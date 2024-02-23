Большунов о словах Степановой про него: «Я подумал, что не стоит тратить эмоции на человека, который мне совершенно не интересен»

Александр Большунов заявил, что ему неинтересны высказывания Вероники Степановой.

Ранее лыжница в эфире «Матч ТВ» комментировала гонку на одном из этапов Кубка России и назвала скучными действия Большунова: «Не хочет побеждать так, как я – красиво! Он идет в группе, даже никакой инициативы не берет на себя, идет просто в течении. Где драйв? Где заявления перед стартом: «Я сейчас 17-ю гонку подряд выиграю!» <...> А здесь Большунов что говорит: «Ну, погода хорошая, красиво, лыжи ехали хорошо», – это скучно! Скучно, Саша!»

Позднее Большунов отреагировал на эти слова.

«После комментариев Вероники Степановой мне многие писали и извинялись за ее слова. Люди задавались вопросом, как можно было позвать в комментаторскую человека, который ведет себя невежливо? Извинений за ее работу было очень много. Настолько, что мне стало интересно – да что же она сказала, пересмотреть, что ли?

Но я подумал, что не стоит тратить эмоции на человека, который мне совершенно не интересен. Ну, было и прошло мимо меня. Я понимаю, что есть спортсмены, которые готовы вписать фамилию Большунов при любом удобном случае. Ради бога, меня это вообще не трогает», – сказал трехкратный олимпийский чемпион Большунов.