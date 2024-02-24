Рекорд «Байера», сестры Аверины завершили карьеру, Ружичка и белый порошок, Калинская обыграла 1-ю ракетку мира, Месси – самый популярный спортсмен США, жеребьевка ЛЕ и другие новости

1. «Байер» обыграл «Майнц» благодаря ошибке Центнера, отбившего мяч в ворота после удара Андриха – 2:1. Лидер Бундеслиги побил рекорд «Баварии», не проиграв в 33 матчах кряду, у команды Алонсо 29 побед и 4 ничьих.

2. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: «Ливерпуль» сыграет со «Спартой», «Милан» – со «Славией», «Байер» против «Карабаха». В 1/8 финала Лиги конференций «Астон Вилла» сыграет с «Аяксом», «Фиорентина» – с «Маккаби» Хайфа, «Фенербахче» – «Юнион».

3. Многократные чемпионки мира по по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Ирина Винер заявила, что сейчас сестры «занимаются государственной работой» и назвала их олимпийскими чемпионками (хотя они ими не являются).

4. НХЛ. «Коламбус» уступил «Баффало» (1:2), несмотря на 35 сэйвов Тарасова и 15-ю шайбу Воронкова в сезоне. Все результаты дня – здесь.

5. НБА. «Оклахома» набрала 147 очков в победном матче с «Вашингтоном» и другие результаты.

6. КХЛ. СКА победил минское «Динамо», «Нефтехимик» проиграл «Локомотиву», «Куньлунь» уступил «Сочи».

7. Нападающий «Аризоны» Адам Ружичка выложил видео с белым порошком и банковской картой и вскоре его удалил. Клуб выставил игрока на драфт отказов с целью расторжения контракта.

8. Анна Калинская сенсационно обыграла Игу Швентек в полуфинале турнира в Дубае. Российская теннисистка прервала победную серию первой ракетки мира из 8 матчей и вышла в первый финал в карьере.

9. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном отстранении. В ОКР назвали это «дискриминацией россиян невиданных масштабов».

10. Федерация хоккея Латвии приостановила лицензии игроков, выступающих на «Играх Будущего». Так же поступили в Эстонии.

11. «Реал Сосьедад» проиграл «Вильярреалу» (1:3) в 26-м туре Ла Лиги. Арсен Захарян провел 13-ю игру подряд без результативных действий.

12. Месси стал самым популярным спортсменом США по данным опроса SSRS. Футболисты еще не бывали первыми.

13. Александр Большунов выиграл Гонку Легкова с участием лыжников и биатлонистов, Ардашев – 2-й, Червоткин – 3-й, Латыпов – 4-й, Халили – 11-й.

14. Глава Международного союза биатлонистов Далин подозревается в коррупции.

15. Экс-игрок «Эвертона» Ли Те приговорен к пожизненному заключению в Китае за коррупцию. Он дал взятку, чтобы стать тренером сборной, и организовывал договорные матчи.

16. Чемпион мира по биатлону Бенедикт Долль завершит карьеру по окончании сезона.

17. «Зенит» потратил почти 30 млн евро зимой. У всех остальных клубов РПЛ в сумме – 39 млн.

Цитаты дня.

Аршавин назвал Путина единственным мировым лидером: «Впечатления от общения с президентом нормальные»

Большунов о словах Степановой про него: «Я подумал, что не стоит тратить эмоции на человека, который мне совершенно не интересен»

Вероника Степанова: «То, что Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм», – это его радости. Мне вообще все равно, кто и что обо мне думает, пока я сама не спросила»

Фетисов о Байкале: «20% питьевой воды на земле. К нам скоро придут за водой, едой, энергетикой. Мы сможем выполнить обязательства. Ответственно. Это то, чему учит президент»

ОКР о нейтральном статусе: «Согласие спортсменов даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства»

Дженнифер Эрмосо: «Женский футбол движется вперед семимильными шагами. Равенство должно быть во всех сферах»