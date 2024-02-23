ОКР: «Решение CAS — свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация россиян в преддверии Игр-2024 достигла невиданных масштабов»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР CAS Париж-2024 Легкая атлетика

ОКР прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию организации на отстранение.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе санкцию МОК.

«Предсказуемо данное дело было рассмотрено в рекордно короткий срок, в отличие от других исков Олимпийского комитета России, с которыми САS «работает» уже больше полутора лет. Международный спортивный арбитраж в отношении всего, что касается России, уже давно утратил объективность, действуя как политический инструмент, а не институт правосудия.

Необходимо отметить, что CAS в качестве мотивов принятого решения практически дословно переписал аргументы МОК, просто проигнорировав многочисленные правовые доводы, изложенные в апелляции ОКР.

Тем самым Лозаннский арбитраж подтвердил, что олимпийская команда России, российские спортсмены и официальные лица не примут участия в Играх XXXIII Олимпиады в Париже, равно как и исключил любое возможное взаимодействие ОКР со спортсменами, которых МОК признает соответствующими критериям т. н.  нейтральности.

Данное решение CAS — еще одно свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация, направленная против россиян, в преддверии Игр в Париже достигла невиданных масштабов.

Что касается отдельных спортсменов, которые по-прежнему готовы принять унизительные критерии возможного участия в Играх, то даже в их отношении МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных. Нельзя исключать и введения новых дополнительных параметров отсева — недавно Лозанна прямо заявила об этом.

При этом согласие даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства. Профильные комиссии и аппарат ОКР, тщательно анализируя текущие условия, принимают исчерпывающие меры для надлежащего информирования Общероссийских спортивных федераций о возможных правовых и иных негативных последствиях такого согласия», – говорится в заявлении ОКР. 

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29 комментариев
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че же вы все стремитесь на Олимпиаду,если вы в восторге от спартакиады и бальшунова.
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Если страна нарушает олимпийскую хартию, то она должна быть готова к отстранению. Непонятно, на что рассчитывал ОКР.
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Да что вы Мурку водите,всем всё понятно.Вы определитесь уже.Скажите-кругом враги,злые вы,никуда не поедем.А то целку строят...
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Дед нашелся - ОКР сразу оживился.
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Про апелляцию к "российскому законодательству" особенно смешно, учитывая, что оно делается на коленках (во всех смыслах), а исполняется исключительно избирательно и в угоду кремлевским шалопаям..
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Вот интересно - почему нас исключили( пока временно) из Международного Олимпийского комитета ?
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Ответ Геннадий Тёкин
Комментарий скрыт
А что к себе присоединили комитеты этих стран, как ОКР?) Или "патриоты" забыли, почему ОКР исключили?)
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"гражданская и спортивная дискриминация" --- Какая нахрен дискриминация, дубы безграмотные? Дискриминация - это ущемление права, а права выступать на олимпиаде ни у кого НЕТ. Хоть обкакайтесь от потуг. Нет у вас права идти к соседу на день рождения, пока он не позовёт!
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Я уже утомился указывать Олимпийскому комитету, что никто ни в чем российских спортсменов не дискриминируют. Наказанию за некоторые действия подвергается страна, а проживающие в ней спортсмены просто попадают под раздачу. Но, повторю, никакой дискриминации спортсменов в этом нет.

Для понятности. Было время, когда футбольная команда "Спартак" вылетела в низшую лигу. В составе команды были в некотором количестве ни в чем не повинные (даром что спартаковцы) люди. Они участвовали в субботниках, своевременно платили членские взносы, были членами профсоюза, а некоторые даже партейными. Но все они лишились возможности выступать в высшей лиге. И никто из них не говорил на каждом углу, что его подвергли дискриминации. Понимали - если плохо играл, то в вышке играть не будешь. Пока не исправишься.

Сейчас все то же самое. Так чего ОКР подменяет понятия и выставляет всё так, что наезжают именно на невинных спортсменов? Не понимаю.
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Будем надеяться, CAS опубликует подробную версию решения, как и в случае с Валиевой. Хотелось бы увидеть эти "многочисленные правовые доводы, изложенные в апелляции ОКР", а то может там с аргументами было не лучше, чем у неё :(
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Предсказуемо.
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Партия сказала надо, комсомол ответил-есть!
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Ответ Федя2024
СССР обладал влиянием и делил контроль над всеми международными организациями(над большинством) с США. После самоликвидации СССР, весь контроль над разными Мок-ами и пр. полностью перешёл к сша и союзникам. Они полностью превратились в институты влияния США. Естественно при любой конфликтной ситуации, эти институты будут задействованны против нас. Смешно ожидать, что эти подконтрольные сша организации, будут принимать честные и справедливые решения! Хватит уже этих наивных(глупых) мыслей!
Что страна так и не встала с колен?
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Ответ Больное животное
Федя, а ты в курсе, что это спортивный сайт? Может быть ты пойдешь со своей политикой и лозунгами в другое место. Здесь люди отдыхают. Нам не нужен здесь этот политический негатив.
Такого полного соответствия с никнеймом как у тебя я ещё не встречал. Но всё таки здесь спортивный сайт а не ветклиника. Но на всякий случай перечитай название статьи!
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Ответ dinm 8
че же вы все стремитесь на Олимпиаду,если вы в восторге от спартакиады и бальшунова.
Я конечно всё понимаю, но коверкать фамилию одного из двух лучших лыжников планеты - низко. А тем более, кто ты такой?
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Интересно, ОКР действительно не понимает что происходит!?
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надеюсь наши не планируют закупать трансляции их праздника спорта?? миллионы в ВАДА уже перечислили?
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"я плохая, ты хороший
рот твой гневом перекошен,
не кричи.
я не глухая.
ты хороший.
я плохая."
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Вот интересно - почему нас исключили( пока временно) из Международного Олимпийского комитета ?
Хотя нет ничего более постоянное, чем временное...
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Никто же не запрещает ввести ответные санкции.
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