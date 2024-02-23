ОКР: «Решение CAS — свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация россиян в преддверии Игр-2024 достигла невиданных масштабов»

ОКР прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию организации на отстранение.

В октябре Международный олимпийский комитет ( ) временно отстранил Олимпийский комитет России ( ) за включение в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе санкцию МОК.

«Предсказуемо данное дело было рассмотрено в рекордно короткий срок, в отличие от других исков Олимпийского комитета России, с которыми САS «работает» уже больше полутора лет. Международный спортивный арбитраж в отношении всего, что касается России, уже давно утратил объективность, действуя как политический инструмент, а не институт правосудия.

Необходимо отметить, что CAS в качестве мотивов принятого решения практически дословно переписал аргументы МОК, просто проигнорировав многочисленные правовые доводы, изложенные в апелляции ОКР.

Тем самым Лозаннский арбитраж подтвердил, что олимпийская команда России, российские спортсмены и официальные лица не примут участия в Играх XXXIII Олимпиады в Париже, равно как и исключил любое возможное взаимодействие ОКР со спортсменами, которых МОК признает соответствующими критериям т. н. нейтральности.

Данное решение — еще одно свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация, направленная против россиян, в преддверии Игр в достигла невиданных масштабов.

Что касается отдельных спортсменов, которые по-прежнему готовы принять унизительные критерии возможного участия в Играх, то даже в их отношении МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных. Нельзя исключать и введения новых дополнительных параметров отсева — недавно Лозанна прямо заявила об этом.

При этом согласие даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства. Профильные комиссии и аппарат ОКР, тщательно анализируя текущие условия, принимают исчерпывающие меры для надлежащего информирования Общероссийских спортивных федераций о возможных правовых и иных негативных последствиях такого согласия», – говорится в заявлении ОКР.