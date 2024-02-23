Дженнифер Эрмосо: «Женский футбол движется вперед семимильными шагами. Равенство должно быть во всех сферах»
Дженнифер Эрмосо поделилась мнением о перспективах развития женского футбола.
«Намного более высокий уровень, чем раньше, позволит нам стремиться к еще более амбициозным целям. Женский футбол движется вперед семимильными шагами. Думаю, с каждым чемпионатом мира люди все сильнее удивляются этому и активнее вовлекаются, но еще предстоит пройти долгий путь.
Полагаю, что некоторым потребуется много времени, чтобы осознать, что равенство должно быть во всех сферах, пока окружающие поймут, что будущее есть, есть женский футбол, и что это мы сейчас и демонстрируем.
Нам просто нужно достучаться до сознания людей, чтобы наше будущее было чуточку проще, чтобы у нас были такие же возможности. Мы продолжим бороться за улучшения», – заявила футболистка «Тигрес» и сборной Испании.
Эрмосо об отстранении Рубиалеса после скандала с поцелуем: «Испания создала прецедент. Единство игроков гарантирует, что вредящее спорту поведение не повторится»
🤷🏻♂️
- Феминистки!
- Чего вы добиваетесь?
- Равенства!
- Песчаный карьер - два человека!
А то как-то нечестно получается, женщины хотят равенства там, где им это выгодно, но НЕ ХОТЯТ там, где им это невыгодно.
P.s. Эрмосо в силу того, что немного недалекая, не понимает, что при КАПИТАЛИЗМЕ - никакого равенства не предусмотрено априори. Илитарное меньшинство эксплуатируют труд большинства. Значение имеет лишь капитал и деньги, это единственная и самая важная аксиома. И пока женский футбол откровенное УГ и приносит в миллиард раз меньше прибыли "илитарным меньшинствам", чем мужской футбол, никакого равенства между ними не будет. Капитализм - это история НЕ про равенство. Хотите равенство - стройте коммунизм, но что-то коммунизм западный мирок очень сильно не хотел и очень сильно боролся с этим(боролись как раз илитарные западные капиталистические илиты, ведь для них эта идея равна смерти).
Равенство - это одинаковые возможности, а не преференции, б##.
Уже реально выбешивает. В шахту ни одна феминистка не хочет.