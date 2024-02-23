Чемпион мира по биатлону Бенедикт Долль завершит карьеру по окончании сезона

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии Бенедикт Долль Биатлон

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль сообщил о предстоящем завершении карьеры.

«После 27 лет в биатлоне и 12 лет на Кубке мира я решил, что прекращу выступления в спорте по окончании сезона.

С нетерпением жду предстоящих этапов Кубка мира (до завершения соревнований осталось три этапа – Sports.ru), но и того, что будет после спорта», – сообщил 33-летний Долль в соцсети.

Долль – чемпион мира 2017 года в спринте, трехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер мировых первенств. Последнюю медаль он выиграл на ЧМ-2024 – бронзу в индивидуальной гонке в Нове-Место. Также он является двукратным бронзовым призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

В нынешнем сезоне Долль идет на восьмом месте в общем зачете Кубка мира.

15 комментариев
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Ответ Корунд 1983
Если честно вообще пофиг и на лыжи, и на биатлон после отстранения русских спортсменов
Если честно, то всем пофиг на твое мнение, без обид
+14
-3
+11
Крепкий спортсмен. Успехов в "мирной" жизни.
+7
0
+7
Ответ Baym
Как летит время, помню его дебют в начале 10-ых Ещё в прошлом году выигрывал гонки. Спасибо, Доминик!
он и в этом выигрывал так-то.
и он Бенедикт.
+6
0
+6
Жаль. Один из моих любимых биатлонистов. После его ухода в сборной Германии не останется звезд.
+2
0
+2
Время бежит быстро и никого оно не щадит … и кто бы не уходил из большого спорта, всегда жаль. Ведь они нас радовали многие годы
+1
0
+1
Ответ Serzhique
Если честно, то всем пофиг на твое мнение, без обид
так я его тебе и не навязываю
+1
0
+1
Ответ Корунд 1983
Если честно вообще пофиг и на лыжи, и на биатлон после отстранения русских спортсменов
Было бы пофиг, вы бы не заходили в этот раздел и не оставляли бы тут комментарии
+2
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+1
опять?
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Как летит время, помню его дебют в начале 10-ых
Ещё в прошлом году выигрывал гонки.
Спасибо, Доминик!
+1
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Денедикт Болль.
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Ответ Корунд 1983
Если честно вообще пофиг и на лыжи, и на биатлон после отстранения русских спортсменов
🤣🤡
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Ответ Корунд 1983
Если честно вообще пофиг и на лыжи, и на биатлон после отстранения русских спортсменов
Не русских, а российских!
А какой спорт тебя интересует где не отстранили Россию?
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Ответ Baym
Как летит время, помню его дебют в начале 10-ых Ещё в прошлом году выигрывал гонки. Спасибо, Доминик!
Торетто? Ты сказал семья ?
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