Глава Международного союза биатлонистов Далин подозревается в коррупции

Теги происшествия IBU Олле Далин Биатлон

Глава Международного союза биатлонистов Олле Далин подозревается в коррупции.

Ранее в Норвегии завершился суд по делу о коррупции над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсом Бессебергом.

Дело в отношении Далина ведет австрийская полиция. Функционеру инкриминируют продажу телевизионных прав на спортивные трансляции компании Infront по цене намного ниже рыночной. Аналогичные обвинения, помимо прочих, были выдвинуты против Бессеберга.

«Я шокирован обвинениями, которые совершенно не обоснованы, и решительно опровергаю их все. Без колебаний предприму любые юридические шаги, необходимые для сохранения моего доброго имени и репутации.

На данном этапе я не получал никакого официального уведомления о расследовании, но осведомлен о политически мотивированных спекуляциях и инсинуациях», – сказал Далин, возглавляющий IBU с 2018 года.

Экс-босса биатлона судят за помощь России: ему дарили часы за $19 тысяч, проституток и туры на охоту

«Бессеберг был пьян – и я понял, что лучше остерегаться русских». Новые детали суда над боссом биатлона

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31 комментарий
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вот это да! Услугами проститутов пользовался?
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Скоро выйдут на руку кремля...
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Далин, и его сообщники Балин, Двалин, Фили, Кили, Бифур, Бофур и Бомбур
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А глаза такие честные...
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Ответ Павел Судаков
Далин, и его сообщники Балин, Двалин, Фили, Кили, Бифур, Бофур и Бомбур
И Бильбо, Бильбо еще
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Да неспокойно в биатлонном королевстве.Что-то коррупция сплошная.Рыл яму для Бессеберга,но и сам угодил.Похоже норвежская ответка.
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Ответ Антоша Спирин
И Бильбо, Бильбо еще
Он не коррупционер, он взломщик.
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Часы! Покажи им свои часы!
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Мне кажется чисто интуитивно, что не существует ни одной главы международной Федерации спорта, который бы так или иначе не "левачил" бы денег. Хотя бы немного.
Власть так или иначе развращает, будь ты американец, русский, швед, норвежец, австралиец, вьетнамец. А когда ты на самом верху, то сложно удержаться жить на одну зарплату.
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Ответ Montenegro Serbian
Мне кажется чисто интуитивно, что не существует ни одной главы международной Федерации спорта, который бы так или иначе не "левачил" бы денег. Хотя бы немного. Власть так или иначе развращает, будь ты американец, русский, швед, норвежец, австралиец, вьетнамец. А когда ты на самом верху, то сложно удержаться жить на одну зарплату.
конечно, просто находят и убирают ненужных
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На эту должность наложено проклятие)
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Кругом ворьё..Думал хоть на заподе то живут честные люди..Всё ...я разочарован в человечестве.Хотя уверен что среди папуасов Новой Гвинеи коррупции нет!
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Никогда такого не было, и вот опять. (С)
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Как же так ? Он же вроде не из России ?
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Вчера же была новость про бунт в FIS, лыжную суперлигу и упомянутую компанию Infront. А сегодня вот это вот. Совпадение? Не думаю.
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Ответ лоцман
Странный пост. Ни слова про след русских. :)
Да все нормально!
Прямо под текстом:
"Экс-босса биатлона судят за помощь России: ему дарили часы за $19 тысяч, проституток и туры на охоту"(с)
«Бессеберг был пьян – и я понял, что лучше остерегаться русских». Новые детали суда над боссом биатлона"(с)
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Ответ Angry_bear
Ну что, старина...?))) - вслед за Бесом и Рёш побудешь в шкуре изгоя...?) Мы подождём, когда вы там в IBU и FIS как пауки в банке друг друга пожрете. А потом спокойно возглавим мировые лыжи и биатлон))))
Влажные мечты
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Ответ Игорь Ерин
Комментарий удален модератором
шубами, ага
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Ответ Booligan
По-любому в пользу русских что-то решал
Комментарий удален модератором
Ответ Добрый_Ээх
вот это да! Услугами проститутов пользовался?
если скажет вернуть Тихонову,то тот сможет открыть борделb
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Странный пост. Ни слова про след русских. :)
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Упс
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Что, опять...?
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никогда такого не было же..
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Неужто и здесь эти русские???
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