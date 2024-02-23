Федерация хоккея Эстонии приостановит лицензии игроков, выступающих на «Играх Будущего», вслед за латвийской

Эстония вслед за Латвией объявила о мерах в отношении участников «Игр Будущего».

«Федерация хоккея Эстонии приостановит действие лицензий всех хоккеистов, выступающих в эстонских хоккейных лигах и принявших участие в фестивале «Игры Будущего» в России», – говорится в заявлении организации.

«Игры Будущего» проходят в Казани и завершатся 3 марта.

На турнире по фиджитал-хоккею в составе команды Baltic Select выступают Владимир Башкиров, Дмитрий Кузнецов и Отар Сакхокия. Они представляют «Вялк 494» из Тарту. Кузнецов ранее играл за сборную Эстонии по хоккею.

В рамках турнира по фиджитал-хоккею участники сначала играют в хоккейный симулятор, а затем проводят матч на льду в формате 3 на 3.

Федерация хоккея Латвии приостановила лицензии игроков, выступающих на «Играх Будущего»