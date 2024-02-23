Ирина Винер: «Аверины сейчас занимаются государственной работой. Они олимпийские чемпионки»
Ирина Винер рассказала, чем будут заниматься Аверины после завершения карьеры.
«Дина и Арина приняли такое решение. Но они сделали огромное дело и сейчас занимаются государственной работой. Они олимпийские чемпионки», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.
Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио.
Арина побеждала на мировых первенствах пять раз, на Олимпиаде заняла четвертое место.
Опять чтоль мосгорсуд постарался и назначил олимпийскими чемпионками на территории РФ? Ну, какие "олимпийские чемпионки" - такие и "государственные деятели".
Хотя, конечно, пролететь мимо золота в виде спорта, где решает коррупция, а не спортсмен, и где исторически у России всё схвачено - это нужен особый талант.
Двоемыслие и двоесловие - наша основополагающая идеология.
Я должон тебя казнить.
Государственное дело -
Ты улавливаешь нить?..