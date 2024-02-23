КХЛ. «Нефтехимик» принимает «Локомотив», «Сочи» против «Куньлуня», СКА в гостях у минского «Динамо»

Теги Локомотив Нефтехимик СКА результаты матчей Динамо Минск КХЛ Сочи Куньлунь Ред Стар Хоккей

СКА сыграет с минским «Динамо» в гостях в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Нефтехимик» принимает «Локомотив», «Сочи» противостоит «Куньлуню».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Нефтехимик – Локомотив 0:1 (2 период)
Дата проведения
23 февраля, 17.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Акмальдинов (Лихачев)

Сочи – Куньлунь 5:1 (2 период)
Дата проведения
23 февраля, 17.00, «Shayba Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Криштоф (Чебыкин, Ибрагимов)
2:0 – 7 Корягин (Мичков, Хуснутдинов)
2:1 – 19 Т. Вон (Оттенбрайт)
3:1 – 21 Мичков (Волков, Хуснутдинов)
4:1 – 26 Чебыкин ()

Динамо Минск – СКА
Дата проведения
23 февраля, 19.30, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

46 комментариев
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Всех настоящих мужиков с праздником ! Нет и не будет у нас союзников , кроме нашей великой доблестной армии и флота! Чуть не забыл . Поздравляю всех женщин , кто на службе в нашей армии ! Вы молодцы - без вас наша армия многое потеряла бы. Отдельное поздравление военным врачам и низкий поклон !
+18
-4
+14
Динамовцы Минска порадуйте болельщиков всех команд своей победой в честь Праздника !
+14
-5
+9
Вся страна сегодня болеет за братьев беларусов.
+9
-5
+4
Ответ Саша Чугунков
у нас класс!! Я Сам был в Москве и в Питере!! мне очень понравилось)) Питере больше, там люди хорошие!! А в Москве как-то люди все спешат куда-то!! Но в России очень городов супер где можно побывать!!
Согласен. Везде люди хорошие. Просто в Москве бешеный ритм . Многие пашут света белого не видят . Мне всегда на хороших людей везет везде. Помню когда еще навигаторов не было , заплутал в Бресте . Человек бросил свои дела и вывез на границу .
+4
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+4
Ответ Позитивный
А кто тебе сказал, что Динамо не устраивает серия с Торпедо? Реванш дело хорошее. Серия с ЦСКА нежелательна, так как под армейскую дружину лучше пустить в первом круге Питер или Ярославль.
С учетом общей конкуренции на западе, все пары сложные. Даже Минск не такой уж аутсайдер. И пару игр точно способен зацепить.

