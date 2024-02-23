«Аризона» расторгнет контракт с Ружичкой, выложившим видео с белым порошком

Адам Ружичка покинет «Аризону» из-за скандального видео.

Сегодня форвард выложил ролик, демонстрирующий белый порошок и банковскую карту, и вскоре удалил.

Как сообщают инсайдеры и , клуб выставил 24-летнего игрока на драфт отказов с целью расторжения контракта.

присоединился к «Аризоне» в конце января после того, как на драфт отказов его выставил «Калгари». Со статистикой словака можно ознакомиться здесь.