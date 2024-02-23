Федерация хоккея Латвии приостановила лицензии игроков, выступающих на «Играх Будущего»

Теги Сборная Латвии по хоккею чемпионат Латвии Эрвин Муштуков Кирилл Тамбиев Игры Будущего Хоккей

В Латвии приостановили лицензии хоккеистов, выступающих на «Играх Будущего».

«Согласно информации об участии некоторых латвийских хоккеистов в «Играх Будущего», которые проходят в России, Федерация хоккея Латвии приостановила действие лицензий этих хоккеистов», – говорится в заявлении Федерации хоккея Латвии.

«Игры Будущего» проходят в Казани и завершатся 3 марта. 

На турнире по фиджитал-хоккею в составе команды Baltic Select выступают латвийские игроки Алексейс Поповс, Эрвин Муштуков, Алисерс Мубаракшинс, Кирилл Тамбиев, Павелс Горошковс, Мартинс Лавровс, Никита Зантманс и Артемс Кувсиновс.

В рамках турнира по фиджитал-хоккею участники сначала играют в хоккейный симулятор, а затем проводят матч на льду в формате 3 на 3.

Сейм Латвии запретил сборным страны играть против команд России и Беларуси, даже если они выступают в нейтральном статусе

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45 комментариев
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Демократия во всей красе!
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+38
Ответ Влад_нн
Комментарий удален модератором
Я думал думал и не придумал больших холуев Запада, чем Прибалтика. Абсолютно ничего из себя не представляют, но так выеживаются, аж противно смотреть. 😁
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Ай-ай-ай, какие грозные демократические потуги 😂
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Идиоты. ))
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Ответ Влад_нн
Комментарий удален модератором
Да ещё про Польшу забыли
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+15
Латвия запретила соревноваться с белорусскими спортсменами. В Лиге Наций по футболу будут играть и Латвия и Белоруссия. Прикол будет, если попадутся друг другу. Как выкручиваться будут шпроты? 🤣
+14
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Ответ Beyond
Комментарий скрыт
А при чем тут Россия? Пост про Латвию, а не про Россию.

Любимый аргумент у всех либералов - как только речь заходит про демократию на Западе, сразу приплетают Россию, Северную Корею и тд.
+13
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+9
Самое смешное тут то, что с одной стороны прибалтийские страны занимаются всем вот этим, делают крайне русофобские заявления и тому подобное.
А с другой стороны, продолжают торговать с Россией, выступают прокладками для некоторых товаров и зарабатывать бабло. Вот и вся их европейская солидарность, принципиальность и прочее.
Но тут на самом деле больше вопросы к властям России. Этим нужно просто перекрыть весь кислород, чтобы они ни копейки не заработали. Вымирающие страны... надо бы ускорить процесс. Хотя, может это и нам выгодно, кто знает.
+9
-2
+7
Ответ Чебурашка от Гены
Идиоты. ))
Да хуже 😠😠
+9
-3
+6
Ответ Beyond
Комментарий скрыт
Ну ты сравнил... В России же диктатура и джунгли. Разве можно сравнивать? Хотя постойте...
+6
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+6
Судя по именам и фамилиям, там ни одного этнического латыша нет
+8
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Ответ Beyond
Комментарий скрыт
хоть один пример приведи такого случая
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Ответ Чебурашка от Гены
Я думал думал и не придумал больших холуев Запада, чем Прибалтика. Абсолютно ничего из себя не представляют, но так выеживаются, аж противно смотреть. 😁
так а кто им денег подкинет и главное за что? вот и выслуживаются гавкают подлизывают всемиспособами
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Ответ Чебурашка от Гены
Латвия запретила соревноваться с белорусскими спортсменами. В Лиге Наций по футболу будут играть и Латвия и Белоруссия. Прикол будет, если попадутся друг другу. Как выкручиваться будут шпроты? 🤣
Уже была похожая ситуация. Литва отказалась играть и Беларусь прошла в группу выше без игры..
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+3
Самое интересное,что в первые с развала союза, в Латвии отменили визы в Беларуссию.
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Супер-пупер важные прибалты)основатели всего земного шара
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Ответ Александр Кудрявцев
Да ещё про Польшу забыли
Точно!
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Как же замучал. этот прибалтийский кaрлик
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Ответ Чебурашка от Гены
Латвия запретила соревноваться с белорусскими спортсменами. В Лиге Наций по футболу будут играть и Латвия и Белоруссия. Прикол будет, если попадутся друг другу. Как выкручиваться будут шпроты? 🤣
Латвия кляузу в УЕФА накатает чтобы белорусов дисквалифицировали -)
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Curvi
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Сказал бы да промолчу 😠😠😈😈
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Ответ andzay
Уже была похожая ситуация. Литва отказалась играть и Беларусь прошла в группу выше без игры..
Назло маме, отморожу уши)
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Ответ andzay
Уже была похожая ситуация. Литва отказалась играть и Беларусь прошла в группу выше без игры..
Да? Не знал. Спасибо!
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Ответ Железная Леди
А что поехали без разрешения федерации?
Они что крепостные? Нужно барское дозволение чтобы съездить поиграть куда то там на приставке и в хоккей?
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Ответ Саркастичный Чел
так а кто им денег подкинет и главное за что? вот и выслуживаются гавкают подлизывают всемиспособами
Да понятно это всё. Абсолютно не самодостаточные страны, ручное руководство Политбюро США через Брюссель. Из штанов выскакивают , что бы выполнить и перевыполнить задачи Политбюро.
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Ответ #Sparkom
Curvi
Да, федерация хоккея Латвии именно такая
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Все прямо испугались и дрожат от шпротов
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Чтобы играть в хоккей, нужно получать лицензию? Что за бред? А чихать без лицензии тоже нельзя?
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Ответ unreality
Самое смешное тут то, что с одной стороны прибалтийские страны занимаются всем вот этим, делают крайне русофобские заявления и тому подобное. А с другой стороны, продолжают торговать с Россией, выступают прокладками для некоторых товаров и зарабатывать бабло. Вот и вся их европейская солидарность, принципиальность и прочее. Но тут на самом деле больше вопросы к властям России. Этим нужно просто перекрыть весь кислород, чтобы они ни копейки не заработали. Вымирающие страны... надо бы ускорить процесс. Хотя, может это и нам выгодно, кто знает.
Да, кстати. Алкоголя только так они нам завозят)
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Ответ Dinamik1
Жаль парней конкретно подставились.Надо оставаться и просить российское гражданство.
Судя по их фамилиям, у них паспорта "неграждан" Латвии.
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