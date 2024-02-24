Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Хетафе», «Атлетико» в гостях у «Альмерии»

«Сосьедад» Арсена Захаряна в пятницу проиграл «Вильярреалу» в 26-м туре Ла Лиги.

В субботу « » сыграет дома с « », « » встретится на выезде с «Альмерией».

В воскресенье « » будет противостоять «Севилье».

В понедельник « » примет « ».

26-й тур





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги