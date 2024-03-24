«Барса» выиграла все 14 матчей у «Реала» среди женских команд, сегодня – 3:0 в Мадриде

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига женский футбол Класико Айтана Бонмати Футбол

Женская команда «Барселоны» продлила серию побед над «Реалом».

Сегодня футболистки «Мадрида» дома крупно проиграли сине-гранатовым со счетом 0:3 в 21-м туре чемпионата Испании. По голу забили Фридолина Рольфе, Айтана Бонмати и Каролина Хансен.

Это 14-я победа «Барсы» в 14 матчах над «Реалом» среди женских команд. Отсчет ведется с 2020 года, когда на базе клуба «Такон» был образован женский «Реал».

В таблице женской Примеры «Барса» занимает первое место, набрав 61 очко. «Реал» идет вторым, имея 49 баллов.

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27 комментариев
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Ну хоть где-то 😂
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-25
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Получается хозяйки Мадрида?
+35
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+28
вот это доминирование
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Не знал что у Барсы две женские команды, спасибо за инфу.
+5
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Ответ Танец Винисиуса
А как вы это поняли ?! Сколько плюсиков надо в минуту чтоб не сказали «бот» ?
Не видел комментарий, но интриги никакой (;
+1
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Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Полагаю, им всем пофиг на женский футбол и победную серию женской Барселоны )
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Три случай, когда у женской команды Барсы, яиц больше, чем у мужской 😁
+5
-5
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Ну это понятно...
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Барса выиграла все матчи у Реала, но есть нюанс
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А почему комментарии отключили под новостями связанными с терактом? Боитесь, что местные кастрюли проявят себя и покажут своё нутро? Так мы их давно знаем. Не понятно только зачем вы их держите на сайте? С какой целью?)))
0
0
0
Ответ Kex
Ну хоть где-то 😂
Комментарий удален модератором
Ответ Гномович!
Не знал что у Барсы две женские команды, спасибо за инфу.
азахахахахаха
+2
-2
0
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