Президент «Урала» о теракте в «Крокусе»: «Большая трагедия, мы все скорбим. Но РПЛ надо проводить, есть Fan ID. Нужно играть и показывать, что наше общество сплотилось»

Президент «Урала» высказался о теракте в Подмосковье и важности игры в футбол.

В пятницу вечером преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании также возник пожар. По последним данным СК, в результате теракта погибли 137 человек, трое из них – дети.

22-й тур Мир РПЛ должен пройти с 29 по 31 марта. « » 30 числа сыграет на выезде против московского «Спартака».

– Надо ли, на ваш взгляд, следующий тур с учетом мер безопасности проводить без зрителей?



– Считаю, что надо возвращаться к нормальной жизни. Случилась большая трагедия, мы все скорбим.

Но есть чемпионат страны, его надо проводить. Сейчас перенесли многие матчи. У нас не состоялась игра в мини-футболе.

Но постоянно играть без зрителей тоже неправильно. Тем более у «Спартака» много болельщиков. Сейчас есть Fan ID, меры безопасности надо соблюдать.

Нужно играть и показывать, что наше общество сплотилось и продолжает жить как жило, – сказал .