Ирина Винер: «Аверины сейчас занимаются государственной работой. Они олимпийские чемпионки»

Ирина Винер рассказала, чем будут заниматься Аверины после завершения карьеры.

«Дина и Арина приняли такое решение. Но они сделали огромное дело и сейчас занимаются государственной работой. Они олимпийские чемпионки», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

является 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио.

Арина побеждала на мировых первенствах пять раз, на Олимпиаде заняла четвертое место.