«Зенит» потратил почти 30 млн евро зимой. У всех остальных клубов РПЛ в сумме – 39 млн

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва Краснодар деньги Футбол

«Зенит» в ходе зимнего трансферного окна потратил почти 30 млн евро – больше всех в РПЛ.

Общие траты «Зенита» составили 29,85 млн евро. Состав команды зимой пополнили правый вингер Артур (15 млн евро), левый вингер Педро (9 млн евро), центральный защитник Нино (5 млн евро) и атакующий полузащитник Ильзат Ахметов (850 тысяч евро).

Отметим, что все остальные клубы РПЛ в сумме потратили чуть более 39 млн евро в сумме.

Второе место по затратам занял «Спартак», за 13 млн евро купивший нападающего Манфреда Угальде. Это единственный новичок команды зимой.

Третьим стал «Краснодар», потративший 8,8 млн евро на опорного полузащитника Кевина Кастаньо (7,3 млн евро) и вингера Виктора Са (1,8 млн евро).

Единственным клубом РПЛ, который зимой обошелся без трат, стало «Динамо».

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85 комментариев
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Лига равных возможностей)))
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Ответ Nick Crosier
Это осуждение или радость,что Зенит 30 потратил,а другие 39 вместе?
Радость, конечно же за Зенит. Все российские болельщики прослезилась от умиления.
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-15
+47
С нами Педро, с нами Ильзат
Сорок лямов, ну кто же не рад...
+34
-13
+21
- Построишь летучий корабль?
- Куплю!
(с)
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-6
+11
Ответ Hitgoe Himgob
Лига равных возможностей)))
Да, нужно всё взять и поделить!
+12
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+8
Ответ .ru
С нами Педро, с нами Ильзат Сорок лямов, ну кто же не рад...
С вами иранцы и с вами алжирцы, а остальные деньги Бабаеву на шпица.
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+8
Ответ Зелёный гопник
С вами иранцы и с вами алжирцы, а остальные деньги Бабаеву на шпица.
ну какие ещё деньги... если ЦСКА в это трансферное окно потратил в шестьдесят раз меньше чем Зенит
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+8
Ответ Зелёный гопник
Комментарий скрыт
Да, только вот перед тем как продать на 60+, надо столько же и потратить. Отличная трансферная политика. Думаю и Крылья не дураки бы купить Малкома за 40+, чтобы обслужить на 20+ его ЗП и подъемные прихоти.
+18
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+7
Опять накидывают на Зенит.

Почему-то в новости не указано, что при этом Зенит заработал осенью на трансфере Малкома 60, когда остальные клубы на своих трансферах 0.

Было бы правильней трансферный баланс клубов сравнивать (как на Трансфермаркт), а не кто сколько потратил в отдельное окно.
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Ответ Фёдор Кузнецов
Почему Педро считают зимним трансфером?
Чтобы срач был больше
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Вот и вся разница
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Ответ Nick Crosier
Это осуждение или радость,что Зенит 30 потратил,а другие 39 вместе?
Это факт
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Ответ Hitgoe Himgob
Лига равных возможностей)))
Таких нет.
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Читаешь комментарии,и понимаешь - самые безденежные клубы ,в Москве! ,и " клятый Газпром" , делиться не хочет!)))
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Ответ Hitgoe Himgob
Лига равных возможностей)))
Я Зенит не очень, но это смешно. Как будто в Англии Брайтон покупает как Сити, или во Франции Нант тратит как ПСЖ, или в Германии Майнц скупает не хуже Баварии, ну или Кадис борется с Реалом за игроков. Чушь какую-то написали, ради плюсов.
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Ответ Max Zhomkov
а из оставшихся 39 млн 15 это угальде в Спартак. если на это глаза закрыть , то вообще 24 млн
а если глаза вообще не открывать, то все 240 млн.
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Мечты сбываются только у Зенита
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Педро купили раньше. Не в это трансферное окно, а летом 2023 г.
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В какое то недавнее ТО Зенит вообще никого не купил. Но про это не будем писать,это не зайдет горящим попкам москвичей.
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Ответ Ростовский
ЦСКА совсем нищий стал. Берет каких-то алжирцев и иранцев из вторых лиг за 100 тысяч. А некогда был сильный клуб.
Да, только вот даже с такими трансферами ЦСКА выше в таблице, чем Ростов.
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Ответ Злодей Спб
Опять накидывают на Зенит. Почему-то в новости не указано, что при этом Зенит заработал осенью на трансфере Малкома 60, когда остальные клубы на своих трансферах 0. Было бы правильней трансферный баланс клубов сравнивать (как на Трансфермаркт), а не кто сколько потратил в отдельное окно.
Потому что его купили за 40 и 30 ушлона на контракт.
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Ответ Hitgoe Himgob
Лига равных возможностей)))
Бедные и несчастные. Только когда летом считали траты на трансферы, то Спартак потратил 24 ляма, Динамо 20 лямов, а Зенит 16, прикинь. Но чтобы не травмировать московскую психику, трансфер Артура включали в летнюю кампанию. А теперь, типа все забыли, решили в зимнюю включить, чтобы еще раз не травмировать московскую психику.
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Народное достояние
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Ответ samarskij-kuzmich
Комментарий скрыт
Ага, частный😂
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Ответ </c/>
народные деньги на педр тратят...
Педро Роша не даст соврать
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+3
А кто там летом больше всех потратил? Можно посмотреть суммы с двух ТО этого сезона?
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Подождите, но Шуллер же мне говорил, что за Артура уплачено летом и включил этот трансфер в летние траты. А тут оказывается в зимние. Два раза купили получается. Эх, развели Зенит по детской схеме... Или Шуллер врал? Не, не может быть, москвичи не обманывают
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Ответ Алексей Елистратов
Все перечисленные тобою коллективы, как ты правильно заметил, ежегодные претенденты на победу в Лиге Чемпионов. Твоя же ненаглядная команда фаворит за четвертое место (если вдруг вообще не будет сюрпризов вроде Мальме с удалениями). Так что на одной чаше весов быть большим европейским грандом, на другой чаше - быть позорной командой, которая даже в ЛЕ не может выйти. А так да, согласен. Мне нравятся ваши одурманенные мозги, которые уже думают, что вы на одном уровне с Ман Сити, при этом ни разу не попав после еще адекватного зенита в 2008, ни на одного гранда. В то в время как Локомотив (против Баварии), Спартак (праймовая Барса, Челси еще топ, Ливерпуль финалист ЛЧ), ЦСКА (самый несчастный клуб по подбору: Бавария, Сити и Реалы) - все они играли против топ-команд, это было ощущение праздника. Для зенита же праздник привезти Аустрию, Малагу и особенно Порту.
Ты совсем молодой и наивный видимо…
Профессиональный футбол - это бизнес и огромные деньги, у кого их больше тот сильнее🤷🏼‍♂️
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Ну это нормально, учитывая борьбу за чемпионство. Некоторые потратили для борьбы за 5-е место.
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Ответ Ростовский
ЦСКА совсем нищий стал. Берет каких-то алжирцев и иранцев из вторых лиг за 100 тысяч. А некогда был сильный клуб.
А когда ЦСКА шиковал на рынке? Плюс еврокубков нет, смысл везти игроков за огромные деньги
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