Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Хетафе», «Атлетико» в гостях у «Альмерии»
«Сосьедад» Арсена Захаряна в пятницу проиграл «Вильярреалу» в 26-м туре Ла Лиги.
В субботу «Барселона» сыграет дома с «Хетафе», «Атлетико» встретится на выезде с «Альмерией».
В воскресенье «Реал» будет противостоять «Севилье».
В понедельник «Жирона» примет «Райо Вальекано».
26-й тур
- Дата проведения
- 24 февраля, 16.00, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 24 февраля, 18.15, «Олимпик Льюис Компанис»
- Дата проведения
- 24 февраля, 20.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 24 февраля, 23.00, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 25 февраля, 16.00, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 25 февраля, 18.15, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 25 февраля, 20.30, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 25 февраля, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 26 февраля, 23.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 23 февраля, 23.00, «Реале Арена»
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Траоре (Арамбуру, 46), Ле Норман, Пачеко, Галан, Кубо, Мендес (Мерино, 64), Субименди, Захарян (Беккер, 72), Андре Силва (Садик, 65), Барренечеа (Оласагасти, 7).
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Вильярреал –
Йоргенсен, Москера, Альбиоль, Байи, Альберто Морено (Куэнка, 70), Алекс Баэна (Моралес, 84), Коклен (Капу, 84), Комесанья, Ахомаш (Парехо, 70), Гедеш, Жерар Морено (Серлот, 79).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Легенде клуба)))
Вильярреал при Марселино всё больше и больше обретает себя. Но побеждают пока только топов, а с середняками сплошь ничьи.
Надеюсь, пройдем Марсель в Лиге Европы.
Vamos Yellow Submarine💛💛