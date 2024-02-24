У Захаряна 13 матчей подряд нет результативных действий. Он сделал 1 ассист за 28 игр в «Сосьедаде»

Теги Вильярреал Реал Сосьедад Ла Лига Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян провел 13 матчей без результативных действий.

Полузащитнику «Реал Сосьедада» не удалось забить гол или отметиться ассистом в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:3). Сегодня игрок вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте.

В последний раз россиянин набирал очки по системе «гол+пас» 9 декабря. Всего у него 1 голевой пас за 28 матчей в испанском клубе.

Подробно со статистикой Захаряна можно ознакомиться здесь.

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51 комментарий
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Больше 40 млн баски спустили на трёх днарей в унитаз.
И если Али Чо смогли вернуть обратно во Францию примерно за ту же сумму, то за Садика и армяна придётся видимо доплачивать, чтобы их забрали.
Центр поля шикарный у Сан Себастьяна, но атаки попросту не существует. Кубо и Баранетчеа опускаются слишком глубоко, а в момент атаки частенько упираются в боковую линию.
При Эдегоре и Силве такого ужаса не было
+15
0
+15
Да что вы хотите с того Захаряна!?Ну играет себе и играет.Нет,сделали из него "полпреда российского футбола".Должен порхать по полю,какать лепестками роз?
+19
-4
+15
Ответ Artur Pokachevski
спортс плз прекращайте уже эту рубрику, фигня какая-то.
Зачем? Людям интересно, как там наши заграницей играют.
+13
-1
+12
А касаний сколько?
+10
-1
+9
Теперь это будут считать,как несухие матчи Акинфеева в ЛЧ?
+7
0
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Никакого асиста он тогда даже и не думал сделать, и не сделал. Просто корявый рикошет после ужасного удара в никуда. Это раз.
Вопросов к Захаряну тоже нет - есть вопросы к Сосьедаду, вернее не вопросы, а то, что они просто ошиблись с покупкой игрока, потолок которого уровень РПЛ. Так бывает. Это - два.
+10
-4
+6
Ответ Динар
Спортс, хватит уже таких новостей, пусть играет себе спокойно, все придёт. Создаёте столько давления на парня
Типа он после каждого матча заходит на спортсру, читает эти новости и впадает в депрессию от давления, которое они на него оказывают? Или как это работает?
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Легенда Ла Лиги
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+5
Хорошо пробил стандарт в конце тайма и попал в перекладину. В остальном Москера его съел подчистую. Бекер вышел вместо Захаряна - сразу острее стал играть Сосьедад, но Вильярреал выиграл и по делу.
В любом случае, Арсену здоровья и поскорее вернуться на поле.
+6
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В целом у Басков дела не очень об этом надо тоже говорить.
Смотрел я игру , не хуже других смотрелся , хорошие передачи угловые , парню 20 лет перешел из РПЛ , я думаю для первого сезона норм будет
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-2
+4
Ответ Аврал
Да что вы хотите с того Захаряна!?Ну играет себе и играет.Нет,сделали из него "полпреда российского футбола".Должен порхать по полю,какать лепестками роз?
нет, конечно не должны. футболисты вообще никому ничего не должны
+6
-2
+4
Машина.
+4
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+3
Ответ Мыкола
Должен, если не хочет вылететь из лиги. Это не днищенская рпл, где играет любой кто может пешком пас отдать на 10 метров))
Неправда, Джикия уже на банке
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Ответ Stas Politik
Хорошо пробил стандарт в конце тайма и попал в перекладину. В остальном Москера его съел подчистую. Бекер вышел вместо Захаряна - сразу острее стал играть Сосьедад, но Вильярреал выиграл и по делу. В любом случае, Арсену здоровья и поскорее вернуться на поле.
Куда Захарян пробил-то ?)) Это плохой навес. Мяч перелетел всех игроков, и случайно скользнул по перекладине)), да опасно, но это не акцентированеый удар по воротам)) ассист кстати такой-же случайный))
Харе выдумывать))
+4
-1
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Ответ ielisen@mail.ru
Теперь это будут считать,как несухие матчи Акинфеева в ЛЧ?
Акинфеева не трогать Рекорд 43 вечен
+3
0
+3
Ответ ielisen@mail.ru
Теперь это будут считать,как несухие матчи Акинфеева в ЛЧ?
Скорее как предкасания Кокорина в "Фиорентине".
+3
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+3
спортс плз прекращайте уже эту рубрику, фигня какая-то.
+5
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Ответ Champions League
Позорнулся похлеще Мудрика :) Да, за него не заплатили 100 млн, но это на игру никак не влияет :))
Вы не понимаете. На Мудрика оказывает давление уплаченная за него сумма, а на Захаряна - новости и комменты на спортсру. Вот если плохих новостей не будет - он сразу заиграет по-другому!
+1
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Арсен затащил Сосьедад из зоны ЛЧ в середину таблицы.
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Захарян игрок явно не уровень Ла Лиги
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Пора в Зенит на скамейку
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Да уже понятно все с ним. Теперь интересно только возьмет ли хоть какой нибудь клуб из ла лиги к себе в аренду или все таки сплавят в реал сосьедад Б
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Нобелю скажите спасибо
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До конца сезона потерпят и выкинут, если не заиграет))
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Ответ Slavakh
Нобелю скажите спасибо
Нобелю плевать,он свою комиссию получил и наслаждается жизнью.Развели Сосьедад как детей на 12 млн .
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Ответ Сергей
Играл то прилично, но где-то не повезло, где-то не хватило мастерства/хладнокровия, а где-то партнёры подвели. В целом, опасность создавал, имел хороший шанс забить, но засадил выше+попал в перекладину со штрафного. В этом матче к нему вряд ли могут быть претензии. Жаль, если замена связана с травмой, сейчас никак нельзя вылетать из ротации.
упал неприятно конечно, но когда встал показалось не всё так серьезно, будем надеяться что вернётся к Кубку
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Куда Захарян пробил-то ?)) Это плохой навес. Мяч перелетел всех игроков, и случайно скользнул по перекладине)), да опасно, но это не акцентированеый удар по воротам)) ассист кстати такой-же случайный)) Харе выдумывать))
Надо было бы мне выдумывать - не сидел бы здесь. По мне, это был акцентированный удар)
Я вообще за субмарину болею и отмечаю Захаряна со стороны команды противника.
Поэтому заканчивать отмечать вторую победу за весь отрезок после нового года не вижу смысла)
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Ответ Balt
Вы игру Сосьедада сегодня видели? Команда сыграла очень плохо.
И? Они заплатили рекордные для себя деньги за игрока, который не способен дать ничего даже для исправления плохой игры. Да что там - даже поддержания уровня хорошей игры, которую Сосьедад показывал в этом сезоне, и где даже при таких обстоятельствах Захарян занимался вредительством для команды
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Ответ Мордор 666
Так он не играет,а позориться.
Армяне уже вычислили твой IP))
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Ответ Мыкола
Должен, если не хочет вылететь из лиги. Это не днищенская рпл, где играет любой кто может пешком пас отдать на 10 метров))
У него и в РПЛ стата была ниочем. Расширенный середнячок, которого непонятно как армяне впарили в Сосьедад.
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