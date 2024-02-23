CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о временном отстранении

Теги МОК ОКР CAS Легкая атлетика

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) в деле об отстранении.

Ранее ОКР пытался обжаловать решение Международного олимпийского комитета (МОК), который в октябре отстранил российскую организацию из-за включения в ее состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Отмечается, что CAS не нашла нарушений со стороны исполкома МОК.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

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68 комментариев
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Надо уже нашим верхам определиться: "олимпийское движение прогнило, и нам больше это не интересно" или "пожалуйста пустите нас обратно, мы очень хотим". А то выглядит происходящее немного смешно и много лицемерно🙄.
+61
-22
+39
Ответ Maturmalai
Комментарий скрыт
А ты что сюда лезешь?
+36
-11
+25
опять небось юристов-гениев привлекли, как по делу Валиевой
+25
-6
+19
Так олимпийское движение прогнило, стало насквозь продажным или же ну пустите нас, ну пожалуйста?
+25
-11
+14
Это 100% политическое решение
+22
-9
+13
Ответ Gfdtk Gfdkjf
Не пустят Россиян, ещё лет восемь не пустят. Уже три Чемпионат Мира прошли без россиян и нечего, никто не умер, никто не закричал из других стран "верните россиян назад фигурное катание умирает" все спокойно выступают всем безразличны россияне. это только наш бомонд ФФКР кричит они все без нас умрут, загнутся, но как оказалось никто не умер))
А кто будет кричать? Если россияне занимают все 3 места на подиуме в фигурном катание?
Ты будешь негодовать, если уберут конкурента по бизнесу, который занимал рынок и не давал тебе делать деньги?
+16
-3
+13
Не пустят Россиян, ещё лет восемь не пустят. Уже три Чемпионат Мира прошли без россиян и нечего, никто не умер, никто не закричал из других стран "верните россиян назад фигурное катание умирает" все спокойно выступают всем безразличны россияне. это только наш бомонд ФФКР кричит они все без нас умрут, загнутся, но как оказалось никто не умер))
+19
-8
+11
Англосаксы хотят править миром - мешают Россия и Китай, в малой мере Иран и КНДР. Есть и будет давление по всем направлениям - спорт с подставой допинга, культура, кинематограф и т.д. России нужно выйти из политически мотивированных контор IOC, WADA, CAS, ISU.
+16
-6
+10
Ответ Антон Бас
а при чем тут допинг, ОКР за другое отстранили, услышали звон, да не знаете где он. их отстранили за присоединение новых Олимпийских комитетов новых территорий. не припомню, чтобы испанцы присоединяли к себе территории в 21 веке
А как насчёт Израиля? Сравни территории израильского государства вначале и сейчас? Например вчера под бомбордировкой погиб палестинский футбольный арбитр с женой и четырмя детьми. И где МОК? Ау! МОК!
+11
-2
+9
Можно подумать кто то думал что будет по другому ,кстати а испанцев наказали ? Хотя наверное я не в курсе и это демократическая государственная система допинга. И мы не понимаем это другое
+21
-13
+8
Ответ AAPolyansky
опять небось юристов-гениев привлекли, как по делу Валиевой
Хоть и юристы гении были бы, всеравно не чего не сделали
+9
-2
+7
Я бы очень удивилась, если бы они реально нас допустили
+8
-1
+7
Ответ Maturmalai
Комментарий скрыт
Так работать надо, глядишь и заработаешь на билет.
+10
-3
+7
Ответ imaxim
Так олимпийское движение прогнило, стало насквозь продажным или же ну пустите нас, ну пожалуйста?
этот комментарий буквально слово в слово повторяет топовый. Фабрика полуевриков в действии?))
+6
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Уже практически все написали короткой строкой, что CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение о приостановке членства в МОК.
Уже не вызывает эмоций. Очередное будничное, рутинное поражение.
Но почему-то никто не написал комментарий: российская сторона не представила никаких аргументов.
Апелляция ради апелляции.
https://t.me/sportrumours/6665
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Апеляцию поди ка через ту же юридическую фирму подавали которая Валиеву в CAS "защищала" ...
+6
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Интересно будет прочитать решение, но фактически оно означает, что ОКР забанен навсегда.
