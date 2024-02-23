Вероника Степанова: «То, что Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм», – это его радости. Мне вообще все равно, кто и что обо мне думает, пока я сама не спросила»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова заявила, что Александр Большунова не понимает иронию.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Большунов ответил на слова Степановой, назвавшей скучными его победы. «Я подумал, что не стоит тратить эмоции на человека, который мне совершенно не интересен», – сказал лыжник.

«То, что Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм», – это его радости.

For the record (для справки / к сведению – прим. Sports.ru): мне вообще все равно, кто и что обо мне думает, пока я сама не спросила. Это и помогает мне выигрывать.

А вот с другой стороны, это замечательно, просто идеально, когда два лидера Кубка страны друг о друге так высказываются. Больше топлива в костер мнений, долой скуку!

P.S. Юрий Викторович: «Самолюбивая спортсменка», – да, это я. Но где и когда Вы видели, чтобы «я переживала за свои неудачи»? Чем и как это может помочь?» – написала олимпийская чемпионка Степанова в своем телеграм-канале.

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62 комментария
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Полыхнуло у Степановой, такие ответочки ей не нравятся...
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+49
Ответ Olga.t
Полыхнуло у Степановой, такие ответочки ей не нравятся...
Я не знаю про победы Степановой кроме золота Олимпиады в эстафете. По факту она сейчас-плод официальной спортивной пропаганды, который заботливо пестует ее куратор, не буду называеть его фамилию ,а то спортс комент удалит.
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+29
Мне вообще всё равно, поэтому быстренько накатаю пост в телеге
+32
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А ты не шути раз не умеешь)
+31
-7
+24
Девочка потихоньку превращается в откровенную хамку, при этом считая себя невероятно умной, "саркастичной", с отличным чувством юмора. И типа она ЛОМ в лыжах. Бедная.
+28
-5
+23
Ответ Olga.t
Полыхнуло у Степановой, такие ответочки ей не нравятся...
Ага)к Седовой теперь не подходит,Большунов теперь тоже персоной нон-грата станет))
+20
-1
+19
Да мне кажется они реально оба "хороши": одна чересчур кривляется и типа шутит не в тему, а другой реально чересчур серьёзный вообще всегда и у него лицо как-будто несколько тонн весит.
+23
-6
+17
Если бы тебе было все равно, что о тебе думают, ты бы так не усиралась. Хватит врать. Тебе важно, что о тебе думают, поэтому так стараешься.
+15
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Я, конечно, все понимаю про самовыражение и привлечение внимания к лыжам, но если Вероника такую звезду поймала уже сейчас, что дальше будет страшно
+10
-1
+9
какая противная баба...именно баба...
+11
-3
+8
Ответ Мультик
То, что СанСаныч стал заслуженным академиком и сушит гонки - это сущая правда. Это как Реал Мадрид пешком катает мяч два тайма, а в конце счет все равно 2-0 в его пользу. Саныч оправдывает это тем, что нужно экономить силы. Правильно. Но в последней гонке, в марафоне, о какой экономии можно говорить? Что экономить? Куда экономить? Впереди месяц без гонок. Я ждал в марафоне шоу, я надеялся на развал соперников! А Большунов обманул! он не стал разваливать. Он меня и всех подвел! А вот Степанова феерит. Степанову смотреть намного интереснее.
Он в интервью говорил что на классике старается не перегружать спину.
+7
0
+7
Вспомним слова Степановой. Суть: "Я вот выпендриваюсь, а Большунов скучный молча выигрывает. Надо как я." Из этого следует, что сама Степанова не понимает, что такое ирония. С этим все понятно, о ее невежестве давно было известно. Я далеко не фанат Большунова, но он действительно спортсмен мирового уровня. А Степанова - это просто дворовая девка, которая в смутное время оказалось в нужное время в нужном месте и теперь готова на любого тявкать лишь бы оставаться в инфо поле.
+7
0
+7
Ключевое в заголовке.
«Мне вообще все равно, кто и что обо мне думает»
Это когда нахамишь, потом поймёшь, что не прав…и снова нахамишь в бессильной ярости.
Жалкая ситуация
+6
0
+6
Так то и Степанова интересна сильно ограниченному кругу лиц. Зачем ее столько цитировать тут.
+7
-2
+5
Вероника Степанова - это психологиня из ютуба? Странно, чего она тут делает🤔
+8
-3
+5
Ответ Montenegro Serbian
Да мне кажется они реально оба "хороши": одна чересчур кривляется и типа шутит не в тему, а другой реально чересчур серьёзный вообще всегда и у него лицо как-будто несколько тонн весит.
Но почему же, Саня бывает юморит в интервью. Чел просто знает что, как и когда.
+7
-3
+4
Ответ Мультик
То, что СанСаныч стал заслуженным академиком и сушит гонки - это сущая правда. Это как Реал Мадрид пешком катает мяч два тайма, а в конце счет все равно 2-0 в его пользу. Саныч оправдывает это тем, что нужно экономить силы. Правильно. Но в последней гонке, в марафоне, о какой экономии можно говорить? Что экономить? Куда экономить? Впереди месяц без гонок. Я ждал в марафоне шоу, я надеялся на развал соперников! А Большунов обманул! он не стал разваливать. Он меня и всех подвел! А вот Степанова феерит. Степанову смотреть намного интереснее.
Он раньше так же бегал. Сразу на всё. Но с опытом пришёл к другому. Может ему не интересно выигрывать с большим отрывом сразу. Он даёт шанс другим побороться. Во вторых он тренирует спринтерские качества на финише.
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Степашка из штанов уже выпрыгивает, лишь бы стать селебрити
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Деревянная девочка с коротенькими мыслями скачет и убеждает себя, что "делает шоу" )))
+5
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Какая склочная бабенка
+7
-3
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Умудрилась настроить против себя всех, кроме некоторых отбитых фанатиков)
+4
-1
+3
Ответ Ольга Линде
Девочка потихоньку превращается в откровенную хамку, при этом считая себя невероятно умной, "саркастичной", с отличным чувством юмора. И типа она ЛОМ в лыжах. Бедная.
Металлолом
+3
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+3
Веронике всё равно и поэтому она пишет пост про то, как ей всё равно)))
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Воронцов
Жаба против гадюки 2. Ждем продолжения
Дмитрий Воронцов - мышь-полёвка?
+3
-1
+2
"мне вообще все равно, кто и что обо мне думает, пока я сама не спросила", просто зафигачила пост)

"Я гналась за вами три дня чтобы сказать как вы мне безразличны", ага

У Степановой это уже реально что-то "школолошное", а не как она сама говорит про "желание выделяться - как у клоуна на манеже" (тут и не сразу скажешь что хуже в поведении вроде взрослой женщины)
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Ты ему не нравишься! Зачем сейчас выпендриваться?
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А вот лично мне вообще всё равно, пока я сам не спросил, всё равно ли Степановой, кто и что про неё думает, пока она сама не спросила.
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Ответ Олег Кузнецов
Я не знаю про победы Степановой кроме золота Олимпиады в эстафете. По факту она сейчас-плод официальной спортивной пропаганды, который заботливо пестует ее куратор, не буду называеть его фамилию ,а то спортс комент удалит.
спортивной здесь лишнее. Видимо они думают что когда молодая симпатичная лыжница "номер 1" транслирует официальные тезисы, это не будет выглядеть как фейспалм и кринж, чудные.
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Саныч слишком остро воспринимает юмор и сарказм в свою сторону.
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Сколько же комплексов у Вероники Степановой.
Но с другой стороны, это и помогает ей побеждать (правда пока только на Спартакиадах)
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