CAS отклонил апелляцию ОКР на решение МОК о временном отстранении
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) в деле об отстранении.
Ранее ОКР пытался обжаловать решение Международного олимпийского комитета (МОК), который в октябре отстранил российскую организацию из-за включения в ее состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Отмечается, что CAS не нашла нарушений со стороны исполкома МОК.
Ты будешь негодовать, если уберут конкурента по бизнесу, который занимал рынок и не давал тебе делать деньги?
Уже не вызывает эмоций. Очередное будничное, рутинное поражение.
Но почему-то никто не написал комментарий: российская сторона не представила никаких аргументов.
Апелляция ради апелляции.
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Слабо первому каналу оплатить банкет?
Но это мнение о том, что там никто о нас не печалится и не перестают пить шампанское по случаю нашего отстранения. И это отстранение все влиятельные ФК-державы будут тянуть как можно дольше.
Будет воля Запада они и у шахматистов найдут допинг. И тебя в этом убедят.