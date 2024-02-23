Федерация хоккея Латвии приостановила лицензии игроков, выступающих на «Играх Будущего»
В Латвии приостановили лицензии хоккеистов, выступающих на «Играх Будущего».
«Согласно информации об участии некоторых латвийских хоккеистов в «Играх Будущего», которые проходят в России, Федерация хоккея Латвии приостановила действие лицензий этих хоккеистов», – говорится в заявлении Федерации хоккея Латвии.
«Игры Будущего» проходят в Казани и завершатся 3 марта.
На турнире по фиджитал-хоккею в составе команды Baltic Select выступают латвийские игроки Алексейс Поповс, Эрвин Муштуков, Алисерс Мубаракшинс, Кирилл Тамбиев, Павелс Горошковс, Мартинс Лавровс, Никита Зантманс и Артемс Кувсиновс.
В рамках турнира по фиджитал-хоккею участники сначала играют в хоккейный симулятор, а затем проводят матч на льду в формате 3 на 3.
Сейм Латвии запретил сборным страны играть против команд России и Беларуси, даже если они выступают в нейтральном статусе
Любимый аргумент у всех либералов - как только речь заходит про демократию на Западе, сразу приплетают Россию, Северную Корею и тд.
А с другой стороны, продолжают торговать с Россией, выступают прокладками для некоторых товаров и зарабатывать бабло. Вот и вся их европейская солидарность, принципиальность и прочее.
Но тут на самом деле больше вопросы к властям России. Этим нужно просто перекрыть весь кислород, чтобы они ни копейки не заработали. Вымирающие страны... надо бы ускорить процесс. Хотя, может это и нам выгодно, кто знает.