Канселу обвинил Пепа во лжи из-за слов про Аке и Льюиса: «Только потому, что у господина Гвардиолы гораздо больше власти, чем у меня, люди запомнят это. Но я никогда не лгу»

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Жоау Канселу обвинил тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу во лжи.

Защитник сборной Португалии и «Сити» в этом сезоне на правах аренды выступает за «Барселону». Вторую часть прошлого сезона он провел в «Баварии».

– Как вы отреагировали на публичную критику от Гвардиолы, заявившего, что Жоау недоволен тем, что играют его товарищи по команде, а именно Рико Льюис и Натан Аке?

– Это ложь! Я никогда не был плохим партнером для них. Можете сами спросить Аке и Рико. Никакого комплекса превосходства или неполноценности по отношению к ним у меня нет, но это мнение главного тренера.

– Вас огорчило это публичное заявление?

– Да, потому что это неправда. Мне кажется, что «Ман Сити» был немного неблагодарен по отношению ко мне, когда это было сказано, потому что я был очень важным игроком, когда играл там.

Я никогда не отступал от своей приверженности к клубу, болельщикам, отдавал все силы. Я помню, когда на меня напали, ограбили, на следующий день я играл на «Эмирейтс» против «Арсенала». Это вещи, которые не забываются. Я оставил одних дома жену и дочь, они были очень напуганы.

Люди запомнят все это только потому, что у господина Гвардиолы гораздо больше власти, чем у меня, когда он что-то говорит. Я предпочитаю держать все при себе.

Я предпочитаю быть уверенным, что говорю правду, я чувствую удовлетворение от того, что делаю. Я открытый человек, никогда не лгу.

Жизнь продолжается, и я желаю, [им] всего хорошего, потому что, пока я был там, я наслаждался своей игрой и футболом команды. Они остаются фаворитом на победу в Лиге чемпионов.

– Это из-за той неблагодарности, о которой вы сказали, вы не праздновали публично требл клуба и не приняли участие в чествовании Португальской футбольной федерации (FPF), в которой участвовали Рубен Диаш и Бернарду Силва?

– Да, я не буду лицемерить. Я ценю не трофеи – они уже есть у меня дома. Мои дочь, жена, отец, брат здоровы, и все, чего я хотел на личном уровне... Я добился выдающихся достижений.

Трофеи становятся результатом упорного ежедневного труда на протяжении всего сезона. В той Лиге чемпионов я сделал несколько результативных передач на групповом этапе, но у меня было ощущение, что я не выиграл! Поэтому я не принял и награду от FPF.

– Бернарду и Рубен не пытались переубедить вас?

– Нет, потому что они знают, что если я задумал что-то, то иду до конца, – сказал Канселу.