На востоке, думаю, топ-4 по классике пройдут во 2-й раунд без вариантов.
+3
0
+3
нефтехим против локо будет душераздирающая скука....
+4
-1
+3
Ответ Machine Head
Был в Беларуси много раз : Витебск, Гомель, Гродно , Минск , Хатынь 3 раза . Да Витебская дивизия мне не чужая.
у нас класс!! Я Сам был в Москве и в Питере!! мне очень понравилось)) Питере больше, там люди хорошие!! А в Москве как-то люди все спешат куда-то!! Но в России очень городов супер где можно побывать!!
+3
0
+3
Ответ Саша Чугунков
спасибо большое, приятно слышать!!
Был в Беларуси много раз : Витебск, Гомель, Гродно , Минск , Хатынь 3 раза . Да Витебская дивизия мне не чужая.
+3
0
+3
Ответ Baym
В первом раунде плова за Ска-Цска!!!
я согласен, очень интересно будет но и Динамовское дерби)) но самое будет мне кажется Спартак - Северсталь))
+2
0
+2
Ответ Machine Head
Всех настоящих мужиков с праздником ! Нет и не будет у нас союзников , кроме нашей великой доблестной армии и флота! Чуть не забыл . Поздравляю всех женщин , кто на службе в нашей армии ! Вы молодцы - без вас наша армия многое потеряла бы. Отдельное поздравление военным врачам и низкий поклон !
да ладно)) а Беларусы??
+2
0
+2
Ответ Саша Чугунков
да ладно)) а Беларусы??
Беларусы были есть и будут с нами всегда . Тут даже не обсуждается .
+4
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Ответ Machine Head
Беларусы были есть и будут с нами всегда . Тут даже не обсуждается .
спасибо большое, приятно слышать!!
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"Слово СКА похоже на ###,в нём такое же количество букв."(с). гр.Ленинград
Удачи минчанам.
+5
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Сегодня за Минск, хочется глянуть на серию армейцев в ПО и на лицо строителя катков.
+5
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Без пятнадцати двенадцать уже,от Ротенберга нет поздравлений с Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота! С 23.02 всех причастных к этому празднику!
+6
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Ответ Позитивный
Комментарий удален пользователем
неее, Динамовское дерби и армейское будет!! Ромка слился в последние минуты, да и Северсталь просто мощь сейчас!!
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Ответ Огюст
Динамовцы Минска порадуйте болельщиков всех команд своей победой в честь Праздника !
Им (динамовцам) самим желательно победить, чтоб не встречаться соСКА в 1-м раунде ПО..
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Ответ Andy
детские фантазии у мальчика диванного.
мы тебя знаем малыш)))
+1
0
+1
Желаю Динамо Минск уверенной победы над СКА.Удачи Вам парни и хорошей игры.
+2
-1
+1
В первом раунде плова за Ска-Цска!!!
+4
-3
+1
Эх, сколько вони будет ,если сегодня Рома проиграет! Минчане поздравьте Ромку с праздником победой.
+7
-6
+1
Ответ Дмитрий Травницкий
Я бы Минск не спешил сливать. Эти парни умеют удивлять, а Квартальнов большой затейник. Вообще я не вижу явных фаворитов, по крайней мере на западе. Спасибо потолку зарплат. На востоке всё-таки Лада и Амур вызывают сомнения. Могу сказать одно, нас ждёт крутая заруба за Кубок.
Я о том и пишу. )
0
0
0
Ответ vzi
С учетом общей конкуренции на западе, все пары сложные. Даже Минск не такой уж аутсайдер. И пару игр точно способен зацепить. На востоке, думаю, топ-4 по классике пройдут во 2-й раунд без вариантов.
Я бы Минск не спешил сливать. Эти парни умеют удивлять, а Квартальнов большой затейник. Вообще я не вижу явных фаворитов, по крайней мере на западе. Спасибо потолку зарплат. На востоке всё-таки Лада и Амур вызывают сомнения. Могу сказать одно, нас ждёт крутая заруба за Кубок.
0
0
0
Ответ Большое сердце Неймара
Эх, сколько вони будет ,если сегодня Рома проиграет! Минчане поздравьте Ромку с праздником победой.
согласен с тобой,хотелось бы увидеть динамовское дерби и армейское!! но одну скажу, не дадут что с СКА или с Москвичами Минску пройти дальше, как бы они не сыграли))) репутация важнее же))) Северсталь доказывает можно играть со всеми!!:
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Ответ Большое сердце Неймара
Ща батька скажет,что поставки картошки заморозит,так быстро придут в себя)))
нуда
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Комментарий удален пользователем
Ответ andzay
Им (динамовцам) самим желательно победить, чтоб не встречаться соСКА в 1-м раунде ПО..
Это верно - тем более у себя дома !
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Ответ vzi
Может так статься, что все решит ЦСКА, если обыграет Динамо в последнем туре. ;) Тогда СКА—Минск, Динамо—Нижний, Локо—ЦСКА.
А кто тебе сказал, что Динамо не устраивает серия с Торпедо? Реванш дело хорошее. Серия с ЦСКА нежелательна, так как под армейскую дружину лучше пустить в первом круге Питер или Ярославль.
+2
-2
0
Ответ Позитивный
Да нет уж. Динамо будет решать кому и с кем играть в первом круге в игре с ЦСКА. Как решит так и будет.
Может так статься, что все решит ЦСКА, если обыграет Динамо в последнем туре. ;)
Тогда СКА—Минск, Динамо—Нижний, Локо—ЦСКА.
+2
-2
0
Ответ vzi
Сейчас вообще много репетиций идет. Как специально. Вчера Магнитка—Амур и Авангард—Лада репетировали. Сегодня Минск—СКА. Скоро Спартак—Северсталь и Динамо—ЦСКА.
Да нет уж. Динамо будет решать кому и с кем играть в первом круге в игре с ЦСКА. Как решит так и будет.
+3
-3
0
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