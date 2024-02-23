Гонка Легкова. Большунов выиграл масс-старт на 20 км свободным стилем, Ардашев – 2-й, Червоткин – 3-й, Латыпов – 4-й, Халили – 11-й

Теги Николай Круглов результаты сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Евгений Дементьев Юрий Борзаковский Никита Крюков Илья Черноусов Михаил Девятьяров Антон Шипулин Иван Алыпов Алексей Петухов Дмитрий Малышко Александр Панжинский Сергей Волков масс-старт Евгений Белов Александр Логинов Александр Бессмертных Антон Бабиков Глеб Ретивых Эдуард Латыпов Артем Мальцев Алексей Червоткин Дмитрий Плосконосов Александр Кулешов Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Карим Халили Александр Большунов Антон Смольский Даниил Серохвостов Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Антон Тимашов Иван Горбунов Савелий Коростелев Никита Денисов Александр Бакуров Гонка Легкова Лыжи

Александр Большунов выиграл Гонку Легкова с участием лыжников и биатлонистов.

Гонка Легкова PARI

Пересвет, Россия

Мужчины

20 км, масс-старт, свободный стиль

1. Александр Большунов – 46.24,3

2. Сергей Ардашев – 4,4

3. Алексей Червоткин – 14,6

4. Эдуард Латыпов – 29,9

5. Илья Порошкин – 32,5

6. Илья Семиков – 38,0

7. Никита Денисов – 42,5

8. Сергей Волков – 50,2

9. Евгений Белов – 51,6

10. Алексей Шемякин – 53,4

11. Карим Халили – 1.15,6

12. Иван Горбунов – 1.15,8

13. Савелий Коростелев – 1.18,9

14. Дмитрий Кондрашов – 1.23,3

15. Александр Легков – 1.35,3

16. Иван Якимушкин – 1.35,6

17. Антон Смольский (Беларусь) – 1.37,9

18. Антон Тимашов – 1.50,4

19-20. Денис Спицов – 2.18,0

19-20. Артем Мальцев – 2.18,0

21. Антон Бабиков – 2.35,8

22. Максим Вылегжанин – 2.38,3...

25. Александр Логинов – 3.30,6

26. Глеб Ретивых – 3.57,2...

32. Илья Черноусов – 8.33,2

33. Никита Крюков – 8.42,1...

35. Александр Панжинский – 12.15,5

65 комментариев
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Латыпов молодец, однако!
+32
-1
+31
Эдик очень достойно пробежал, в одиночку, терпел до конца, не дал сильнейшим гонщикам обойти себя. Молодец!
+25
0
+25
Латыпов точно буйвол , с такими матёрыми лыжниками и даже сильно не отстал а многих и обогнал.
+21
0
+21
Вот это Эдик дает) молодец)
+22
-1
+21
Латыпов в лыжах не плохо бегает.Часто это показывал на стартах.Он там единицам проигрывает ходом.
+14
0
+14
Эд какой молодец, практически впереди всей лыжной элиты)
+15
-1
+14
Саша Легков молодец, очень достойно для человека, моного лет не бегающего профессионально, опередил своего друга Мальцева, и Спицова и других, бегающих сегодня на профессиональном уровне.
+14
0
+14
Согласна с Натальей, Эдик герой,красава!💪👍
Саша супер! 💖
Сергей с Алексеем красавчики! 👏👏👏
+12
-1
+11
Легков обогнал многих действующих.Спицова например
+11
0
+11
Недавно прошло Первенство России 15-16 лет, и там у парней очень впечатляюще выступил Георгий Филатов, которому относительно недавно исполнилось 14 лет, он за явным преимуществом выиграл две разделки разными стилями, а на 5 км коньком и вовсе привёз почти 35 секунд второму месту... надо последить за парнем
+11
-1
+10
Не, наших болельщиков надо сеткой рабицей отгораживать) Они неадекватные и опасны для спортсменов.
+12
-2
+10
Латыпов молодчина!
+10
-1
+9
Пусть победит сильнейший, славная заруба!
+10
-2
+8
Ответ Comeon!
Комментарий скрыт
Как тебе не стыдно. Большунов и на олимпиаде так же выносил. И раньше.
+11
-3
+8
Ответ Rinat Gazimzyanov
Легков обогнал многих действующих.Спицова например
Главное, что обогнал Мальцева
Бедный Мальцев, Саня теперь это везде будет упоминать))
+8
0
+8
Натали все-таки не в положении? 🤔 стройная
+7
0
+7
Эдик удивил, пусть и рельеф своеобразный.
+7
0
+7
Легков крут
+6
0
+6
Легков Якимушкина обошёл...
+6
-1
+5
Серохвостов сразу выздоровел?))
+7
-2
+5
Ответ Саша Веселый
А Легков каким пробежал?
15й
+5
0
+5
Сан Саныч неожиданно приехал и ожидаемо выиграл)))
+5
-1
+4
Масс-старт с pit-stopами на шашлычки по ходу гонки.Праздник же ведь сегодня,с днём СА и ВМФ!
+9
-5
+4
Прическа Трифонова🤣🤣🤣
+4
0
+4
Ответ Мультик
Не, наших болельщиков надо сеткой рабицей отгораживать) Они неадекватные и опасны для спортсменов.
Самые дикие в гонках вело и ралли
+4
-1
+3
Ответ EdAnt
Вам тот же вопрос. Где Вы увидели Серохвостова в гонке?
При чём тут зрители? Адресуйте свой вопрос матч тв. В стартовом протоколе он был. Трифонов орал, что вот он Серохвостов в тридцатых номерах.
+3
0
+3
Ответ MyCA
Как в 14 он выступает по 15 16?
Там и 13-летние выступали... 15-16 лет - это скорее название первенства, а так там бегали лыжники 2008-2010 годов рождения
+3
0
+3
Терентий - второй панжинский. Им надо вдвоем комментить.
+3
-1
+2
А где же этот... ну которому практики масстартов не хватает? Сережа междуреченский :)
+7
-5
+2
Ответ Афанасия
Серохвостов сразу выздоровел?))
Деньги же раздают
+4
-2
+2
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