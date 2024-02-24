Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Хетафе», «Атлетико» в гостях у «Альмерии»

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«Сосьедад» Арсена Захаряна в пятницу проиграл «Вильярреалу» в 26-м туре Ла Лиги.

В субботу «Барселона» сыграет дома с «Хетафе», «Атлетико» встретится на выезде с «Альмерией».

В воскресенье «Реал» будет противостоять «Севилье».

В понедельник «Жирона» примет «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании

26-й тур


Гранада – Валенсия
Дата проведения
24 февраля, 16.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Барселона – Хетафе
Дата проведения
24 февраля, 18.15, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Алавес – Мальорка
Дата проведения
24 февраля, 20.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Альмерия – Атлетико
Дата проведения
24 февраля, 23.00, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кадис – Сельта
Дата проведения
25 февраля, 16.00, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бетис – Атлетик
Дата проведения
25 февраля, 18.15, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Лас-Пальмас – Осасуна
Дата проведения
25 февраля, 20.30, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Мадрид – Севилья
Дата проведения
25 февраля, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Жирона – Райо Вальекано
Дата проведения
26 февраля, 23.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Сосьедад – Вильярреал 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
23 февраля, 23.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 17 Комесанья, 0:2 – 47 Комесанья, 1:2 – 86 Мерино, 1:3 – 90 Серлот.
Реал СосьедадРемиро, Траоре (Арамбуру, 46), Ле Норман, Пачеко, Галан, Кубо, Мендес (Мерино, 64), Субименди, Захарян (Беккер, 72), Андре Силва (Садик, 65), Барренечеа (Оласагасти, 7).
ВильярреалЙоргенсен, Москера, Альбиоль, Байи, Альберто Морено (Куэнка, 70), Алекс Баэна (Моралес, 84), Коклен (Капу, 84), Комесанья, Ахомаш (Парехо, 70), Гедеш, Жерар Морено (Серлот, 79).
Предупреждения:
Ле Норман (51), Йоргенсен (60), Андре Силва (62), Москера (62), Альбиоль (63), Захарян (68), Куэнка (88).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

46 комментариев
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Вообще кто этот Захарян он хозяин Реал Сосьедада?
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+7
Ответ SAKE01
Вообще кто этот Захарян он хозяин Реал Сосьедада?
Да.Таких много. Сельта Смолова, Челси Жиркова, Арсенал Аршавина, Тоттенхэм Павлюченько
+6
0
+6
Даже не представляю, как спортс будет писать название этого испанского клуба, когда Захаряна там не будет... Примечательно то, что другие спортивные ресурсы так не делают!... Они намного умнее...
+6
-2
+4
Ответ Гласящий Истину!
Даже не представляю, как спортс будет писать название этого испанского клуба, когда Захаряна там не будет... Примечательно то, что другие спортивные ресурсы так не делают!... Они намного умнее...
Будут писать «Сосьедад без Захаряна»)
+4
0
+4
Саудовская тема подкатила 🤣 : АльнасРоналду,АльХиляль Малкома …
+4
-1
+3
опять Сосьедад Захаряна😂 Автору надо голову подлечить!!!
+6
-3
+3
Хм, думал во вратарской кипера вообще трогать нельзя. Оказывается можно
+3
0
+3
Ответ Гласящий Истину!
Даже не представляю, как спортс будет писать название этого испанского клуба, когда Захаряна там не будет... Примечательно то, что другие спортивные ресурсы так не делают!... Они намного умнее...
Я один раз написал возражение и больше не буду. Похоже на троллинг. Стопудово - от небольшого ума))
+3
-1
+2
Удачи Хетафе против евролуза)
+6
-5
+1
Ответ Stas Politik
Москера пока что его съедает
Им пока дыры латают. Полсостава переломано
+2
-1
+1
Прекратите приписывать Сосьедад Захаряну.
Легенде клуба)))
+3
-2
+1
Барселона побеждает, реал проигрывает ,очки сокращаются
+4
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0
Ответ Sweeterus
У меня есть.
Комментарий удален модератором
Надеюсь сегодня последняя игра Хави
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Точикистон, ба пеш! Hala Madrid!
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Ответ Геннадий Тёкин
Сам "хозяин" то выйдет против Вильярреала?)))
Негоже боссу до такого спускаться)
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Ответ Александр Русанов
Хм, думал во вратарской кипера вообще трогать нельзя. Оказывается можно
Дурацкий момент, скользкое поле подвело.
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Ответ Александр Русанов
Хм, думал во вратарской кипера вообще трогать нельзя. Оказывается можно
Комесанья то что не так сделал? Если касание и было, то явно не такое, чтобы сбить с ног и откинуть Ремиро
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Ответ Мордор 666
Комментарий удален модератором
Купи глаза.
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Ответ Sweeterus
Купи глаза.
Москера пока что его съедает
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Ответ Stas Politik
Москера пока что его съедает
Не повод для оскорблений.
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Гриня, вперед! 💪
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По теме: сыграл Заха круто! Видно что есть огромный прогресс даже на фоне общего спада игры всей команды. Голы и пасы не за горами!
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))) классно смотреть как при любой новости про Захаряна, у кучи чушек начинает подгарать! Только ради этого стоит продолжать чаще писать "Сосьидат Захаряна" !
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ЦСКА Файзуллаева
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такое чувство что Сосьедад за месяц разучился играть.. в атаке просто ужас все эти перекаты,удары по воробьям и подачи вне куда это конечно все печально
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Ура, победа наконец-то. Комесанья - топ, Сёрлот в концовке круто реализовал.
Вильярреал при Марселино всё больше и больше обретает себя. Но побеждают пока только топов, а с середняками сплошь ничьи.
Надеюсь, пройдем Марсель в Лиге Европы.
Vamos Yellow Submarine💛💛
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Комесаааньяяяя, гоооооол
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Комментарий удален модератором
Только слепой может не видеть прогресса в игре Арсена. По мне он один из лучших в первом тайме!
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