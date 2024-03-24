Футболистки из Нидерландов потребовали повысить зарплату, чтобы им не приходилось совмещать спорт с другой работой. Они обратились к федерации и клубам и устроили акцию на одной из игр

Нидерландские футболистки призвали повысить им зарплату.

Игроки женского чемпионата Нидерландов обеспокоены низкими доходами. В совместном заявлении они призвали Королевский футбольный союз Нидерландов, клубы и спонсоров исправить ситуацию.

Отмечается, что большинство профессиональных футболисток в стране получают не полноценную зарплату, а лишь пособие на расходы. Из двенадцати клубов лиги только один платит всем футболисткам по полной ставке (в заявлении не уточняется, какой именно). Хотя женская Эредивизи была переведена Королевским футбольным союзом из любительского статуса в профессиональный в конце 2022 года, большинству футболисток по-прежнему приходится работать или учиться, совмещая с футболом.

С тех пор у игроков «Аякса», «Твенте», ПСВ и «Фейеноорда» появился коллективный трудовой договор, но в небольших клубах за это время мало что изменилось. Согласно официальным требованиям, клубы должны иметь как минимум четырех игроков, работающих по контракту. Однако речь не идет об обязательном полном рабочем дне, на практике иногда контракты подразумевают 16 часов работы в неделю.

«Мы хотим иметь возможность зарабатывать на жизнь футболом, чтобы мы могли жить за счет игры. Нам не нужны миллионы, мы просим минимальную заработную плату. Мы хотим быть профессионалами.

Поскольку мы не можем полностью сосредоточиться на спорте, практически невозможно достичь того уровня, к которому мы и наши болельщики стремимся.

Если мы хотим превратиться в ведущее соревнование в Европе в соответствии с амбициями клубов и Королевского футбольного союза, мы, как игроки, должны требовать большего. Мы все вместе чувствуем себя обязанными отстаивать наши права и наши мечты, а также мечты сегодняшних молодых девушек посредством этой акции», – говорится в официальном заявлении футболисток.

В рамках матча « » и « » капитаны команд Тесса Вулларт и Келли Стин появились на поле в специальных футболках. Надпись на них гласила: «Профессиональный футбол = профессиональная зарплата».

«Мы считаем необходимым, чтобы каждая из нас имела 40-часовой рабочий контракт и получала за него хотя бы минимальную заработную плату. Если вы находитесь на поле шесть дней в неделю, но вам также приходится выполнять другую работу, фокус не там, где должен быть», – объяснила Стин причины акции после матча.