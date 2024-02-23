Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Ливерпуль» сыграет со «Спартой», «Милан» – со «Славией», «Байер» против «Карабаха»

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Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

В церемонии принимали участие 16 клубов: восемь команд (сеяные), занявших первые места на групповом этапе, и восемь победителей стыковых матчей (несеяные). 

Команды из одной национальной ассоциации на этой стадии встретиться не могли.

Лига Европы

1/8 финала

«Спарта» Прага (Чехия) – «Ливерпуль» (Англия)

«Марсель» (Франция) – «Вильярреал» (Испания)

«Рома» (Италия) – «Брайтон» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) – «Рейнджерс» (Шотландия)

«Фрайбург» (Германия) – «Вест Хэм» (Англия)

«Спортинг» (Португалия) – «Аталанта» (Италия)

«Милан» (Италия) – «Славия» Прага (Чехия)

«Карабах» (Азербайджан) – «Байер» (Германия)

Первые матчи запланированы на 7 марта, ответные игры пройдут 14 марта. Победители групп проведут ответные матчи дома.

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106 комментариев
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Здесь уже выбирать не приходится, но если нам выпадет Ливерпуль или Байер, то шансов нет вообще никаких. Со всеми остальными потенциальными соперниками Карабах сможет хотя бы что-то показать. Какие-то шансы могут быть со Славией, Глазго и с Вест Хэмом в его сегодняшнем состоянии. Можно попытаться пободаться с Вильяреалом.

Уже прыгнули выше головы, за что им огромное спасибо)
+66
-8
+58
УЕФА угадала с созданием ЛК, ЛЕ стала топовым и крепкие средние команды получили возможность выиграть евротурнир .
+29
-1
+28
Мощный состав участников💪
+27
-2
+25
За финал Байер-Ливерпуль!
+22
-2
+20
Ответ Marslan Akmataliev
За финал Байер-Ливерпуль!
Или Милан Ливерпуль
+18
-2
+16
Идиотская жеребьевка - 3 пары, которые были в группах
+18
-3
+15
Хороший состав! Разве что Карабах удивил. Но заслужил!
+17
-3
+14
Матч тв браво!!!! Зачем показывать на общедоступном, когда есть платный
+14
0
+14
Удачной жеребьевки Карабаху, единственной оставшейся в еврокубках команде из СНГ!
+11
-3
+8
Лунев 4 раза против бывшей, он столько ЗА Байер не играл, наверное)

Марселино против бывшего клуба.

Фрайбург - ВХ и Аталанта - Спортинг играли в группе.
+8
0
+8
Ответ Zinulka
Мощный состав участников💪
Да, максимально интересно в этом сезоне
+8
0
+8
Ответ Илья Лисицкий
Байеру главное ,чтобы не Спортинг и не Спарта . Со всеми остальными можно выигрывать .
Мы чего то не знаем в отличии от вас?
+7
0
+7
Ответ Ночной кошмар Логинова
Здесь уже выбирать не приходится, но если нам выпадет Ливерпуль или Байер, то шансов нет вообще никаких. Со всеми остальными потенциальными соперниками Карабах сможет хотя бы что-то показать. Какие-то шансы могут быть со Славией, Глазго и с Вест Хэмом в его сегодняшнем состоянии. Можно попытаться пободаться с Вильяреалом. Уже прыгнули выше головы, за что им огромное спасибо)
Славия и Рейнджерс вполне по силам
+10
-3
+7
Ответ Ночной кошмар Логинова
Здесь уже выбирать не приходится, но если нам выпадет Ливерпуль или Байер, то шансов нет вообще никаких. Со всеми остальными потенциальными соперниками Карабах сможет хотя бы что-то показать. Какие-то шансы могут быть со Славией, Глазго и с Вест Хэмом в его сегодняшнем состоянии. Можно попытаться пободаться с Вильяреалом. Уже прыгнули выше головы, за что им огромное спасибо)
Ну слушай, Байер...
+7
-1
+6
Милан - Славия норм жребий
+6
0
+6
Три пары играли до этого между собой в группах - нафига их было не развести на этой стадии ❓🤬
+6
-1
+5
Ответ Aist Marabu
Я так понимаю прямой эфир нигде не показывают??
на сайте УЕФА всегда все жеребьёвки есть
https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/draws/
+4
0
+4
Какой-то тупизм от УЕФА: Фрайбург и Вест Хэм играли в группе, а теперь их сводят в 1/8 (первом раунде плей-офф для англичан). То же самое и Карабах - Байер
+4
0
+4
Ответ Ночной кошмар Логинова
Здесь уже выбирать не приходится, но если нам выпадет Ливерпуль или Байер, то шансов нет вообще никаких. Со всеми остальными потенциальными соперниками Карабах сможет хотя бы что-то показать. Какие-то шансы могут быть со Славией, Глазго и с Вест Хэмом в его сегодняшнем состоянии. Можно попытаться пободаться с Вильяреалом. Уже прыгнули выше головы, за что им огромное спасибо)
Предсказатель ёпт)))
+4
0
+4
Заканчивается сказка Карабаха. При всем уважении, нынешний Байер они потянут разве что чудом
+4
0
+4
Ответ Ночной кошмар Логинова
Здесь уже выбирать не приходится, но если нам выпадет Ливерпуль или Байер, то шансов нет вообще никаких. Со всеми остальными потенциальными соперниками Карабах сможет хотя бы что-то показать. Какие-то шансы могут быть со Славией, Глазго и с Вест Хэмом в его сегодняшнем состоянии. Можно попытаться пободаться с Вильяреалом. Уже прыгнули выше головы, за что им огромное спасибо)
Славия очень в порядке кстати
+3
0
+3
жду Милан и Рому в 1/4
+6
-3
+3
Кривая какая то жеребьевка. По идее тех кто играл уже в группе между собой надо разводить.
+3
0
+3
Карабах получив дважды на групповой от Байера, пройдя Брагу может опять наткнуться на тот же Байер....негусто)
+4
-1
+3
Сразу по жесткачу
Милан на Ливерпуль
Рому на Байер
Бенфику на Брайтон
Марсель на Вест Хэм
Фрайбург на Аталанту
Спортинг на Вильярреал
Спарту на Рейнджерс
Карабах на Славию
+6
-4
+2
Ответ xcfbjysvxv
Где смотреть ?
https://myfootball.top/11407395-zherebevka-ligi-evropy-pryamaya-translyaciya.html
+2
0
+2
Ответ مختار موسى حاجييف
УЕФА угадала с созданием ЛК, ЛЕ стала топовым и крепкие средние команды получили возможность выиграть евротурнир .
Согласен ☝️
+2
0
+2
Ответ Sergeiatmd
Комментарий удален пользователем
Да, тебе одному.
+3
-1
+2
Интересные пары в жеребьевке попались.
+2
0
+2
Ответ Exterior
Все идет к Милан-Байер!))) бомба
Эххх О’Ши, лишил нас супер вывески!
+2
0
+2
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