Бускетса и нестабильность игры Ориоля Ромеу стали причинами проблем «Барселоны» в опорной зоне. После игр против «Атлетика» и «Вильярреала», в которых команда пропустила девять мячей, Хави с поддержки спортивного руководства стал выпускать датчанина на поле в качестве опорника.

Учитывая непростое финансовое положение каталонского клуба, существует вероятность, что 27-летний футболист может продолжить выступать в полузащите и в следующем сезоне.

На данный момент руководство «Барселоны» не знает, сколько средств будет доступно для подписания игроков и усиления опорной зоны этим летом.

Статистику Кристенсена можно изучить здесь.

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29 комментариев
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МаТШа в опорку, он может.
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Опорник Барселоне нужен просто «кровь из носу».
Андреас, конечно, неплохо справляется, но и у него случаются ошибки из-за того, что позиция не его.
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Ответ clausevenzzz
Мне нравится вариант с Ло Чельсо
Он не опорник
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Ответ Итачи Учиха
Эрик, Дест, Лангле, кто-то из пары Иньиго/Кристенсен, Фати, Ромеу на выход уйдут. Думаю, миллионов за 60-70 Субименди/Киммиха заберут
Из всех перечисленных в общем можно получить небольше 20 млн.
+2
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+2
Ответ SaH4r.
+ обменять Ромеу и Пабло Торре на Алеиша Гарсию с доплатой со стороны Барсы
"Жирона" прям спит и видит, как на замену Алеиша Гарсии приходит Ориоль Ромеу.
+3
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Ответ Axmat Cecenov
Из всех перечисленных в общем можно получить небольше 20 млн.
У одного Деста опция выкупа после аренды 10 миллионов. На этих игроках можно точно заработать больше 20 млн
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Конечно, все, что не влезает в вашу парадигму о самом вяликом клубе вы считаете нытьем
😂😂😂 бедняга
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Я пишу правду про ваш клуб. То, что вы всего вышеописанного не признаете вдобавок к сектантству - вина всех болел десятого каталонского. Критического мышления у вас о клубе нет, проблемы вы игнорируете, зато считаете себя самой великой командой мира с дутым ДНК
Комментарий удален модератором
Ответ Eltsov Andrey
1. Кто сказал, что он проигрывает конкуренцию именно в центре защиты? а не то, что он идеально, подходит ( из тех, кто доступен) для игры в центре - опорником. 2. И кто сказал, что Хави это делает, с разрешения спортивного руководства? То есть, так получается, что Хави ничего не решает, а решает Деку и т п товарищи ? ЕСЛИ, это правда, то тогда вполне понятно, почему, Хави уходит, так нет единства и монолитности.
Не тянул защем в Челси) подходит в опорку барсе
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Ответ Роман Назаркин
Они никогда не доходили до еврокубков - это принципиально другой подход к комплектованию состава. Еще и усиливаться будут в меру возможностей и наращивать скамейку, чтобы потянуть на 2 фронта. И главное, нужен ли этот переход самому Гарсии.
Наступит лето - посмотрим.
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Ответ SaH4r.
Жирона каждый сезон так делает, отпускает пару отличных игроков, вместо них подписывает перспективных и этот сезон не исключение. Савио уже игрок МС, Довбика, Гарсию и Гутьереса скорее тоже продадут и накупят новых, к тому же зимой к ним придет Эчеверри.
Они никогда не доходили до еврокубков - это принципиально другой подход к комплектованию состава. Еще и усиливаться будут в меру возможностей и наращивать скамейку, чтобы потянуть на 2 фронта. И главное, нужен ли этот переход самому Гарсии.
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Ответ Роман Назаркин
Интересный вопрос: захочет ли Алеиш Гарсия перебираться в Барсу, если Жирона зацепится за Лигу Чемпионов? Если нет, тогда может выясниться, что единственная доступная опция раздобыть "опорника" - это продавать арендованных. Всех тех, у которых вообще нет шансов на место в составе, и они не могут скачать "я никуда не хочу уходить". А с учетом текущей ситуации, когда траты на покупки и продажи (1 к 2) может случиться так, что будет на все про все около 15 млн при продаже всех ценных арендованных. А этого не хватит даже на Виффера. Эрик Гарсия – 15 Дест – (прописана опция выкупа за 10) Ориоль Ромеу – 3 Лангле – 10 (по факту скорее всего не более 5) Отдельный вопрос: как работает правило 1 к 2, если включены игроки в сделку. Например, если включить в сделку условного Эрика Гарсию, то он может быть зачтен как 15 млн. А если бы мы тратили деньги от его продажи за 15 млн, то могли бы использовать только 7,5. Тут могли бы быть варианты облегчить ситуацию. Но хорошего перпективного игрока в обмен на нескольких непроходящих в Барсу навряд ли кто-то отдаст. У всех одинаковые проблемы с доходами.
Жирона каждый сезон так делает, отпускает пару отличных игроков, вместо них подписывает перспективных и этот сезон не исключение. Савио уже игрок МС, Довбика, Гарсию и Гутьереса скорее тоже продадут и накупят новых, к тому же зимой к ним придет Эчеверри.
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Ответ SaH4r.
Зимой они были заинтересованы в этом. Можно еще Ромеу + Эрик Гарсия с прямым обменом на Алеиша Гарсию. Жирона ценит Ромеу, а Эрик вообще игрок старта.
Интересный вопрос: захочет ли Алеиш Гарсия перебираться в Барсу, если Жирона зацепится за Лигу Чемпионов? Если нет, тогда может выясниться, что единственная доступная опция раздобыть "опорника" - это продавать арендованных. Всех тех, у которых вообще нет шансов на место в составе, и они не могут скачать "я никуда не хочу уходить". А с учетом текущей ситуации, когда траты на покупки и продажи (1 к 2) может случиться так, что будет на все про все около 15 млн при продаже всех ценных арендованных. А этого не хватит даже на Виффера.

Эрик Гарсия – 15
Дест – (прописана опция выкупа за 10)
Ориоль Ромеу – 3
Лангле – 10 (по факту скорее всего не более 5)

Отдельный вопрос: как работает правило 1 к 2, если включены игроки в сделку. Например, если включить в сделку условного Эрика Гарсию, то он может быть зачтен как 15 млн. А если бы мы тратили деньги от его продажи за 15 млн, то могли бы использовать только 7,5. Тут могли бы быть варианты облегчить ситуацию. Но хорошего перпективного игрока в обмен на нескольких непроходящих в Барсу навряд ли кто-то отдаст. У всех одинаковые проблемы с доходами.
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Ответ Уолтер Собчак
"Жирона" прям спит и видит, как на замену Алеиша Гарсии приходит Ориоль Ромеу.
Зимой они были заинтересованы в этом. Можно еще Ромеу + Эрик Гарсия с прямым обменом на Алеиша Гарсию. Жирона ценит Ромеу, а Эрик вообще игрок старта.
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бабла - нет, Лапорта - есть и наоборот...
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Эрик, Дест, Лангле, кто-то из пары Иньиго/Кристенсен, Фати, Ромеу на выход уйдут. Думаю, миллионов за 60-70 Субименди/Киммиха заберут
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Ну неплохо получается у Кристенсена. Пусть и продолжает, пока Френки не восстанавится.
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