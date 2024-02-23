«Аризона» расторгнет контракт с Ружичкой, выложившим видео с белым порошком
Адам Ружичка покинет «Аризону» из-за скандального видео.
Сегодня форвард выложил ролик, демонстрирующий белый порошок и банковскую карту, и вскоре удалил.
Как сообщают инсайдеры Эллиотт Фридман и Крис Джонстон, клуб НХЛ выставил 24-летнего игрока на драфт отказов с целью расторжения контракта.
Ружичка присоединился к «Аризоне» в конце января после того, как на драфт отказов его выставил «Калгари». Со статистикой словака можно ознакомиться здесь.
Вратарь - Кери Прайс
Защитники - Адам Ружичка, Самуэль Жирар.
Нападающие - Валерий Ничушкин, Евгений Кузнецов, Патрик Лайне.
Помощник тренера - Йори Лехтеря.
Главный тренер - Кори Перри.