КХЛ. «Нефтехимик» принимает «Локомотив», «Сочи» против «Куньлуня», СКА в гостях у минского «Динамо»

СКА сыграет с минским «Динамо» в гостях в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Нефтехимик» принимает «Локомотив», «Сочи» противостоит «Куньлуню».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