Канселу обвинил Пепа во лжи из-за слов про Аке и Льюиса: «Только потому, что у господина Гвардиолы гораздо больше власти, чем у меня, люди запомнят это. Но я никогда не лгу»

Жоау Канселу обвинил тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу во лжи.

Защитник сборной и «Сити» в этом сезоне на правах аренды выступает за «Барселону». Вторую часть прошлого сезона он провел в «Баварии».

– Как вы отреагировали на публичную критику от Гвардиолы, заявившего, что недоволен тем, что играют его товарищи по команде, а именно и ?

– Это ложь! Я никогда не был плохим партнером для них. Можете сами спросить Аке и Рико. Никакого комплекса превосходства или неполноценности по отношению к ним у меня нет, но это мнение главного тренера.

– Вас огорчило это публичное заявление?

– Да, потому что это неправда. Мне кажется, что « » был немного неблагодарен по отношению ко мне, когда это было сказано, потому что я был очень важным игроком, когда играл там.

Я никогда не отступал от своей приверженности к клубу, болельщикам, отдавал все силы. Я помню, когда на меня напали, ограбили, на следующий день я играл на «Эмирейтс» против «Арсенала». Это вещи, которые не забываются. Я оставил одних дома жену и дочь, они были очень напуганы.

Люди запомнят все это только потому, что у господина гораздо больше власти, чем у меня, когда он что-то говорит. Я предпочитаю держать все при себе.

Я предпочитаю быть уверенным, что говорю правду, я чувствую удовлетворение от того, что делаю. Я открытый человек, никогда не лгу.

Жизнь продолжается, и я желаю, [им] всего хорошего, потому что, пока я был там, я наслаждался своей игрой и футболом команды. Они остаются фаворитом на победу в .

– Это из-за той неблагодарности, о которой вы сказали, вы не праздновали публично требл клуба и не приняли участие в чествовании Португальской футбольной федерации (FPF), в которой участвовали и ?

– Да, я не буду лицемерить. Я ценю не трофеи – они уже есть у меня дома. Мои дочь, жена, отец, брат здоровы, и все, чего я хотел на личном уровне... Я добился выдающихся достижений.

Трофеи становятся результатом упорного ежедневного труда на протяжении всего сезона. В той Лиге чемпионов я сделал несколько результативных передач на групповом этапе, но у меня было ощущение, что я не выиграл! Поэтому я не принял и награду от FPF.

– Бернарду и Рубен не пытались переубедить вас?

– Нет, потому что они знают, что если я задумал что-то, то иду до конца, – сказал Канселу.