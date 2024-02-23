CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о временном отстранении

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) в деле об отстранении.

Ранее ОКР пытался обжаловать решение Международного олимпийского комитета (МОК), который в октябре отстранил российскую организацию из-за включения в ее состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Отмечается, что CAS не нашла нарушений со стороны исполкома МОК.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?