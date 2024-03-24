Овечкин забил 848 голов в НХЛ. До рекорда Гретцки – 46 шайб

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Александр Овечкин забросил шайбу в пятом матче подряд.

Нападающий «Вашингтона» дважды отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:0, третий период).

Теперь на счету россиянина 848 голов за 1414 игр в лиге. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

Подробно со статистикой Овечкина можно ознакомиться здесь.

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159 комментариев
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- 847-848-я в РС (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-46 шайб), действующие: Кросби-583(21-й), Стэмкос-544(32-й), Малкин-490(50-й),
- 847-848-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -583(7-й), Стэмкос-544(14-й), Малкин-490(24-й),
-172 -й дубль в регулярке(2-й, 3-й Бр Халл-158, 1-й Гретцки-189)преследователь Кросби-99(25-й), Стэмкос-94(30-й)
-417-418-я домашняя (3-й, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,), действующие: Кросби -312(25-й )
-642-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635), действующие: Кросби-471
-531-532-я в равных составах(4-й, 3-й Ягр -538, 2-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-409(16-й)
-311-312-я в 3-м пер.(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336), действующие: Кросби -193(24-й)
-919-920-я в РС и КС, Ови 848+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -654(22-й), Стэмкос-589(35-й),
-372-373-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-283(15-й)
-141-142-я после 35 лет(9-й,8-й Рекки -153, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-119(21-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
-117-118-я после 36 лет(9-й, 8-й Ратель - 124, 1-й Хоу-235, преследователь Павелски-105( 17-й) Всего 18 игроков преодолели планку в 100 шайб после 36 лет,
-67-68-я после 37 лет(20-й, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-80(14-й)
-25-26-я в возрасте 38 лет(9-й, рекорд у Бр. Халла-37), Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий лидер Павелски-53
+208
-3
+205
Голы голами, но я реально офигею если Вашингтон ещё и в плей-офф сможет заскочить после стольких проблем большую часть сезона.
То есть Овечкин не просто вовремя раззабивался, а ещё и ценнейший вклад вносит. А не то что команда там допустим идёт на последнем месте в конфе, а он там чисто стату набивает уже на чиле.
+139
-4
+135
-153-154-я в марте в 256 игре РС (1-й, 2-й Гретцки-144 в 260 играх) преследователь –Кросби - 102(22-й), Стэмкос-101(24)
-85-86-я шайба в воскресенье(место в 5-м десятке, 3-й Бобби Халл-204, 2-й Эспозито-208,1-й Г.Хоу-273,), действующие лидеры - Кэйн-88(49-й), Перри-87(51-й), рекорды НХЛ у Александра уже состоялись в понедельник -80 шайб и во вторник- 151 шайб
-6592-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кэйн-4035(24-й), Кросби-4034(25-й),
-7229-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4576(21-й)
-3600-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3836,1-й Кэл Клаттербак-3992
-4229-й хит в КС и РС(3-й, 1 -й Кэл Клаттербак -4341, 2-й Мартин -4309)
-1543-е очко в РС, 848+695 (13-й, 12-й Кросби -1573, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1282(37-й)
-1543-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1573, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1282(15-й)
-1684-е очко в РС и КС, 920+764, (14-й,13-12-й Коффи, Эспозито по 1727, 10-й Кросби-1774, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1462(31-й)
-в 431-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 11-й Эспозито-457, 1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-462(10-й), Малкин-343(35-й)
-54-55-я шайба и 100-е очко в 73-й игре с Виннипегом(Атлантой) в РС, 398-й бросок в створ
