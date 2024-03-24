Железняков о Малинине: «Русский характер в генах, и этого не отнять. Запредельный уровень, космос, он походу родился в коньках и спал в них»

Алексей Железняков назвал прокат Ильи Малинина на ЧМ «запредельным космосом».

Сегодня 19-летний американский фигурист выиграл чемпионат мира в Монреале. В произвольной он исполнил шесть четверных, включая четверной аксель, и побил рекорд Нэтана Чена по баллам за программу (227,79).

«Конечно, Илья – умница! Хоть он не гражданин России, но гордость все равно присутствует, потому как парень наш, славянских кровей. Русский характер в генах, и этого не отнять.

Человечество всегда идет вперед и эволюционирует, не только в спорте. Поэтому рекорды всегда будут побиты рано или поздно. Я не сомневался, что рекорд Чена в произвольной программе когда‑то тоже побьют.

Конечно, это уже запредельный уровень, космос, Малинин походу родился в коньках и спал в них. А сколько нужно данных, труда и здоровья – даже не представляю», – сказал хореограф Железняков.