«Зенит» потратил почти 30 млн евро зимой. У всех остальных клубов РПЛ в сумме – 39 млн

«Зенит» в ходе зимнего трансферного окна потратил почти 30 млн евро – больше всех в РПЛ.

Общие траты « » составили 29,85 млн евро. Состав команды зимой пополнили правый вингер Артур (15 млн евро), левый вингер Педро (9 млн евро), центральный защитник Нино (5 млн евро) и атакующий полузащитник Ильзат Ахметов (850 тысяч евро).

Отметим, что все остальные клубы в сумме потратили чуть более 39 млн евро в сумме.

Второе место по затратам занял « », за 13 млн евро купивший нападающего Манфреда Угальде. Это единственный новичок команды зимой.

Третьим стал « », потративший 8,8 млн евро на опорного полузащитника Кевина Кастаньо (7,3 млн евро) и вингера Виктора Са (1,8 млн евро).

Единственным клубом РПЛ, который зимой обошелся без трат, стало « ».