«Аризона» расторгнет контракт с Ружичкой, выложившим видео с белым порошком

Теги возможные переходы Аризона НХЛ Эллиотт Фридман Крис Джонстон Адам Ружичка Хоккей

Адам Ружичка покинет «Аризону» из-за скандального видео.

Сегодня форвард выложил ролик, демонстрирующий белый порошок и банковскую карту, и вскоре удалил.

Как сообщают инсайдеры Эллиотт Фридман и Крис Джонстон, клуб НХЛ выставил 24-летнего игрока на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Ружичка присоединился к «Аризоне» в конце января после того, как на драфт отказов его выставил «Калгари». Со статистикой словака можно ознакомиться здесь.

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39 комментариев
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Добро пожаловать в СКА , там таких ценят
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Если мутишь-мути тихо(с)
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Ответ Вячеслав Лобачев
Добро пожаловать в СКА , там таких ценят
Осталось только Квинси на коньки поставить)))))))))ска,ту ру ту ру ту ту ска!!!!
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Умные мысли часто посещали его, но он был быстрее⁠⁠ ))
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Па рам рам рам пам
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Ну что за бестолочь
+12
-2
+10
"Ой дурак..."(с)
+7
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Ждём в системной системе
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+4
Ответ mijgan87
Осталось только Квинси на коньки поставить)))))))))ска,ту ру ту ру ту ту ска!!!!
Необязательно. У них разные специализации - один поставляет, другой - потребляет )
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В Казань его,Зарипов поможет ему адаптироваться.
+4
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Эталонный дебил))
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Думаю с Кузнецовым в одном звене сыграются легко
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+2
Ответ monah
Если мутишь-мути тихо(с)
Ооо классика подьехала
+4
-2
+2
Ответ Мистер Блин
почему среди спортсменов столько торчков, интересно. надо так пахать, достичь уровня в игре, сделать свою жизнь более чем достойной, и умножить ее на 0.каким дураком надо быть?
Их среди многих людей полно, некоторые просто не палятся
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Ответ monah
Если мутишь-мути тихо(с)
Если телефон не знаком, лучше не поднимай трубку, не будь дураком.
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Звено мечты:

Вратарь - Кери Прайс

Защитники - Адам Ружичка, Самуэль Жирар.

Нападающие - Валерий Ничушкин, Евгений Кузнецов, Патрик Лайне.

Помощник тренера - Йори Лехтеря.

Главный тренер - Кори Перри.
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Как говорится - скатертью дорожка...
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Еще один крепкий центр для Вашингтона! Впишется))
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Ждем в КХЛ
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Этот клоун к Владимиру никак или родственник?
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Перепутал дорожку.
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Только КХЛ. Лига подбирает всех негодяев (мягко говоря)
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Скаут ска ; что за бизнес с..
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Ответ Lol Ko
Необязательно. У них разные специализации - один поставляет, другой - потребляет )
Ну вот - связка огонь будет)
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Ответ Matador
Думаю с Кузнецовым в одном звене сыграются легко
Кевин Стивенс, слышал о таком?
+1
-1
0
Ответ Direct free kick
Кевин Стивенс, слышал о таком?
Слышал конечно. Это к чему?
0
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Ответ Matador
Слышал конечно. Это к чему?
Эталонный нарек
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в кхл и рпл такие кадры ценятся.
+9
-9
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