ОКР о нейтральном статусе: «Согласие спортсменов даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Париж-2024 Легкая атлетика

ОКР заявил, что участие в Играх-2024 может привести к нарушению законодательства РФ.

В декабре Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе – без гимна, флага и национальной символики. Не смогут выступить на Играх представители командных видов спорта, а также представители ведомственных спортивных обществ. 

«Что касается отдельных спортсменов, которые по-прежнему готовы принять унизительные критерии возможного участия в Играх, то даже в их отношении МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных.

Нельзя исключать и введения новых дополнительных параметров отсева — недавно Лозанна прямо заявила об этом.

При этом согласие даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства.

Профильные комиссии и аппарат ОКР, тщательно анализируя текущие условия, принимают исчерпывающие меры для надлежащего информирования Общероссийских спортивных федераций о возможных правовых и иных негативных последствиях такого согласия», – говорится в заявлении Олимпийского комитета России. 

Материалы по теме

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А это уже угроза собственным спортсменам практически открытым текстом...
+62
-7
+55
Ничто так не соблюдается в России как российское законодательство.
+45
-4
+41
Законодательством озаботились? А как там с 29й статьей конституции РФ например? Никак там не нарушатеся? Так что может быть начать с того чтобы посмотреть Власти в зеркало? Пофиксить у себя для начало что то? Может быть потом, со временем не надо будет и с позором нейтрального статуса ходить если пофиксить? Мда... И ведь все же сами понимают! Вернулся самый лютый совок. Двоемыслие - на кухнях люди говорят одно, потом идут на партийные собрания и говорят или голосуют за противоположное. Знакомо?
+34
-4
+30
Ответ Илья Владимирович
Странное заявление. Пусть выступает, кто хочет. Не вижу в этом ничего плохого и, тем более, незаконного.
Много сейчас , что не плохо и не незаконно, но срок дают.
+22
-3
+19
Да выступайте вы уже только на спартакиадах против Белоруссии, выступления ничего не нарушат в законодательстве, ничьих чувств не затронут, все общественники и СМИ всегда в экстазе будут.
+19
-2
+17
Ответ veibo
Комментарий скрыт
То есть как чужие угрозы слушать - так "кипит наш разум возмущённый", а как своим угрожать - так это правильно и "вся общественность согласна"?
+19
-2
+17
А что это за металлический звук, бум-бум?
Это опускается железный занавес.
+17
-3
+14
Ну, вот и всё. Дискуссии об этичности участия в Олимпиаде без гимна, флага и т.д. закрываются. Дабы окончательно потушить иллюзии на сцену выходит Криминальный кодекс...
Будет статья "за дискредитацию ОКР"...
+13
-1
+12
Ответ Gondeira
Комментарий скрыт
на чужие это какие? Лично Путина или Едра? Родители спортсмена всю свою жизнь налоги не платят?
+13
-2
+11
Похоже, на самом верху определились с позицией по участию в Играх...(( Очень жаль!
+8
0
+8
Страна. где личность и ее интересы традиционно приносились в жертву государству
+11
-3
+8
Плюс еще российскую армию может дискредитировать! Нужно свои игры проводить с дружескими странами!
+10
-3
+7
Ответ Шлёпа
Комментарий скрыт
Конечно, нет ведь у государства деньги с неба, их сам кормчий дал народу, спасибо ему за это
+7
0
+7
Странное заявление. Пусть выступает, кто хочет. Не вижу в этом ничего плохого и, тем более, незаконного.
+11
-5
+6
Какая мерзость в этом ОКР. Их на олимпиаду не пускают - они хотят спортсменов запугать и не пустить.
+7
-2
+5
Ответ mbauer
Так "может привести" или " приведёт"? Скажите уж сразу
Сразу вспоминается этот легендарный диалог:
- Говорите прямо!
- Я пп-поддержу...
- Я поддержу или поддерживаю?
- Я пп-подерживаю...
+5
0
+5
Ответ Шлёпа
Комментарий скрыт
Но такие комменты конечно дают повод задуматься молодым спортсменам а нужна ли им так эта страна? Вон теннисисты и шахматисты меняют сборные и класть хотели на великую и могучую
+7
-2
+5
Ответ veibo
Ну если мы не хотим быть терпилами, то да, так очевидно будет правильно.
Не хотите - не будьте) Это же для вас условия абсолютно унизительные, а для условного спортсмена Пупкина - унизительные, конечно, но не настолько, чтобы на Олимпиаду не ехать, а может, и вовсе не унизительные. Кто мы такие, чтобы за него решать, что ему лучше?
+5
-1
+4
Когда надо, вспоминают про закон.
+4
-1
+3
Так "может привести" или " приведёт"? Скажите уж сразу
+3
0
+3
Ехайте, ехайте, но у нас длинные руки...
+4
-1
+3
Ответ Gondeira
Комментарий скрыт
до какого возраста танцевать изволите?
+3
0
+3
Ответ Шлёпа
Комментарий скрыт
Они готовиться за счёт Налогов, кот шлепа.
+3
-1
+2
это каких статей, например?
+4
-2
+2
Ответ Ковид 07.10.52
Ехайте, ехайте, но у нас длинные руки...
"ехайте" и "ложьте" на ОКР -- Или езжайте и кладите.
+1
0
+1
Ответ Andreir888
Похоже, на самом верху определились с позицией по участию в Играх...(( Очень жаль!
так вождь же вроде сказал, что можно будет
передумал?
+1
0
+1
Последнее китайское предупреждение самым стойким, кто жизнь на профессиональный спорт положил и до конца хотел сделать все, чтобы все его существование имело какой-то особый смысл, а не подчинялось порядку особых лиц, не добившихся в жизни ничему, кроме легальной роли судьи другим, - они и правда хотят, чтобы со стороны все это выглядело как бойкот самих спортсменов, а не статья при нежелании содействовать государству. Это больше чем отвратительно.
+1
0
+1
Слово Большунову, который хотел погонять с сильнейшими. Сейчас наверное скажет, что лучшие на Спартакиаде.
+1
0
+1
Никто из находящихся в России спортсменов на ОИ не поедет.
+3
-2
+1
Ответ Atsuktuvas
Ничто так не соблюдается в России как российское законодательство.
ну это смотря в отношении кого
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий