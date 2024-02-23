Гонка Легкова. Большунов выиграл масс-старт на 20 км свободным стилем, Ардашев – 2-й, Червоткин – 3-й, Латыпов – 4-й, Халили – 11-й
Александр Большунов выиграл Гонку Легкова с участием лыжников и биатлонистов.
Гонка Легкова PARI
Пересвет, Россия
Мужчины
20 км, масс-старт, свободный стиль
1. Александр Большунов – 46.24,3
2. Сергей Ардашев – 4,4
3. Алексей Червоткин – 14,6
4. Эдуард Латыпов – 29,9
5. Илья Порошкин – 32,5
6. Илья Семиков – 38,0
7. Никита Денисов – 42,5
8. Сергей Волков – 50,2
9. Евгений Белов – 51,6
10. Алексей Шемякин – 53,4
11. Карим Халили – 1.15,6
12. Иван Горбунов – 1.15,8
13. Савелий Коростелев – 1.18,9
14. Дмитрий Кондрашов – 1.23,3
15. Александр Легков – 1.35,3
16. Иван Якимушкин – 1.35,6
17. Антон Смольский (Беларусь) – 1.37,9
18. Антон Тимашов – 1.50,4
19-20. Денис Спицов – 2.18,0
19-20. Артем Мальцев – 2.18,0
21. Антон Бабиков – 2.35,8
22. Максим Вылегжанин – 2.38,3...
25. Александр Логинов – 3.30,6
26. Глеб Ретивых – 3.57,2...
32. Илья Черноусов – 8.33,2
33. Никита Крюков – 8.42,1...
35. Александр Панжинский – 12.15,5
Саша супер! 💖
Сергей с Алексеем красавчики! 👏👏👏
Бедный Мальцев, Саня теперь это везде будет упоминать))