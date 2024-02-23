«Зенит» потратил почти 30 млн евро зимой. У всех остальных клубов РПЛ в сумме – 39 млн
«Зенит» в ходе зимнего трансферного окна потратил почти 30 млн евро – больше всех в РПЛ.
Общие траты «Зенита» составили 29,85 млн евро. Состав команды зимой пополнили правый вингер Артур (15 млн евро), левый вингер Педро (9 млн евро), центральный защитник Нино (5 млн евро) и атакующий полузащитник Ильзат Ахметов (850 тысяч евро).
Отметим, что все остальные клубы РПЛ в сумме потратили чуть более 39 млн евро в сумме.
Второе место по затратам занял «Спартак», за 13 млн евро купивший нападающего Манфреда Угальде. Это единственный новичок команды зимой.
Третьим стал «Краснодар», потративший 8,8 млн евро на опорного полузащитника Кевина Кастаньо (7,3 млн евро) и вингера Виктора Са (1,8 млн евро).
Единственным клубом РПЛ, который зимой обошелся без трат, стало «Динамо».
Сорок лямов, ну кто же не рад...
- Куплю!
(с)
Почему-то в новости не указано, что при этом Зенит заработал осенью на трансфере Малкома 60, когда остальные клубы на своих трансферах 0.
Было бы правильней трансферный баланс клубов сравнивать (как на Трансфермаркт), а не кто сколько потратил в отдельное окно.
Профессиональный футбол - это бизнес и огромные деньги, у кого их больше тот сильнее🤷🏼♂️