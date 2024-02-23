Дженнифер Эрмосо: «Женский футбол движется вперед семимильными шагами. Равенство должно быть во всех сферах»

Теги Сборная Испании по футболу женский футбол чемпионат мира сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Дженнифер Эрмосо поделилась мнением о перспективах развития женского футбола.

«Намного более высокий уровень, чем раньше, позволит нам стремиться к еще более амбициозным целям. Женский футбол движется вперед семимильными шагами. Думаю, с каждым чемпионатом мира люди все сильнее удивляются этому и активнее вовлекаются, но еще предстоит пройти долгий путь.

Полагаю, что некоторым потребуется много времени, чтобы осознать, что равенство должно быть во всех сферах, пока окружающие поймут, что будущее есть, есть женский футбол, и что это мы сейчас и демонстрируем.

Нам просто нужно достучаться до сознания людей, чтобы наше будущее было чуточку проще, чтобы у нас были такие же возможности. Мы продолжим бороться за улучшения», – заявила футболистка «Тигрес» и сборной Испании.

Эрмосо об отстранении Рубиалеса после скандала с поцелуем: «Испания создала прецедент. Единство игроков гарантирует, что вредящее спорту поведение не повторится»

Материалы по теме

75 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Популярность женского футбола всеми силами пытаются искусственно накрутить. И ничего не выходит. И да, Эрмосо отвратительна.
+97
-4
+93
Ответ Отец Абду
- Кто вы такие? - Феминистки! - Чего вы добиваетесь? - Равенства! - Песчаный карьер - два человека!
"Вы не понимаете! Это другое! В вопросах физического труда мы не равны, потому что мужчины сильнее! И денег должен мужчина больше зарабатывать, потому что мужчины более целеустремлённые, усидчивые, трудолюбивые! И ответственности нести должен больше, потому что мужчины более организованные и решительные! Мужчина вообще много чего должен, чтоб быть мужчиной, женщина же должна быть счастливой, а больше никому ничего не должна! Мур-мур, кис-кис 😚 А если ты не согласен, то ты жадный, слабый, жалкий и вообще не настоящий мужчина!"
🤷🏻‍♂️
+57
-1
+56
- Кто вы такие?
- Феминистки!
- Чего вы добиваетесь?
- Равенства!
- Песчаный карьер - два человека!
+54
-4
+50
Эрмосо надо открыть глаза, женский футбол достиг своего пика, популярнее он уже не станет. Шагами она наверно скандалы называет
+40
-5
+35
Ответ Отец Абду
- Кто вы такие? - Феминистки! - Чего вы добиваетесь? - Равенства! - Песчаный карьер - два человека!
"Я же мать - мне нельзя в карьер "
+26
-1
+25
Тогда давайте такие же нормативы физические и рабочие для женщин, как у мужчин. Никаких декретов и поблажек. Никаких "уступите место женщине" в транспорте или "женщин не бьют". Ну и в армию тогда тоже пусть идут на такой же срок, как мужчины с такой же службой. Ну и при разводе пусть суды не будут "матриархальными" и перестанут отдавать ребенка и 50% имущества мужика женщине. Ну и еще надо тогда, чтобы мужик мог обвинить в изнасиловании или домогательствах женщину и ее просто "изничтожили" бы даже без весомых доказательств.(как сейчас происходит с мужиками, которых просто шантажируют продажные шкуры, лепя левые обвинения)

А то как-то нечестно получается, женщины хотят равенства там, где им это выгодно, но НЕ ХОТЯТ там, где им это невыгодно.

