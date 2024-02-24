У Захаряна 13 матчей подряд нет результативных действий. Он сделал 1 ассист за 28 игр в «Сосьедаде»

Арсен Захарян провел 13 матчей без результативных действий.

Полузащитнику « » не удалось забить гол или отметиться ассистом в матче 26-го тура чемпионата с « » (1:3). Сегодня игрок вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте.

В последний раз россиянин набирал очки по системе «гол+пас» 9 декабря. Всего у него 1 голевой пас за 28 матчей в испанском клубе.

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