Ирина Винер: «Аверины сейчас занимаются государственной работой. Они олимпийские чемпионки»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Р-Спорт Гимнастика

Ирина Винер рассказала, чем будут заниматься Аверины после завершения карьеры.

«Дина и Арина приняли такое решение. Но они сделали огромное дело и сейчас занимаются государственной работой. Они олимпийские чемпионки», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио.

Арина побеждала на мировых первенствах пять раз, на Олимпиаде заняла четвертое место. 

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50 комментариев
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Ответ Федя Букин
В каком виде спорта?🤔
Спортивное эксортирование.
+67
-3
+64
"Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио. Арина побеждала на мировых первенствах пять раз, а на Олимпиаде стала четвертой."

Опять чтоль мосгорсуд постарался и назначил олимпийскими чемпионками на территории РФ? Ну, какие "олимпийские чемпионки" - такие и "государственные деятели".

Хотя, конечно, пролететь мимо золота в виде спорта, где решает коррупция, а не спортсмен, и где исторически у России всё схвачено - это нужен особый талант.
+56
-1
+55
А образование для государственной работы у них есть?
+36
-1
+35
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А образование для государственной работы у них есть?
Самое наивысшее: «институт «связей»🤪
+26
-1
+25
В каком виде спорта?🤔
+20
-2
+18
Какой государственной работой могут заниматься люди, которые всю жизнь провели на гимнастический площадке?! Вопрос риторический...
+18
0
+18
Ашрам - олимпийская чемпионка, они следом. Винер что-то в старости совсем ничего не помнит
+17
-2
+15
Есть мастера спорта по спорту, а они олимпийские чемпионки по олимпийскому чемпионству
+14
-1
+13
Я вроде проверил всё, не нашел их в списках олимпийских чемпионок.
+12
0
+12
Эти лизоблюды еще не устали врать? В каком месте они чемпионки ОИ???
+11
0
+11
Ирина Винер: «Аверины сейчас занимаются государственной работой."А я думал, государственной работой занимается только Кабаева. Вот дед даёт! (Я о деде Валиевой, если что.)
+9
0
+9
Ирина Винер заявила, что олимпийские чемпионки занимаются государственной работой, и при этом отметила необходимость отделять спорт от политики.
Двоемыслие и двоесловие - наша основополагающая идеология.
+9
0
+9
Кукуха: «Ну я поехала»
+8
0
+8
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А образование для государственной работы у них есть?
Средне-специальное,почти как у 70% депутатов)))
+6
0
+6
Ответ TeRex
"Дина Аверина является 18-кратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио. Арина побеждала на мировых первенствах пять раз, а на Олимпиаде стала четвертой." Опять чтоль мосгорсуд постарался и назначил олимпийскими чемпионками на территории РФ? Ну, какие "олимпийские чемпионки" - такие и "государственные деятели". Хотя, конечно, пролететь мимо золота в виде спорта, где решает коррупция, а не спортсмен, и где исторически у России всё схвачено - это нужен особый талант.
Ну одна из бывших доказала, что возможно всё. Можно не быть деятелем, но быть при нём.
+6
-1
+5
У них там свой мир какой-то. розовый. все у них олимпийские чемпионы, все живут вечно и богато
+5
0
+5
Ответ Zlodimir
Самое наивысшее: «институт «связей»🤪
Это сейчас в России главный институт:)))
+6
-1
+5
Работа у них скоро будет рядом с Шипулиным, Воеводой и Хоркиной
+4
0
+4
быть олимпийскими чемпионками - государственная работа...
+4
0
+4
Очередные зиц-предеседатели Фунты которые будут вести государственную ложку на дно.
+4
0
+4
Ну она ж не может признать, что её спортсменки, а значит, и она сама, проиграли олимпиаду. Поэтому чемпионки.
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Ответ Lanc
Сталин, Хрущев и Брежнев управляли страной, не имея хорошего образования ))
Как будто ваши примеры идеально подтверждают тезис, что все-таки нужно хорошее образование для управления страной)
+3
0
+3
Ныне эскорт и наличие в партийных списках работой называется
+4
-1
+3
категория "женский спорт"
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А образование для государственной работы у них есть?
Главное, чтобы справка из КВД была.
+2
0
+2
нет
+3
-1
+2
Своя альтернативная реальность
+2
0
+2
Чем они занимаются? Государственной работой? Две мармазетки, которые и среднюю школу закончили через пень колоду? Не смеши народ. Пускай мячики кидают и лентами себя закручивают. Капец какой-то.
+2
0
+2
Комментировать- только портить.
+2
0
+2
Не смогешь - кого винить? -
Я должон тебя казнить.
Государственное дело -
Ты улавливаешь нить?..
+2
0
+2
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