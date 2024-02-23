Аршавин назвал Путина единственным мировым лидером: «Впечатления от общения с президентом нормальные»

Андрей Аршавин считает Владимира Путина единственным мировым лидером.

21 февраля в Казани прошла церемония открытия Игр будущего, на которой присутствовали Путин и Аршавин.

Во время экскурсии по месту проведения «Игр Будущего» Аршавин попросил создать отечественный аналог футбольного спортивного симулятора. По его словам, это позволит играть за российскую сборную и клубы Премьер-лиги.

«Удалось ли пообщаться с мировыми лидерами на церемонии? Мировой лидер один, с ним удалось пообщаться.

Впечатления от общения с президентом нормальные», – сказал бывший футболист сборной России.