Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Ливерпуль» сыграет со «Спартой», «Милан» – со «Славией», «Байер» против «Карабаха»
Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
В церемонии принимали участие 16 клубов: восемь команд (сеяные), занявших первые места на групповом этапе, и восемь победителей стыковых матчей (несеяные).
Команды из одной национальной ассоциации на этой стадии встретиться не могли.
Лига Европы
1/8 финала
«Спарта» Прага (Чехия) – «Ливерпуль» (Англия)
«Марсель» (Франция) – «Вильярреал» (Испания)
«Рома» (Италия) – «Брайтон» (Англия)
«Бенфика» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия)
«Фрайбург» (Германия) – «Вест Хэм» (Англия)
«Спортинг» (Португалия) – «Аталанта» (Италия)
«Милан» (Италия) – «Славия» Прага (Чехия)
«Карабах» (Азербайджан) – «Байер» (Германия)
Первые матчи запланированы на 7 марта, ответные игры пройдут 14 марта. Победители групп проведут ответные матчи дома.
Уже прыгнули выше головы, за что им огромное спасибо)
Марселино против бывшего клуба.
Фрайбург - ВХ и Аталанта - Спортинг играли в группе.
https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/draws/
Милан на Ливерпуль
Рому на Байер
Бенфику на Брайтон
Марсель на Вест Хэм
Фрайбург на Аталанту
Спортинг на Вильярреал
Спарту на Рейнджерс
Карабах на Славию