ОКР: «Решение CAS — свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация россиян в преддверии Игр-2024 достигла невиданных масштабов»
ОКР прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию организации на отстранение.
В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе санкцию МОК.
«Предсказуемо данное дело было рассмотрено в рекордно короткий срок, в отличие от других исков Олимпийского комитета России, с которыми САS «работает» уже больше полутора лет. Международный спортивный арбитраж в отношении всего, что касается России, уже давно утратил объективность, действуя как политический инструмент, а не институт правосудия.
Необходимо отметить, что CAS в качестве мотивов принятого решения практически дословно переписал аргументы МОК, просто проигнорировав многочисленные правовые доводы, изложенные в апелляции ОКР.
Тем самым Лозаннский арбитраж подтвердил, что олимпийская команда России, российские спортсмены и официальные лица не примут участия в Играх XXXIII Олимпиады в Париже, равно как и исключил любое возможное взаимодействие ОКР со спортсменами, которых МОК признает соответствующими критериям т. н. нейтральности.
Данное решение CAS — еще одно свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация, направленная против россиян, в преддверии Игр в Париже достигла невиданных масштабов.
Что касается отдельных спортсменов, которые по-прежнему готовы принять унизительные критерии возможного участия в Играх, то даже в их отношении МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных. Нельзя исключать и введения новых дополнительных параметров отсева — недавно Лозанна прямо заявила об этом.
При этом согласие даже с текущими требованиями «соответствия» может привести к нарушению российского законодательства. Профильные комиссии и аппарат ОКР, тщательно анализируя текущие условия, принимают исчерпывающие меры для надлежащего информирования Общероссийских спортивных федераций о возможных правовых и иных негативных последствиях такого согласия», – говорится в заявлении ОКР.
Для понятности. Было время, когда футбольная команда "Спартак" вылетела в низшую лигу. В составе команды были в некотором количестве ни в чем не повинные (даром что спартаковцы) люди. Они участвовали в субботниках, своевременно платили членские взносы, были членами профсоюза, а некоторые даже партейными. Но все они лишились возможности выступать в высшей лиге. И никто из них не говорил на каждом углу, что его подвергли дискриминации. Понимали - если плохо играл, то в вышке играть не будешь. Пока не исправишься.
Сейчас все то же самое. Так чего ОКР подменяет понятия и выставляет всё так, что наезжают именно на невинных спортсменов? Не понимаю.
рот твой гневом перекошен,
не кричи.
я не глухая.
ты хороший.
я плохая."