P.s. Эрмосо в силу того, что немного недалекая, не понимает, что при КАПИТАЛИЗМЕ - никакого равенства не предусмотрено априори. Илитарное меньшинство эксплуатируют труд большинства. Значение имеет лишь капитал и деньги, это единственная и самая важная аксиома. И пока женский футбол откровенное УГ и приносит в миллиард раз меньше прибыли "илитарным меньшинствам", чем мужской футбол, никакого равенства между ними не будет. Капитализм - это история НЕ про равенство. Хотите равенство - стройте коммунизм, но что-то коммунизм западный мирок очень сильно не хотел и очень сильно боролся с этим(боролись как раз илитарные западные капиталистические илиты, ведь для них эта идея равна смерти).
+24
-2
+22
Ответ иц а мен
на кухню, женщина
Она не умеет готовить
+19
-1
+18
Женский футбол это лютое днище, они три паса отдать не могут нормально, их обыграет сборная ветеранов немецких пивных в полноги.
+15
-1
+14
Да никогда эта залупа не будет интересна
+11
0
+11
на кухню, женщина
+11
-2
+9
Вы пацанов 15-летних обыграть не можете из американского колледжа, т.е. даже не из именитых футбольных академий! Похоже на отрицательное движение. Не удивлюсь, что если против них выпустить бывших профессиональных футболистов лет 70, то и они со своими болячками обыграют этих страдалиц. Хотя в данном случае будет отмазка, что Эрмосо и ко просто из уважения старикам проиграли, чтобы не тревожить их здоровье, ведь даже для 70-летних чемпионов было бы зашкварно слить этим клушам.
+7
0
+7
Хотят получать как мужчины, но играть как мужчины они не могут. Женский футбол был обречен с самого начала.
+8
-1
+7
Ответ Георгий Михеев
Женский футбол это лютое днище, они три паса отдать не могут нормально, их обыграет сборная ветеранов немецких пивных в полноги.
Я, один обыграю всю женскую сборную, если мне заплатят хорошо.
+7
0
+7
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
Это он тебя процитировал, что ли?
+8
-1
+7
Ответ Никита Алексеев
Эрмосо надо открыть глаза, женский футбол достиг своего пика, популярнее он уже не станет. Шагами она наверно скандалы называет
Можно пойти на кранюю меру - если будут играть в купальниках , то может ещё и подрастёт популярность :😀
+11
-4
+7
Ответ 2bdnskykbk
Популярность женского футбола всеми силами пытаются искусственно накрутить. И ничего не выходит. И да, Эрмосо отвратительна.
И страшная
+8
-2
+6
Уже совсем не смешно. Хотите равенства? Играйте с мужчинами!
Равенство - это одинаковые возможности, а не преференции, б##.
Уже реально выбешивает. В шахту ни одна феминистка не хочет.
+7
-1
+6
Ответ Born is the King
Эта та женщина, которую поцеловал Рубиалес?
И она превратилась в жабу
+5
0
+5
Эта та женщина, которую поцеловал Рубиалес?
+5
0
+5
Какими шагами ...... ?! Женский футбол — это вообще другой спорт, этот цирк к большому футболу отношения не имеет.
+5
-1
+4
Ответ Леопардер
"Вы не понимаете! Это другое! В вопросах физического труда мы не равны, потому что мужчины сильнее! И денег должен мужчина больше зарабатывать, потому что мужчины более целеустремлённые, усидчивые, трудолюбивые! И ответственности нести должен больше, потому что мужчины более организованные и решительные! Мужчина вообще много чего должен, чтоб быть мужчиной, женщина же должна быть счастливой, а больше никому ничего не должна! Мур-мур, кис-кис 😚 А если ты не согласен, то ты жадный, слабый, жалкий и вообще не настоящий мужчина!" 🤷🏻‍♂️
У тёлок ща новый тренд - они говорят, что равенства нет, потому что мужчина не кровоточит по КД каждый месяц 🤣🤣 они на природу обиделись и будут бороться и считать, что у мужчин больше ПРАВ, пока у мужчин не начнётся менструация)))
+4
0
+4
Ответ Евгений Катанаев
Можно пойти на кранюю меру - если будут играть в купальниках , то может ещё и подрастёт популярность :😀
Я может быть открою секрет но больше 70 процентов футболисток вместо титек имеют мышцы)) Так что я хз на что ты там собрался смотреть) Это не аниме где баба качок может иметь 5 размер груди и быть на массе как шварцнеггер в свои лучшие годы))
+4
0
+4
Ответ Евгений Катанаев
Можно пойти на кранюю меру - если будут играть в купальниках , то может ещё и подрастёт популярность :😀
Эрмосо лучше в парандже играть, честное слово
+5
-1
+4
Все правильно. Должно быть равенство. Женщины должны в футболе так же быстро бегать, быть такими же физически выносливыми, технически оснащенными и так далее итп. Тогда им и деньги будут платить такие же. Но поскольку это не возможно физиологически то Эрмосо и прочие просто идут лесом и не вызывают ничего кроме улыбки. Про какие семимильные шаги она говорит? Я вообще не понимаю. Женский футбол как был супермедленным и с кучей брака таким и остается. Исключение - женская команда Барсы, но и ее смотреть не интерено
+4
0
+4
Ответ Леопардер
"Вы не понимаете! Это другое! В вопросах физического труда мы не равны, потому что мужчины сильнее! И денег должен мужчина больше зарабатывать, потому что мужчины более целеустремлённые, усидчивые, трудолюбивые! И ответственности нести должен больше, потому что мужчины более организованные и решительные! Мужчина вообще много чего должен, чтоб быть мужчиной, женщина же должна быть счастливой, а больше никому ничего не должна! Мур-мур, кис-кис 😚 А если ты не согласен, то ты жадный, слабый, жалкий и вообще не настоящий мужчина!" 🤷🏻‍♂️
Ненастоящих, к счастью, все больше и больше
+5
-1
+4
Ответ Pasta
Тогда давайте такие же нормативы физические и рабочие для женщин, как у мужчин. Никаких декретов и поблажек. Никаких "уступите место женщине" в транспорте или "женщин не бьют". Ну и в армию тогда тоже пусть идут на такой же срок, как мужчины с такой же службой. Ну и при разводе пусть суды не будут "матриархальными" и перестанут отдавать ребенка и 50% имущества мужика женщине. Ну и еще надо тогда, чтобы мужик мог обвинить в изнасиловании или домогательствах женщину и ее просто "изничтожили" бы даже без весомых доказательств.(как сейчас происходит с мужиками, которых просто шантажируют продажные шкуры, лепя левые обвинения) А то как-то нечестно получается, женщины хотят равенства там, где им это выгодно, но НЕ ХОТЯТ там, где им это невыгодно. P.s. Эрмосо в силу того, что немного недалекая, не понимает, что при КАПИТАЛИЗМЕ - никакого равенства не предусмотрено априори. Илитарное меньшинство эксплуатируют труд большинства. Значение имеет лишь капитал и деньги, это единственная и самая важная аксиома. И пока женский футбол откровенное УГ и приносит в миллиард раз меньше прибыли "илитарным меньшинствам", чем мужской футбол, никакого равенства между ними не будет. Капитализм - это история НЕ про равенство. Хотите равенство - стройте коммунизм, но что-то коммунизм западный мирок очень сильно не хотел и очень сильно боролся с этим(боролись как раз илитарные западные капиталистические илиты, ведь для них эта идея равна смерти).
Женщины хотят не равенства, а всего. И чтобы им за это ничего не было
+4
-1
+3
Ага, ещё больше инклюзивности
+3
0
+3
Последний абзац раскрывает всю суть её "борьбы".... Заработать себе денег на дальнейшее существование под видом борьбы за равенство
+4
-1
+3
Этот мейнстрим сейчас набирает обороты, потом всё стухнет, ибо это не интересно станет.
+3
0
+3
Женский футбол - скандалы= так себе популярность
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий