Железняков о Малинине: «Русский характер в генах, и этого не отнять. Запредельный уровень, космос, он походу родился в коньках и спал в них»
Алексей Железняков назвал прокат Ильи Малинина на ЧМ «запредельным космосом».
Сегодня 19-летний американский фигурист выиграл чемпионат мира в Монреале. В произвольной он исполнил шесть четверных, включая четверной аксель, и побил рекорд Нэтана Чена по баллам за программу (227,79).
«Конечно, Илья – умница! Хоть он не гражданин России, но гордость все равно присутствует, потому как парень наш, славянских кровей. Русский характер в генах, и этого не отнять.
Человечество всегда идет вперед и эволюционирует, не только в спорте. Поэтому рекорды всегда будут побиты рано или поздно. Я не сомневался, что рекорд Чена в произвольной программе когда‑то тоже побьют.
Конечно, это уже запредельный уровень, космос, Малинин походу родился в коньках и спал в них. А сколько нужно данных, труда и здоровья – даже не представляю», – сказал хореограф Железняков.
Как они надоели примазываться к Малинину. Он абсолютно не имеет никакого отношения к России
А он сам уже вообще к России никаким боком.
Несите русский мир в других местах
Много вы знаете американцев живущих в России? Нет! Каждый на пересчет, чуть ли не про каждого снимают целые репортажи по ТВ, как будто он инопланетянин.
Как говорилось в одной рекламе давних лет: "Кормить надо лучше, они и не улетят".
Во-вторых нет противоречия в наших комментариях - мой посыл в том, что Илью здесь облизывают в бОльшей степени из за того, что в нем течет "наша кровь", если бы не этот момент, информации о каждом его "пуке" было бы в разы меньше (будь он условным японцем словаком канадцем и т д). Вот что противно
Я не поклонница Ильи, но его прыжковый дар не могу не отметить, но до Нейтана ему все равно пока далеко.
Про чистокровность никто не рассуждает, ибо нет данных на поколения вглубь.
В мире полно русских, не имеющих никакого отношения ни к россиянам, ни к России.