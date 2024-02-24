У Захаряна 13 матчей подряд нет результативных действий. Он сделал 1 ассист за 28 игр в «Сосьедаде»
Арсен Захарян провел 13 матчей без результативных действий.
Полузащитнику «Реал Сосьедада» не удалось забить гол или отметиться ассистом в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:3). Сегодня игрок вышел в стартовом составе и был заменен на 72-й минуте.
В последний раз россиянин набирал очки по системе «гол+пас» 9 декабря. Всего у него 1 голевой пас за 28 матчей в испанском клубе.
И если Али Чо смогли вернуть обратно во Францию примерно за ту же сумму, то за Садика и армяна придётся видимо доплачивать, чтобы их забрали.
Центр поля шикарный у Сан Себастьяна, но атаки попросту не существует. Кубо и Баранетчеа опускаются слишком глубоко, а в момент атаки частенько упираются в боковую линию.
При Эдегоре и Силве такого ужаса не было
Вопросов к Захаряну тоже нет - есть вопросы к Сосьедаду, вернее не вопросы, а то, что они просто ошиблись с покупкой игрока, потолок которого уровень РПЛ. Так бывает. Это - два.
В любом случае, Арсену здоровья и поскорее вернуться на поле.
Смотрел я игру , не хуже других смотрелся , хорошие передачи угловые , парню 20 лет перешел из РПЛ , я думаю для первого сезона норм будет
Харе выдумывать))
Я вообще за субмарину болею и отмечаю Захаряна со стороны команды противника.
Поэтому заканчивать отмечать вторую победу за весь отрезок после нового года не вижу смысла)