Железняков о Малинине: «Русский характер в генах, и этого не отнять. Запредельный уровень, космос, он походу родился в коньках и спал в них»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России сборная США мужское катание Нэтан Чен Алексей Железняков Илья Малинин Фигурное катание

Алексей Железняков назвал прокат Ильи Малинина на ЧМ «запредельным космосом».

Сегодня 19-летний американский фигурист выиграл чемпионат мира в Монреале. В произвольной он исполнил шесть четверных, включая четверной аксель, и побил рекорд Нэтана Чена по баллам за программу (227,79).

«Конечно, Илья – умница! Хоть он не гражданин России, но гордость все равно присутствует, потому как парень наш, славянских кровей. Русский характер в генах, и этого не отнять.

Человечество всегда идет вперед и эволюционирует, не только в спорте. Поэтому рекорды всегда будут побиты рано или поздно. Я не сомневался, что рекорд Чена в произвольной программе когда‑то тоже побьют.

Конечно, это уже запредельный уровень, космос, Малинин походу родился в коньках и спал в них. А сколько нужно данных, труда и здоровья – даже не представляю», – сказал хореограф Железняков.

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39 комментариев
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Правду говорят, у победы множество отцов, а поражение - сирота.
Как они надоели примазываться к Малинину. Он абсолютно не имеет никакого отношения к России
+44
-8
+36
Ответ Лизавета Анна -Мария
Комментарий скрыт
Даже его мать выступала за Узбекистан.
А он сам уже вообще к России никаким боком.
Несите русский мир в других местах
+35
-10
+25
Уровень жизни в России надо поднимать, чтобы народ не разбегался кто куда, экономикой, хозяйством заниматься, а не врагов искать.
Много вы знаете американцев живущих в России? Нет! Каждый на пересчет, чуть ли не про каждого снимают целые репортажи по ТВ, как будто он инопланетянин.
Как говорилось в одной рекламе давних лет: "Кормить надо лучше, они и не улетят".
+25
-2
+23
Ответ Лизавета Анна -Мария
...а Узбекистан был в составе СССР😁
Найдите хоть одно соревнование где напротив Малининой стоит отметка RUS. Не URS или UZB. Не нашли? Ну тогда и нечего про русский мир говорить
+20
-2
+18
Ответ Лизавета Анна -Мария
Комментарий скрыт
Только страна эта называлась СССР
+17
-1
+16
Ага. Когда им надо, вспоминают про русский характер. Сам Малинин молчит, никак не ассоциирует себя с россиянином. Во всяком случае, в эфирном пространстве. Подозреваю, он вообще сто раз подумает, чтобы даже просто приехать в Россию. Подозреваю, ни его родителям, ни ему, даже в голову не придет возвращаться на родину.
+11
-3
+8
Хорошо хоть в родословной Удзуру Ханю и других прославленных фигуристов не поискали славянские корни.😁😁😁 Талант вообще не зависит от национальности. Он может родиться где угодно.
+6
0
+6
Ответ Лизавета Анна -Мария
Комментарий скрыт
Уж точно не тех кто поддерживает риторику государства России
+8
-4
+4
Ответ Viks
его родители - русские по национальности и он, естественно, русский. И это не примазывание - это констатация факта.
И что?
+3
0
+3
Ответ Viks
его родители - русские по национальности и он, естественно, русский. И это не примазывание - это констатация факта.
Искать в его рекордах и победах то, что его родители русские, просто глупо. Там от русских одна фамилия осталась.
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+2
Ответ Viks
" его родители имели отношение к СССР. " --- Не надо усираться - надо объективнее. Его родители родились и жили в СССР, а главное его родители - русские по национальности и он, естественно, русский.
Во-первых следите за речью.
Во-вторых нет противоречия в наших комментариях - мой посыл в том, что Илью здесь облизывают в бОльшей степени из за того, что в нем течет "наша кровь", если бы не этот момент, информации о каждом его "пуке" было бы в разы меньше (будь он условным японцем словаком канадцем и т д). Вот что противно
+3
-1
+2
Ответ Лизавета Анна -Мария
Комментарий скрыт
Кто такой Иван?
+3
-1
+2
Сам Малинин как может дистанцируется от русских. Зачем же нашим тренерам примазываться к его победам и рекордам. ? Искать славянские корни и связывать с ними его победы. Смешно и глупо Любите наших спортсменов, верьте в них. В их победы и рекорды. Тем более, и у нас есть кем гордиться. Наше фк впереди планеты всей.
+5
-3
+2
Все эти спикеры от фк эксплуатируют имя Малинина только от того, что его родители имели отношение к СССР. Иначе как объяснить радость от того, что именно он побил рекорд китайца-американца Чена. Тут так 2 ОИ Ханю не восторгались.... лишь бы примазаться ((
Я не поклонница Ильи, но его прыжковый дар не могу не отметить, но до Нейтана ему все равно пока далеко.
+4
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+1
Ответ Марина Ковальчук
Ага. Когда им надо, вспоминают про русский характер. Сам Малинин молчит, никак не ассоциирует себя с россиянином. Во всяком случае, в эфирном пространстве. Подозреваю, он вообще сто раз подумает, чтобы даже просто приехать в Россию. Подозреваю, ни его родителям, ни ему, даже в голову не придет возвращаться на родину.
"никак не ассоциирует себя с россиянином." --- Потому что он НЕ россиянин. Это трудно для понимания?
+3
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+1
Ответ Viks
его родители - русские по национальности и он, естественно, русский. И это не примазывание - это констатация факта.
Малинин не обязательно русская фамилия. Есть украинцы, белорусы и евреи под такой фамилией. Ставлю на белорусского еврея.
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Гордимся что русские корни на американской земле дали такой феноменальный результат, дальнейших успехов Илье и его семье!
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А про Губанову почему ничего не сказал? Она тоже славянских кровей. Русский характер только в генах победителя?
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Хочется выслушать бабу Таню
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Если бы он проиграл, сказали бы что америка испортила русский талант😁
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Ответ imaxim
Уж точно не тех кто поддерживает риторику государства России
Что называется, приплыли((
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а если провести генетический тест и обнаружить примесь неандертальских генов, то неандертальцы тоже могли бы гордиться гениальным прокатом Ильи, даже несмотря на то, что в чемпионате мира участвуют только homo sapiens
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Ответ Марина Ковальчук
Это нетрудно для понимания. Просто постаралась найти общее слово. К тому же, откуда знать, он чистокровный русский или нет. Где вы видели сейчас таких русских. Везде уже, как говорится, седьмая вода на киселе.
Если папа и мама - русские, то ребёнок - русский по национальности. Трудно для понимания? Это генетика.
Про чистокровность никто не рассуждает, ибо нет данных на поколения вглубь.
В мире полно русских, не имеющих никакого отношения ни к россиянам, ни к России.
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