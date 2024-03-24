Овечкин забил 848 голов в НХЛ. До рекорда Гретцки – 46 шайб

Александр Овечкин забросил шайбу в пятом матче подряд.

Нападающий « » дважды отличился в игре регулярного чемпионата против « » (3:0, третий период).

Теперь на счету россиянина 848 голов за 1414 игр в лиге. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая (894 шайбы в 1487 матчах).

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.