Глава Международного союза биатлонистов Далин подозревается в коррупции

Глава Международного союза биатлонистов Олле Далин подозревается в коррупции.

Ранее в Норвегии завершился суд по делу о коррупции над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессебергом.

Дело в отношении Далина ведет австрийская полиция. Функционеру инкриминируют продажу телевизионных прав на спортивные трансляции компании Infront по цене намного ниже рыночной. Аналогичные обвинения, помимо прочих, были выдвинуты против Бессеберга.

«Я шокирован обвинениями, которые совершенно не обоснованы, и решительно опровергаю их все. Без колебаний предприму любые юридические шаги, необходимые для сохранения моего доброго имени и репутации.

На данном этапе я не получал никакого официального уведомления о расследовании, но осведомлен о политически мотивированных спекуляциях и инсинуациях», – сказал Далин, возглавляющий с 2018 года.

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