КХЛ. «Нефтехимик» принимает «Локомотив», «Сочи» против «Куньлуня», СКА в гостях у минского «Динамо»
СКА сыграет с минским «Динамо» в гостях в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Нефтехимик» принимает «Локомотив», «Сочи» противостоит «Куньлуню».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 23 февраля, 17.00, «Нефтехим-Арена»
- 0:1 – 8 Акмальдинов (Лихачев)
- Дата проведения
- 23 февраля, 17.00, «Shayba Arena»
- 1:0 – 3 Криштоф (Чебыкин, Ибрагимов)
- 2:0 – 7 Корягин (Мичков, Хуснутдинов)
- 2:1 – 19 Т. Вон (Оттенбрайт)
- 3:1 – 21 Мичков (Волков, Хуснутдинов)
- 4:1 – 26 Чебыкин ()
- Дата проведения
- 23 февраля, 19.30, «Арена-Минск»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
На востоке, думаю, топ-4 по классике пройдут во 2-й раунд без вариантов.
Удачи минчанам.
Тогда СКА—Минск, Динамо—Нижний, Локо—ЦСКА.