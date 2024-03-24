«Барса» не уверена, что сможет подписать опорника летом. Кристенсен может продолжить играть в полузащите в следующем сезоне

Андреас Кристенсен может остаться опорником «Барселоны» в следующем сезоне.

Датский футболист, ранее игравший в «Барселоне» в качестве центрального защитника, в этом сезоне проигрывает конкуренцию другим игрокам защиты, реже выходя на поле в стартовом составе на родной позиции.

Однако уход и нестабильность игры стали причинами проблем «Барселоны» в опорной зоне. После игр против «Атлетика» и «Вильярреала», в которых команда пропустила девять мячей, с поддержки спортивного руководства стал выпускать датчанина на поле в качестве опорника.

Учитывая непростое финансовое положение каталонского клуба, существует вероятность, что 27-летний футболист может продолжить выступать в полузащите и в следующем сезоне.

На данный момент руководство «Барселоны» не знает, сколько средств будет доступно для подписания игроков и усиления опорной зоны этим летом.

Статистику Кристенсена можно изучить здесь.