ОКР о нейтральном статусе: «Согласие спортсменов даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства»

ОКР заявил, что участие в Играх-2024 может привести к нарушению законодательства РФ.

В декабре Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе – без гимна, флага и национальной символики. Не смогут выступить на Играх представители командных видов спорта, а также представители ведомственных спортивных обществ.

«Что касается отдельных спортсменов, которые по-прежнему готовы принять унизительные критерии возможного участия в Играх, то даже в их отношении предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных.

Нельзя исключать и введения новых дополнительных параметров отсева — недавно Лозанна прямо заявила об этом.

При этом согласие даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства.

Профильные комиссии и аппарат ОКР, тщательно анализируя текущие условия, принимают исчерпывающие меры для надлежащего информирования Общероссийских спортивных федераций о возможных правовых и иных негативных последствиях такого согласия», – говорится в заявлении Олимпийского комитета России.