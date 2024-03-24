«Барса» выиграла все 14 матчей у «Реала» среди женских команд, сегодня – 3:0 в Мадриде
Женская команда «Барселоны» продлила серию побед над «Реалом».
Сегодня футболистки «Мадрида» дома крупно проиграли сине-гранатовым со счетом 0:3 в 21-м туре чемпионата Испании. По голу забили Фридолина Рольфе, Айтана Бонмати и Каролина Хансен.
Это 14-я победа «Барсы» в 14 матчах над «Реалом» среди женских команд. Отсчет ведется с 2020 года, когда на базе клуба «Такон» был образован женский «Реал».
В таблице женской Примеры «Барса» занимает первое место, набрав 61 очко. «Реал» идет вторым, имея 49 баллов.