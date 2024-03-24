Футболистки из Нидерландов потребовали повысить зарплату, чтобы им не приходилось совмещать спорт с другой работой. Они обратились к федерации и клубам и устроили акцию на одной из игр

Теги высшая лига Нидерланды женский футбол Федерация футбола Нидерландов Телстар Фортуна Ситтард деньги дискриминация Футбол

Нидерландские футболистки призвали повысить им зарплату.

Игроки женского чемпионата Нидерландов обеспокоены низкими доходами. В совместном заявлении они призвали Королевский футбольный союз Нидерландов, клубы и спонсоров исправить ситуацию.

Отмечается, что большинство профессиональных футболисток в стране получают не полноценную зарплату, а лишь пособие на расходы. Из двенадцати клубов лиги только один платит всем футболисткам по полной ставке (в заявлении не уточняется, какой именно). Хотя женская Эредивизи была переведена Королевским футбольным союзом из любительского статуса в профессиональный в конце 2022 года, большинству футболисток по-прежнему приходится работать или учиться, совмещая с футболом.

С тех пор у игроков «Аякса», «Твенте», ПСВ и «Фейеноорда» появился коллективный трудовой договор, но в небольших клубах за это время мало что изменилось. Согласно официальным требованиям, клубы должны иметь как минимум четырех игроков, работающих по контракту. Однако речь не идет об обязательном полном рабочем дне, на практике иногда контракты подразумевают 16 часов работы в неделю.

«Мы хотим иметь возможность зарабатывать на жизнь футболом, чтобы мы могли жить за счет игры. Нам не нужны миллионы, мы просим минимальную заработную плату. Мы хотим быть профессионалами.

Поскольку мы не можем полностью сосредоточиться на спорте, практически невозможно достичь того уровня, к которому мы и наши болельщики стремимся.

Если мы хотим превратиться в ведущее соревнование в Европе в соответствии с амбициями клубов и Королевского футбольного союза, мы, как игроки, должны требовать большего. Мы все вместе чувствуем себя обязанными отстаивать наши права и наши мечты, а также мечты сегодняшних молодых девушек посредством этой акции», – говорится в официальном заявлении футболисток.

В рамках матча «Фортуны Ситтард» и «Телстара» капитаны команд Тесса Вулларт и Келли Стин появились на поле в специальных футболках. Надпись на них гласила: «Профессиональный футбол = профессиональная зарплата».

«Мы считаем необходимым, чтобы каждая из нас имела 40-часовой рабочий контракт и получала за него хотя бы минимальную заработную плату. Если вы находитесь на поле шесть дней в неделю, но вам также приходится выполнять другую работу, фокус не там, где должен быть», – объяснила Стин причины акции после матча.

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29 комментариев
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Что говорить о футболистках, если даже кое-какому футболисту из Нидерландов пришлось совмещать спорт с другой работой. И к чему это привело?
+67
-4
+63
Это очень интересно. Я вот занимаюсь художественной фотографией, но покупают плоховато, не хватает на жизнь . Куда бы мне заяву написать, чтобы меня содержали? И за чей счёт?
+38
-2
+36
В Нидерландах даже женский футбол легализован?!😱
+25
-2
+23
То что женский футбол убыточный - им не важно.
А откуда будут найдены деньги на их зарплаты им не важно.
+24
-1
+23
Ответ Oleg Olegov
Что говорить о футболистках, если даже кое-какому футболисту из Нидерландов пришлось совмещать спорт с другой работой. И к чему это привело?
Я даже не думал об этом в такой плоскости. А ведь и правда, довели бедолагу до ручки, голодом морили, изверги
+17
-2
+15
Ответ Ришад Хайруллин
из мужского футбола деньги взять?
Ну или из детского. Им без разницы
+10
-1
+9
Ответ Санитар-волк
Это очень интересно. Я вот занимаюсь художественной фотографией, но покупают плоховато, не хватает на жизнь . Куда бы мне заяву написать, чтобы меня содержали? И за чей счёт?
Может в женщину переделаться надо ?
+8
-1
+7
из мужского футбола деньги взять?
+7
-1
+6
На заре становления футбола мужчины шли с заводов после смены покатать круглого. Футбол прошел эволюцию, в результате которой в него начали вкладывать деньги рекламодатели и вещатели. Хочешь получать достаточно денег - заинтересуй футболом инвесторов. Понятно, что на это уйдет время, но нет, нужно повысить и всё! А деньги откуда взять-то? Субсидировать за счет мужского футбола?
+5
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+5
Зарплата идёт вровень с прибылью. В любом виде спорта, при любом гендере. Если твой спорт и твою команду смотрят, ты получаешь контракты и шикуешь, если нет - увы. До них никак не дойдёт, что аудитория у женского футбола крайне мала. А уж особенно не у звёздного. Если это не женская ЛЧ/ЧМ/ЧЕ, то никто и знать не знает, что вы вообще на поле бегаете.
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Готовы играть за минималку… А говорят, что женский футбол так развивается, так развивается…
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"Мы хотим иметь возможность зарабатывать на жизнь футболом, чтобы мы могли жить за счет игры." - ну, наверное, тогда надо производить то зрелище, за которое публика будет платить достаточно, не?
+2
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Ну что ж, Нидерланды вроде страна не бедная, пособия всяким суринамским неграм исправно выплачиваются. Почему бы не сделать хотя бы минимальную зарплату всего нескольким десяткам футболисток.
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Я нормально к женскому спорту отношусь, но если вы хотите в футболе равенстве, так и бегайте соответствующе
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бабьё только всё что то требует .. Сидели бы дома щи варили лучше! ..
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как бы футбольный союз Нидерландов им известную фотку Марка Овермарса не переслал...
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Эй а борщ кто будет варить и трусы стирать?
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хорошая идея, надо на работе также сделать
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только газпром бы позаботился о вас
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Если футбол мешает основной работе - бросьте его 🤷‍♀️💯👍
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Обычно театр в который никто не ходит закрывают, а фильмам проваливающимся в прокате не снимают сиквел....
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Как страшно жить…(с)
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Ответ Oleg Olegov
Что говорить о футболистках, если даже кое-какому футболисту из Нидерландов пришлось совмещать спорт с другой работой. И к чему это привело?
Ахахах, это гениально))
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Ответ Санитар-волк
Это очень интересно. Я вот занимаюсь художественной фотографией, но покупают плоховато, не хватает на жизнь . Куда бы мне заяву написать, чтобы меня содержали? И за чей счёт?
Да не важно за чей счёт))
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Не нравится - пиши заявление
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Ответ .ru
как бы футбольный союз Нидерландов им известную фотку Марка Овермарса не переслал...
С комментарием Евсеева
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