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ОКР не мешало бы проверить на нецелесообразную растрату бюджетных средств. Только деятельность изображают, уже на стадии подачи каких-либо заявлений понятно, что эту шарашкину контору развернут, но Позднякову всё неймётся посудиться с кем-то.
+9
-5
+4
Какая неожиданность!
+5
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+4
Ответ Галина Ратникова
Основали, да. А на чьи взносы они существуют? Только одна РФ платит миллионы, а таких стран там полно
Информация о финансировании открыта - доходы МОК в основном складываются из продажи прав на трансляцию. Большую часть выкупают американские телеканалы, в частности NBC. Миллионы? NBC заплатила больше 4 миллиардов.
Слабо первому каналу оплатить банкет?
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Ответ Маргарита В Сафронова
Мы выполняем все условия, чтобы быть дружественными. Мы сами не уходили, мы подавали апелляцию. Потом вы нам ничего предъявить не сможете))))))) Это ваш выбор. А мы на свободе, да ещё и без всяких обязательств.
А зачем нам быть дружественными с теми, кого мы сами ежедневно помоями поливаем? Со стороны выглядит как: "ты конечно козёл последний, но пожалуйста давай дружить😂😂
+4
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Ответ veramarso
Надо уже нашим верхам определиться: "олимпийское движение прогнило, и нам больше это не интересно" или "пожалуйста пустите нас обратно, мы очень хотим". А то выглядит происходящее немного смешно и много лицемерно🙄.
Ну , пока , лицемерно выглядят МОК и CAS..
+7
-4
+3
Ответ Александр Кудрявцев
Хоть и юристы гении были бы, всеравно не чего не сделали
это был сарказм. какие гении? блатные бездарности, халтурщики с евросоюзовским паспортом
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Значит те деньги, которые тратились на участие в международных соревнованиях, нужно пустить на массовый спорт. Без олимпиад вполне себе можно прожить.
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Ответ olvl
Они даже рады, похоже.
Они ОЧЕНЬ рады, как написал у себя в бложике Вернер, и он пишет это все 2 года, ссылаясь и на мнение ИХ тренеров и спортсменов, с которыми он постоянно общается, цитата:"Не могу сказать, что меня отсутствие российских фигуристов и, особенно, фигуристок опечалило: все попрыгуньи-стрекозы из инкубатора ЭТСДДГ — скорострельные патроны из одной обоймы — Валиева, Трусова, Щербакова, Усачёва, Хромых, Петросян…. — надоели своей однообразностью фотомоделей с...", что написано дальше-цензура этого сайта не пропустит. Там прям отвратные гадости. Суть:"Зреложенское-наше все!".
Но это мнение о том, что там никто о нас не печалится и не перестают пить шампанское по случаю нашего отстранения. И это отстранение все влиятельные ФК-державы будут тянуть как можно дольше.
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Бедные чинуши-новиопы, не смогут съездить на элитную тусовку
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И это надо было ожидать
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Ответ Kristine Kristine
Так англосаксы спорт и оплачивают и все эти огранизации основали. Что до сих пор мешает предложить миру альтернативу?
Основали, да. А на чьи взносы они существуют? Только одна РФ платит миллионы, а таких стран там полно
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Ответ lazar rosenberg
Ну интерес спорту заметно просел особенно это касается европейских соревнований интерес к ЛЧ в интернете заметно снизился глобально. Оно и понятно Россия была одна из самых больших аудиторий этого турнира выгнав оттуда Россию они тем самым выстелили себе в ногу. Другие виды спорта и так в эпоху интернета сами потихоньку умирают.
Бред. А полные трибуны на ЧМ по биатлону - это, значит, умирание?
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Ответ Gfdtk Gfdkjf
С допингом всё возможно, вся победа фигуристов ТШТ основана на допинге и Валиева ярки пример тому. Так что нет никакой конкуренции был просто допинг ТШТ вот и всё.
Ага, конечно. Решает допинг в технически сложной категории спорта на 5 минут выступления.
Будет воля Запада они и у шахматистов найдут допинг. И тебя в этом убедят.
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