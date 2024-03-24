Овечкин забил 848 голов в НХЛ. До рекорда Гретцки – 46 шайб
Александр Овечкин забросил шайбу в пятом матче подряд.
Нападающий «Вашингтона» дважды отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:0, третий период).
Теперь на счету россиянина 848 голов за 1414 игр в лиге. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
- 847-848-я за одну команду(обновил собственный рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), действующие: Кросби -583(7-й), Стэмкос-544(14-й), Малкин-490(24-й),
-172 -й дубль в регулярке(2-й, 3-й Бр Халл-158, 1-й Гретцки-189)преследователь Кросби-99(25-й), Стэмкос-94(30-й)
-417-418-я домашняя (3-й, 2-й Хоу-449, 1-й Гретцки-492,), действующие: Кросби -312(25-й )
-642-я игра с заброшенными шайбами(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-638, 3-й Г. Хоу-635), действующие: Кросби-471
-531-532-я в равных составах(4-й, 3-й Ягр -538, 2-й Хоу-566, 1-й Гретцки-617), действующие: Кросби-409(16-й)
-311-312-я в 3-м пер.(2-й, 3-й Г.Хоу-282, 1-й Гретцки-336), действующие: Кросби -193(24-й)
-919-920-я в РС и КС, Ови 848+72 (2-й в истории НХЛ, 3-й Хоу-869, 1-й Гретцки-1016), действующие: Кросби -654(22-й), Стэмкос-589(35-й),
-372-373-я в РС после 30 лет (4-й, 3-й Бьюсик-374, 1-й Хоу-415), действующие: Павелски-283(15-й)
-141-142-я после 35 лет(9-й,8-й Рекки -153, 3-й Селянне-232, 2-й Бьюсик-244, 1-й Г.Хоу-261), преследователь Павелски-119(21-й)который стал 29-м игроком НХЛ забросившим 100 шайб после 35 лет,
-117-118-я после 36 лет(9-й, 8-й Ратель - 124, 1-й Хоу-235, преследователь Павелски-105( 17-й) Всего 18 игроков преодолели планку в 100 шайб после 36 лет,
-67-68-я после 37 лет(20-й, 3-й Селянне-144, 2-й Бьюсик-161, 1-й Г.Хоу-206), только 6 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 37 лет, действующий лидер - Павелски-80(14-й)
-25-26-я в возрасте 38 лет(9-й, рекорд у Бр. Халла-37), Александр рекордсмен среди 34-х летних-48, 36-ти летних-50 и 37-ми летних- 42), только 5 игроков НХЛ добрались до отметки в 100 заброшенных шайб после 38 лет,( 1-й. Горди Хоу – 177, 2-й Селянне – 132, 3-й Бьюсик – 121, 4-й Ягр – 120, 5-й Рекки-104,), действующий лидер Павелски-53
То есть Овечкин не просто вовремя раззабивался, а ещё и ценнейший вклад вносит. А не то что команда там допустим идёт на последнем месте в конфе, а он там чисто стату набивает уже на чиле.
-85-86-я шайба в воскресенье(место в 5-м десятке, 3-й Бобби Халл-204, 2-й Эспозито-208,1-й Г.Хоу-273,), действующие лидеры - Кэйн-88(49-й), Перри-87(51-й), рекорды НХЛ у Александра уже состоялись в понедельник -80 шайб и во вторник- 151 шайб
-6592-й бросок в створ(1-й, обновил свой рекорд,2-й Бурк – 6209 бросков в створ) Действующие: Кэйн-4035(24-й), Кросби-4034(25-й),
-7229-й бросок в створ в РС и КС, (1-й, 2-й Бурк-7023) действующие: Кросби-4576(21-й)
-3600-й хит в РС(4-й, 3-й Браун-3632, 2-й Мэтт Мартин-3836,1-й Кэл Клаттербак-3992
-4229-й хит в КС и РС(3-й, 1 -й Кэл Клаттербак -4341, 2-й Мартин -4309)
-1543-е очко в РС, 848+695 (13-й, 12-й Кросби -1573, 1-й Гретцки-2857) преследователь Малкин-1282(37-й)
-1543-е очко в РС, за одну команду (7-й, 6-й Кросби-1573, , 5-й Сакик-1641, 4-й Гретцки-1669, 3-й Лемье -1723, 2-й Айзерман-1755, 1-й Г.Хоу-1809) преследователь Малкин-1282(15-й)
-1684-е очко в РС и КС, 920+764, (14-й,13-12-й Коффи, Эспозито по 1727, 10-й Кросби-1774, 1-й Гретцки – 3 239) преследователь Малкин-1462(31-й)
-в 431-й раз Ови набирает 2+ очка за игру(12-й, 11-й Эспозито-457, 1-й Гретцки-824), среди действующих игроков впереди только Кросби-462(10-й), Малкин-343(35-й)
-54-55-я шайба и 100-е очко в 73-й игре с Виннипегом(Атлантой) в РС, 398-й бросок в створ
- Коннор Хеллибак стал 80-м вратарем лиги пропустившим от Ови 4 и более шайб и 61-й пропустивший 5 и более шайб( в его воротах побывали: 599, 600, 757, 847 и 848-я шайбы Ови) в 12 играх при 55 бросках в створ
-2-й праймери Коннора Макмайкла на Ови, с его передач были заброшены 841 и 847-я шайба Ови, 52-й показатель в Вашингтоне по праймери на Ови
-17-й праймери Дилана Строума на Ови, с его передач были заброшены 789, 790,793, 801, 809, 811, 827, 828, 829, 832, 835, 837, 838, 840, 845, 846 и 848-я шайба Ови 11-й показатель в Вашингтоне по праймери на Ови
До открытия «Клуба-900» - 52 шайбы!
4 шайбы до 30 в сезоне.
5 передач до 700 в карьере
Ещё 12 игр в сезоне. Вперёд Овечкин.
Заиграл так заиграл 🔥
Нужно сокращать отрыв до 40 шайб в этом сезоне, и в следующие два года по 20 выбивать, кажется уже прям очень достижимой целью
Второй гол просто молния!
Выскочил со скамейки и напрямую рванул к воротам.
Левой шведой-коньком принял-подработал на ход пас, этой же левой ногой одним движением прикрыл, как скалой, шайбу от защитника, по этой же прямой обвел шайбу мимо носа вратаря и завел в пустой угол! Финтит Батя не отклоняясь от прямой, несется центнер, пугая отлетевшего защитника и оторопевшего вратаря! Красавец - малодым на зависть!
1 Brett Hull 1964 F 2002‑03 37
2 Johnny Bucyk 1935 F 1973‑74 31
3 Martin St. Louis 1975 F 2013‑14 30
4 Joe Pavelski 1984 F 2022‑23 28
5 Teemu Selänne 1970 F 2008‑09 27
6 Ron Francis 1963 F 2001‑02 27
7 Jean Ratelle 1940 F 1978‑79 27
8 Patrick Marleau 1979 F 2017‑18 27
9 АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН 1985 F 2023‑24 26
10 Gordie Howe 1928 F 1966‑67 25