- Коннор Хеллибак стал 80-м вратарем лиги пропустившим от Ови 4 и более шайб и 61-й пропустивший 5 и более шайб( в его воротах побывали: 599, 600, 757, 847 и 848-я шайбы Ови) в 12 играх при 55 бросках в створ
-2-й праймери Коннора Макмайкла на Ови, с его передач были заброшены 841 и 847-я шайба Ови, 52-й показатель в Вашингтоне по праймери на Ови
-17-й праймери Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829, 832, 835, 837, 838, 840, 845, 846 и 848-я шайба Ови 11-й показатель в Вашингтоне по праймери на Ови
+123
-1
+122
Ну красавец. Завелся и полетел к рекорду с сумасшедшей скоростью.
+76
-4
+72
848 уже
+74
-4
+70
Ответ Youzhny23
Торопитесь , может ещё дубль сделает ! Верим#!!!
сделал )
+67
-2
+65
в марте все стабильно, продажи огнетушителей резко подскакивают
+53
-2
+51
До рекорда Овечкина - 47 шайб!
До открытия «Клуба-900» - 52 шайбы!
+48
-3
+45
Давненько не видел в прямом эфире гол Александра великого! Ура!
+42
-1
+41
Торопитесь , может ещё дубль сделает ! Верим#!!!
+42
-2
+40
2 шайбы до 850 в карьере.
4 шайбы до 30 в сезоне.
5 передач до 700 в карьере
Ещё 12 игр в сезоне. Вперёд Овечкин.
+41
-1
+40
дубль ови
+34
-1
+33
Ови забросил 8 шайб в первых 43 играх сезона vs. Ови забросил 8 шайб в последних 5 играх!
Заиграл так заиграл 🔥
+33
0
+33
Ответ Дух Хлебонасущенского
- 847-848-я в РС (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-46 шайб), действующие: Кросби-583(21-й), Стэмкос-544(32-й), Малкин-490(50-й), - 847-848-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -583(7-й), Стэмкос-544(14-й), Малкин-490(24-й), -172 -й дубль в регулярке(2-й, 3-й Бр Халл-158, 1-й Гретцки-189)преследователь Кросби-99(25-й), Стэмкос-94(30-й) -417-418-я домашняя (3-й, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,), действующие: Кросби -312(25-й ) -642-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635), действующие: Кросби-471 -531-532-я в равных составах(4-й, 3-й Ягр -538, 2-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-409(16-й) -311-312-я в 3-м пер.(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336), действующие: Кросби -193(24-й) -919-920-я в РС и КС, Ови 848+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -654(22-й), Стэмкос-589(35-й), -372-373-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-283(15-й) -141-142-я после 35 лет(9-й,8-й Рекки -153, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-119(21-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет, -117-118-я после 36 лет(9-й, 8-й Ратель - 124, 1-й Хоу-235, преследователь Павелски-105( 17-й) Всего 18 игроков преодолели планку в 100 шайб после 36 лет, -67-68-я после 37 лет(20-й, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-80(14-й) -25-26-я в возрасте 38 лет(9-й, рекорд у Бр. Халла-37), Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий лидер Павелски-53
Всегда радуюсь, когда у Духа много работы)
+32
-1
+31
Красавец!
Нужно сокращать отрыв до 40 шайб в этом сезоне, и в следующие два года по 20 выбивать, кажется уже прям очень достижимой целью
+32
-2
+30
Гений земли русской. Столько раз его хоронили по ходу карьеры, говоря что Овечкин сдулся, кончился, а Саша всякий раз достает кролика из шляпы и перезагружается назло всем, показывая, что он, мать его за ногу, лучший снайпер в истории хоккея!
+27
-1
+26
Ответ Youzhny23
Торопитесь , может ещё дубль сделает ! Верим#!!!
Уже 👍
+27
-1
+26
Ответ SpaceHero
Комментарий удален модератором
Не знал что в твоей стране в курсе о существовании хоккея
+27
-1
+26
Овечкин дошел до уровня, когда уже не особо интересно какая стата по сезону, а интересны цифры в Вечности)
+24
-1
+23
Ответ Ibra7
Красавец! Нужно сокращать отрыв до 40 шайб в этом сезоне, и в следующие два года по 20 выбивать, кажется уже прям очень достижимой целью
40 за сезон тоже вполне жизненно стоит летом не по ток-шоу и медиалигам ходить
+24
-2
+22
