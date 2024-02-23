Аршавин назвал Путина единственным мировым лидером: «Впечатления от общения с президентом нормальные»

Теги Андрей Аршавин премьер-лига Россия Владимир Путин Политика ТАСС Игры Будущего Футбол

Андрей Аршавин считает Владимира Путина единственным мировым лидером.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия Игр будущего, на которой присутствовали Путин и Аршавин.

Во время экскурсии по месту проведения «Игр Будущего» Аршавин попросил Путина создать отечественный аналог футбольного спортивного симулятора. По его словам, это позволит играть за российскую сборную и клубы Премьер-лиги.

«Удалось ли пообщаться с мировыми лидерами на церемонии? Мировой лидер один, с ним удалось пообщаться.

Впечатления от общения с президентом нормальные», – сказал бывший футболист сборной России.

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125 комментариев
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через пару дней аршавин скажет,что спорт должен быть вне политики.
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У некоторых женщин яиц намного больше, чем у Аршавина... Бывает:)
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Ответ Log in
Многие грустят по поводу того, что Цой, скажем, Тальков, умерли рано. Или даже Гагарин. Страшно представить, кем бы они стали, вот что...
Шевчук, Макаревич, Гребенщиков до сих пор живы и ничем плохим не стали, так что и в Цое с Тальковым не сомневаюсь. Космонавты это другое. Терешкова, например, предложение по обнулению озвучила.
+77
-8
+69
стыдно, Андрюша
+67
-17
+50
За 12 лет экономика и демография летят в яму, но таких деятелей, как ВВП и Эльвира считают «мировыми» лидерами. Где-то тут подвох
+50
-10
+40
Многие грустят по поводу того, что Цой, скажем, Тальков, умерли рано. Или даже Гагарин.
Страшно представить, кем бы они стали, вот что...
+46
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+38
Ответ dinm 8
через пару дней аршавин скажет,что спорт должен быть вне политики.
Он в ноябре уже говорил такое: «Сколько я живу и осознаю информацию, всегда говорили: «Спорт должен оставаться вне политики». Но сейчас весь спорт, не только футбол, пропитан политикой. Потому что это большие деньги и вливания спонсоров. А это, как правило, американские, английские, немецкие компании. Они диктуют свои условия»

Потому это популизм.
+37
-7
+30
Ответ Log in
Многие грустят по поводу того, что Цой, скажем, Тальков, умерли рано. Или даже Гагарин. Страшно представить, кем бы они стали, вот что...
Я в Гагарине не сомневаюсь, космонавтов изначально отбирали из вояк по принципу полной лояльности. Так что отработал бы, не хуже Леонова или Терешковой.
Вот топовые музыканты, которые сделали себя сами(а не на ментовских корпоративах) - эти бы не испоганились.
+32
-3
+29
ЖАЛЬ и ОМЕРЗИТЕЛЬНО!
+32
-10
+22
Эх Андрей, не удержался от лизоблюдства
+20
-4
+16
Аршавин сказал, что на церемонии среди всех мировых лидеров был лишь один (а что, кто-то еще что ли из лидеров каких-либо стран там был что ли?). Слова выдернули из контекста и кинули в заголовок. Классическая спорца.
+16
-5
+11
Ответ Ничего Смешного
За 12 лет экономика и демография летят в яму, но таких деятелей, как ВВП и Эльвира считают «мировыми» лидерами. Где-то тут подвох
А за Эльвиру тут обидно, она реально тянет лямку
+12
-1
+11
И он туда же
+16
-5
+11
Ответ dinm 8
через пару дней аршавин скажет,что спорт должен быть вне политики.
Увы, это наши проблемы.
+10
0
+10
Ответ Ничего Смешного
За 12 лет экономика и демография летят в яму, но таких деятелей, как ВВП и Эльвира считают «мировыми» лидерами. Где-то тут подвох
У вас сколько детей?
+13
-4
+9
Лизнул со скрипом.
+13
-7
+6
Есть же такая тенденция: кто в школе был отмороженным отморозком, тому при взрослении гораздо легче впарить всю имперско-триединосвяторуськую двуполярную хренотень) Если не ошибаюсь, в подростковом возрасте Аршавин как раз и был из тех самых отмороженных.
+5
0
+5
Ответ Ничего Смешного
За 12 лет экономика и демография летят в яму, но таких деятелей, как ВВП и Эльвира считают «мировыми» лидерами. Где-то тут подвох
Эльвира правда делает, что может. Политические последствия - не ее вина
+5
-1
+4
Ответ Prokuror Prokurorov
Аршавин сказал, что на церемонии среди всех мировых лидеров был лишь один (а что, кто-то еще что ли из лидеров каких-либо стран там был что ли?). Слова выдернули из контекста и кинули в заголовок. Классическая спорца.
Типо президент Казахстана не лидер? Недостаточно классный для Аршавина? Он так-то доигрывал в этой стране
+7
-3
+4
человека, не отличающего правый клик от левого, Аршавин попросил создать отечественный аналог футбольного спортивного симулятора. ок.
+4
0
+4
Ответ Log in
Многие грустят по поводу того, что Цой, скажем, Тальков, умерли рано. Или даже Гагарин. Страшно представить, кем бы они стали, вот что...
Бодров , Горшок аналогично
+6
-4
+2
Ответ Log in
Комментарий скрыт
в прошедшем году самая низкая рождаемость с 99-го года , но тогда Чеченю не считали
+4
-2
+2
Шава просто никого другого не знает. Мы академиев не заканчивали.
+2
0
+2
Ответ Danila Parshin
Андрюха казался с мозгами, жаль
Не казался.
+7
-5
+2
Господин Си глубого разочарован.
+5
-3
+2
Ответ руслан рарк
Бодров , Горшок аналогично
Горшок-то не так давно умер. И был он патриотом России, помню видео, на котором он разносит бандеровца Вакарчука. Так что КиШ можешь больше не слушать)
+2
0
+2
Ответ Artuom Batishev
Лидер в Казахстане, но явно не мировой лидер. Разные же категории.
Лидер в России, но явно не мировой лидер. Разные же категории.
+1
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Ордер, которым можно подтереться. Нужно предложения-то дописывать.
А почему тогда просят гарантировать что не будет ареста при визите (даже в Армению, не то что в юар)?
+3
-2
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Аршавин попросил Путина создать отечественный аналог футбольного спортивного симулятора. По его словам, это позволит играть за российскую сборную и клубы Премьер-лиги.

Если это правда, то Аршавин просто конченный.
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Ответ Pavel Harriss
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