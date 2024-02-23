Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Ливерпуль» сыграет со «Спартой», «Милан» – со «Славией», «Байер» против «Карабаха»

Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

В церемонии принимали участие 16 клубов: восемь команд (сеяные), занявших первые места на групповом этапе, и восемь победителей стыковых матчей (несеяные).

Команды из одной национальной ассоциации на этой стадии встретиться не могли.

Лига Европы

1/8 финала

«Спарта» Прага (Чехия) – «Ливерпуль» (Англия)

«Марсель» (Франция) – «Вильярреал» (Испания)

«Рома» (Италия) – «Брайтон» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия)

«Фрайбург» (Германия) – «Вест Хэм» (Англия)

«Спортинг» (Португалия) – «Аталанта» (Италия)

«Милан» (Италия) – «Славия» Прага (Чехия)

«Карабах» (Азербайджан) – « » (Германия)

Первые матчи запланированы на 7 марта, ответные игры пройдут 14 марта. Победители групп проведут ответные матчи дома.