Ответ Ibra7
Красавец! Нужно сокращать отрыв до 40 шайб в этом сезоне, и в следующие два года по 20 выбивать, кажется уже прям очень достижимой целью
Если он нормально войдёт в следующий сезон - он гандикап в 40 шайб в этом же сезоне и заберёт. Это же Овечкин, он такое может. И сделает
+21
-1
+20
Дорогу осилит идущий! Браво, Александр! 7 и 8-я шайбы в пяти матчах!
+20
-2
+18
Что творит Ови!
Второй гол просто молния!
Выскочил со скамейки и напрямую рванул к воротам.
Левой шведой-коньком принял-подработал на ход пас, этой же левой ногой одним движением прикрыл, как скалой, шайбу от защитника, по этой же прямой обвел шайбу мимо носа вратаря и завел в пустой угол! Финтит Батя не отклоняясь от прямой, несется центнер, пугая отлетевшего защитника и оторопевшего вратаря! Красавец - малодым на зависть!
+19
-1
+18
Александр Овечкин по голам (26) переместился с 10 на 9 место среди 38летних снайперов. Лидер Бретт Халл(37), Лучший снайпер среди россиян в возрасте 38 лет
1 Brett Hull 1964 F 2002‑03 37
2 Johnny Bucyk 1935 F 1973‑74 31
3 Martin St. Louis 1975 F 2013‑14 30
4 Joe Pavelski 1984 F 2022‑23 28
5 Teemu Selänne 1970 F 2008‑09 27
6 Ron Francis 1963 F 2001‑02 27
7 Jean Ratelle 1940 F 1978‑79 27
8 Patrick Marleau 1979 F 2017‑18 27
9 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 26
10 Gordie Howe 1928 F 1966‑67 25
+19
-2
+17
Забитая шайба стала 25 - й в сезоне. В 18 - й раз Овечкин забивает 25 +. Стал вторым в истории НХЛ. Пока написал уже Александр забросил 26 - ю.
+17
-1
+16
53 голика,до 900! давай старый!!!!
+17
-1
+16
Сейчас Ови двигается даже намного легче, чем в начале сезона
+16
0
+16
7й гол в 5 играх
+16
-1
+15
У Овечкина 18-й сезон с 25 и более шайбами, столько же у Ягра. Больше лишь у Хоу - 20 сезонов.
+14
0
+14
Ответ Дух Хлебонасущенского
-153-154-я в марте в 256 игре РС (1-й, 2-й Гретцки-144 в 260 играх) преследователь –Кросби - 102(22-й), Стэмкос-101(24) -85-86-я шайба в воскресенье(место в 5-м десятке, 3-й Бобби Халл-204, 2-й Эспозито-208,1-й Г.Хоу-273,), действующие лидеры - Кэйн-88(49-й), Перри-87(51-й), рекорды НХЛ у Александра уже состоялись в понедельник -80 шайб и во вторник- 151 шайб -6592-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кэйн-4035(24-й), Кросби-4034(25-й), -7229-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4576(21-й) -3600-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3836,1-й Кэл Клаттербак-3992 -4229-й хит в КС и РС(3-й, 1 -й Кэл Клаттербак -4341, 2-й Мартин -4309) -1543-е очко в РС, 848+695 (13-й, 12-й Кросби -1573, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1282(37-й) -1543-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1573, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1282(15-й) -1684-е очко в РС и КС, 920+764, (14-й,13-12-й Коффи, Эспозито по 1727, 10-й Кросби-1774, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1462(31-й) -в 431-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 11-й Эспозито-457, 1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-462(10-й), Малкин-343(35-й) -54-55-я шайба и 100-е очко в 73-й игре с Виннипегом(Атлантой) в РС, 398-й бросок в створ - Коннор Хеллибак стал 80-м вратарем лиги пропустившим от Ови 4 и более шайб и 61-й пропустивший 5 и более шайб( в его воротах побывали: 599, 600, 757, 847 и 848-я шайбы Ови) в 12 играх при 55 бросках в створ -2-й праймери Коннора Макмайкла на Ови, с его передач были заброшены 841 и 847-я шайба Ови, 52-й показатель в Вашингтоне по праймери на Ови -17-й праймери Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829, 832, 835, 837, 838, 840, 845, 846 и 848-я шайба Ови 11-й показатель в Вашингтоне по праймери на Ови
Судя по плотности (частоте) последних ассистов, Овечкин имеет в лице Строума монстра-оруженосца, в моменте не уступающего по эффективности пиковому Бекстрему
+14
-1
+13
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