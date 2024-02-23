Дженнифер Эрмосо: «Женский футбол движется вперед семимильными шагами. Равенство должно быть во всех сферах»

Дженнифер Эрмосо поделилась мнением о перспективах развития женского футбола.

«Намного более высокий уровень, чем раньше, позволит нам стремиться к еще более амбициозным целям. Женский футбол движется вперед семимильными шагами. Думаю, с каждым чемпионатом мира люди все сильнее удивляются этому и активнее вовлекаются, но еще предстоит пройти долгий путь.

Полагаю, что некоторым потребуется много времени, чтобы осознать, что равенство должно быть во всех сферах, пока окружающие поймут, что будущее есть, есть женский футбол, и что это мы сейчас и демонстрируем.

Нам просто нужно достучаться до сознания людей, чтобы наше будущее было чуточку проще, чтобы у нас были такие же возможности. Мы продолжим бороться за улучшения», – заявила футболистка «Тигрес» и сборной .

Эрмосо об отстранении Рубиалеса после скандала с поцелуем: «Испания создала прецедент. Единство игроков гарантирует, что вредящее спорту поведение не повторится»