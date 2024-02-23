Федерация хоккея Латвии приостановила лицензии игроков, выступающих на «Играх Будущего»

В Латвии приостановили лицензии хоккеистов, выступающих на «Играх Будущего».

«Согласно информации об участии некоторых латвийских хоккеистов в «Играх Будущего», которые проходят в России, Федерация хоккея Латвии приостановила действие лицензий этих хоккеистов», – говорится в заявлении Федерации хоккея Латвии.

«Игры Будущего» проходят в Казани и завершатся 3 марта.

На турнире по фиджитал-хоккею в составе команды Baltic Select выступают латвийские игроки Алексейс Поповс, Эрвин Муштуков, Алисерс Мубаракшинс, Кирилл Тамбиев, Павелс Горошковс, Мартинс Лавровс, Никита Зантманс и Артемс Кувсиновс.

В рамках турнира по фиджитал-хоккею участники сначала играют в хоккейный симулятор, а затем проводят матч на льду в формате 3 на 3.

Сейм Латвии запретил сборным страны играть против команд России и Беларуси, даже если они выступают в нейтральном статусе