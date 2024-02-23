Федерация хоккея Эстонии приостановит лицензии игроков, выступающих на «Играх Будущего», вслед за латвийской

Теги сборная Эстонии Политика Игры Будущего Хоккей

Эстония вслед за Латвией объявила о мерах в отношении участников «Игр Будущего».

«Федерация хоккея Эстонии приостановит действие лицензий всех хоккеистов, выступающих в эстонских хоккейных лигах и принявших участие в фестивале «Игры Будущего» в России», – говорится в заявлении организации.

«Игры Будущего» проходят в Казани и завершатся 3 марта. 

На турнире по фиджитал-хоккею в составе команды Baltic Select выступают Владимир Башкиров, Дмитрий Кузнецов и Отар Сакхокия. Они представляют «Вялк 494» из Тарту. Кузнецов ранее играл за сборную Эстонии по хоккею.

В рамках турнира по фиджитал-хоккею участники сначала играют в хоккейный симулятор, а затем проводят матч на льду в формате 3 на 3.

Федерация хоккея Латвии приостановила лицензии игроков, выступающих на «Играх Будущего»

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45 комментариев
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Эстонский хоккей 😁😁😁
+37
-9
+28
Оперативно,несвойственно для Эстонии. А вообще вот пример демократии и того как бравые европейцы считают нужно себя вести.
+32
-4
+28
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий удален модератором
Этот гражданин Эстонии до последнего будет цепляться за зарплату от депутата Госдумы РФ. Такой вот принципиальный.
+27
-2
+25
Литва что-то опаздывает. Или от нее никто не ездил?
+22
-3
+19
Главенство права и диктатура демократии
+20
-3
+17
Ответ Hola Hola
Литва что-то опаздывает. Или от нее никто не ездил?
Ищут у себя хоккей
+18
-1
+17
Ответ dinm 8
Комментарий скрыт
В отместку Медведеву наказали своих граждан. Я тоже считаю, что это правильно.
+14
-1
+13
Ответ dinm 8
Комментарий скрыт
Слушаешь Медведева, уже хорошо
+14
-2
+12
Ответ dinm 8
Комментарий скрыт
Когда господин Зеленский подписывает указ о "исторических землях Украины" ( что в принципе смешно) куда входит территории РФ, это конечно другое.
+10
-1
+9
Ответ Vinnipukh Vinni
Комментарий удален модератором
Судя по тому, что там тцкашники винтят активнее всего, они сами подозревают, что город придется отдать, поэтому и его население (как ряда других регионов) уничтожают особенно упорно.
+9
-1
+8
типичные прибалты...
+8
-1
+7
Новиковс уже обьяснил почему это правильно, либерально и демократично?
+7
-3
+4
Ответ Максат Тобыш
Комментарий скрыт
А кто его нарушил? Эстонцы получается?
+3
0
+3
Ответ fil_spb
Этот гражданин Эстонии до последнего будет цепляться за зарплату от депутата Госдумы РФ. Такой вот принципиальный.
Дополню еще доверенного лица президента и человека находящегося под "международными" санкциями.
+3
0
+3
Только сейчас дошло?))))
+4
-2
+2
А них, что хоккей есть? Я, что-то не слышал ни разу!
+3
-1
+2
зачем нам эта информация? тем более в топе??
+2
-1
+1
Ответ lightrip
Вы просто не догоняете!
Сами то догнали что ль
+1
0
+1
Ответ Вячеслав Лобачев
Эстонский хоккей 😁😁😁
😂😂😂😂
+7
-6
+1
Ответ Vamosalaplaya
Слушаешь Медведева, уже хорошо
Да он и интервью Путина слушал
+2
-1
+1
Игорян похоже нажаловался и первый коммент удалили)
+1
0
+1
ух какая грозная у них демократия
+2
-1
+1
А эстонская космонавтика еще не высказалась? По поводу размещения Россией ядерного оружия в космосе
+2
-1
+1
Хоккей Эстонии . У ха ха . Абсурд
+7
-6
+1
Я просто сейчас смеюсь, аж слезы градом ))))))))))
+4
-3
+1
Ответ arxangel
зачем нам эта информация? тем более в топе??
Это же спортс.ру , любят они набросить на вентилятор.
+1
0
+1
Ответ andrey kaluga
Только сейчас дошло?))))
💪💪💪
0
0
0
Ответ dinm 8
Комментарий скрыт
да нодже быть таким дебилом
0
0
0
Комментарий удален модератором
Ответ andrey kaluga
Только сейчас дошло?))))
👍👍👍
0
0
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