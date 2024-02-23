Вероника Степанова: «То, что Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм», – это его радости. Мне вообще все равно, кто и что обо мне думает, пока я сама не спросила»

Вероника Степанова заявила, что Александр Большунова не понимает иронию.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Большунов ответил на слова Степановой, назвавшей скучными его победы. «Я подумал, что не стоит тратить эмоции на человека, который мне совершенно не интересен», – сказал лыжник.

«То, что Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм», – это его радости.

For the record (для справки / к сведению – прим. Sports.ru): мне вообще все равно, кто и что обо мне думает, пока я сама не спросила. Это и помогает мне выигрывать.

А вот с другой стороны, это замечательно, просто идеально, когда два лидера Кубка страны друг о друге так высказываются. Больше топлива в костер мнений, долой скуку!

P.S. Юрий Викторович: «Самолюбивая спортсменка», – да, это я. Но где и когда Вы видели, чтобы «я переживала за свои неудачи»? Чем и как это может помочь?» – написала олимпийская чемпионка Степанова в своем телеграм-канале.