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71 комментарий
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Так и запишем, в Манчестер Сити возвращаться не планируем.
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Пеп посадил Канселу на лавку по тактическим соображениям. Он решил использовать на флангах обороны номинальных центральных защитников.
Время показало, что Пеп был прав: Сити выиграл всё. Но и Канселу не был ни в чём виноват. Он не стал играть хуже. Это один из лучших латералей мира.
При таком стечении обстоятельств конфликт абсолютно неизбежен и начинает полыхать после любого неуклюжего слова.
Кто сказал первым неуклюжее слово, мы никогда не узнаем.
+59
-4
+55
Ответ Topar Topovic
Что Гвардиола лицемер и лжец итак понятно
И как же ты это понял?
+48
-13
+35
Ответ MikhaL
А в Португальской сборной есть не нытики?
Ну скинь как ноет Бернарду Силва, а он главная звезда сборной. Он даже когда говорил, что устаёт от интенсивности в МС и хотел бы поиграть в другом месте, потом выходит и отрабатывает. Когда срывается трансфер в Барсу, то говорит ок буду играть в Манчестере и продолжает пахать дальше.
Да и таких игроков дофига в сборной Португалии, которые именно пашут.
+39
-9
+30
Пеп: «Канселу хотел всегда играть. На этой позиции играют Рико и Аке».
Канселу: «Я хочу играть всегда. Мне пох на Рико и Аке.»
Ну и кто тут врет?
+35
-7
+28
А в Португальской сборной есть не нытики?
+28
-11
+17
Ответ войд
Комментарий скрыт
Уж Ибрагимович про дутость и гнилость как никто другой знает
+20
-5
+15
У меня есть твердое убеждение, что человек, который говорит, что никогда не врет - сказочный здездабол, ибо врет он прямо в этой самой реплике. Безотносительно сказанному в этом посте
+16
-3
+13
Если кто-то говорит, что никогда не лжёт, он уже лжёт. Я не верю ему)))
+19
-6
+13
Ответ войд
Комментарий скрыт
Ибрагимович футбольная путана. А пеп футбольный гений. Вот и все. Не все понимают его.
+34
-23
+11
Что Гвардиола лицемер и лжец итак понятно
+80
-71
+9
"Я всегда говорю правду, даже когда лгу"
(с) Тони Монтана (зачеркнуто) Канселу
+9
-1
+8
Ответ Timur_A
Пеп посадил Канселу на лавку по тактическим соображениям. Он решил использовать на флангах обороны номинальных центральных защитников. Время показало, что Пеп был прав: Сити выиграл всё. Но и Канселу не был ни в чём виноват. Он не стал играть хуже. Это один из лучших латералей мира. При таком стечении обстоятельств конфликт абсолютно неизбежен и начинает полыхать после любого неуклюжего слова. Кто сказал первым неуклюжее слово, мы никогда не узнаем.
Канселу в обороне ужасен на самом деле , в атаке хорош один из лучших в мире. Но тут Пеп очевидно выбрал в сторону баланса, а Канселу его не даёт, очевидный перегиб в сторону атаки. С таким защитником кубки выигрывать проблематично
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Ответ Крок Офф
Гвардиола никогда не нравился мне, он очень властный и двуличный
А Вы под его руководством в какие годы играли и в какой команде?
+6
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+5
А вы не заметили что он не первый игрок который обвиняет Пепа во лжи .
Пеп безусловно великий , но есть моменты на уровне общения с игроками
+10
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+3
Сбивает цену для Барсы.
+3
-1
+2
То что Гвардиола человек с отвратным характером это все кто более менее интересуется футболом знают. Но пока побеждает не обращают внимания
+10
-8
+2
Все, кто играл или тренировал бчк автоматически становятся лжецами, лицемерами и мошенниками
+6
-4
+2
Ответ Timur_A
Пеп посадил Канселу на лавку по тактическим соображениям. Он решил использовать на флангах обороны номинальных центральных защитников. Время показало, что Пеп был прав: Сити выиграл всё. Но и Канселу не был ни в чём виноват. Он не стал играть хуже. Это один из лучших латералей мира. При таком стечении обстоятельств конфликт абсолютно неизбежен и начинает полыхать после любого неуклюжего слова. Кто сказал первым неуклюжее слово, мы никогда не узнаем.
Плох в обороне.
Игрок не для побед на турнирах, а Пепу нужны были победы.
+3
-1
+2
Пеп говорит свое мнение, а не истину в последней инстанции, что думает, как видит - так и говорит, что тут на него нападать...
+1
0
+1
Ответ Born is the King
То что Гвардиола человек с отвратным характером это все кто более менее интересуется футболом знают. Но пока побеждает не обращают внимания
Гвардиола босс и не церемонится с игроками, которые не выполняют его высокие требования. Насколько это "плохой характер" хз.
Вот у кого было совсем не в порядке с характером так это у Моура. Перестал побеждать и что сейчас видим
+2
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+1
Ответ Артур Мкртычян
Ибрагимович футбольная путана. А пеп футбольный гений. Вот и все. Не все понимают его.
Гений который берет ЛЧ раз в 11 лет,так и запишу)
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Ответ elkipalki
Титулы, которые он выиграл исключительно за счет топовых игроков.
А с ними работать надо уметь. Поттер, Эмери и другие согласятся.
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Ответ Крок Офф
В барсе в 2009
даже если бы ты там полы мыл, то с уважением относился бы к Гвардиоле...
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
За Пепа говорят титулы. Правильно сделал, что слил этого вечного недовольного.
Титулы, которые он выиграл исключительно за счет топовых игроков.
+3
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0
Ответ Harutyun Manukyan
А вы не заметили что он не первый игрок который обвиняет Пепа во лжи . Пеп безусловно великий , но есть моменты на уровне общения с игроками
в смысле не первый? еще лет 10-15 как назад уже все всё поняли про него. или думаешь просто так стали его называть лысым шарлатаном? лицемерный лысый змей.
+3
-3
0
Ответ dimkaa1
Уж Ибрагимович про дутость и гнилость как никто другой знает
Почему это Ибра должен знать про гнилость и дутость? Наоборот будь у него дутый пиар того же Месси например минимум 2 ЗМ взял бы
+1
-1
0
Ответ войд
Так из-за того что Пеп берет больше внутренних титулов (во многом благодаря кабинетам) его и распиарили до лучшего в мире)
Его не надо пиарить. Он всем уже все доказал всем, поэтому вы тут и давитесь желчью.
+3
-3
0
Ответ войд
Гений который берет ЛЧ раз в 11 лет,так и запишу)
А Ибрагимович много ЛЧ взял? Прыгая из одного топ клуба в другой?
+7
-7
0
Ответ Артур Мкртычян
Зато сколько титулов внутренних. Тот же клопп выиграл одну апл за все время в Ливерпуле. Да и то ковидную.
Клопп выиграл
Гвардиоле купили
+6
-6
0
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