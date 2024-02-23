Чемпион мира по биатлону Бенедикт Долль завершит карьеру по окончании сезона

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль сообщил о предстоящем завершении карьеры.

«После 27 лет в биатлоне и 12 лет на Кубке мира я решил, что прекращу выступления в спорте по окончании сезона.

С нетерпением жду предстоящих этапов Кубка мира (до завершения соревнований осталось три этапа – Sports.ru), но и того, что будет после спорта», – сообщил 33-летний Долль в соцсети.

Долль – чемпион мира 2017 года в спринте, трехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер мировых первенств. Последнюю медаль он выиграл на ЧМ-2024 – бронзу в индивидуальной гонке в Нове-Место. Также он является двукратным бронзовым призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

В нынешнем сезоне Долль идет на восьмом месте в общем зачете Кубка мира.