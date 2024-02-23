Большунов о словах Степановой про него: «Я подумал, что не стоит тратить эмоции на человека, который мне совершенно не интересен»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Большунов Вероника Степанова Лыжи

Александр Большунов заявил, что ему неинтересны высказывания Вероники Степановой.

Ранее лыжница в эфире «Матч ТВ» комментировала гонку на одном из этапов Кубка России и назвала скучными действия Большунова: «Не хочет побеждать так, как я – красиво! Он идет в группе, даже никакой инициативы не берет на себя, идет просто в течении. Где драйв? Где заявления перед стартом: «Я сейчас 17-ю гонку подряд выиграю!» <...> А здесь Большунов что говорит: «Ну, погода хорошая, красиво, лыжи ехали хорошо», – это скучно! Скучно, Саша!»

Позднее Большунов отреагировал на эти слова.

«После комментариев Вероники Степановой мне многие писали и извинялись за ее слова. Люди задавались вопросом, как можно было позвать в комментаторскую человека, который ведет себя невежливо? Извинений за ее работу было очень много. Настолько, что мне стало интересно – да что же она сказала, пересмотреть, что ли?

Но я подумал, что не стоит тратить эмоции на человека, который мне совершенно не интересен. Ну, было и прошло мимо меня. Я понимаю, что есть спортсмены, которые готовы вписать фамилию Большунов при любом удобном случае. Ради бога, меня это вообще не трогает», – сказал трехкратный олимпийский чемпион Большунов.

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46 комментариев
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Ответ demokrat62
Степанова сильно влюблена в женатого Большунова.Его жене повод задуматся
Что сделатЬ?
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Совсем профурсетка берега потеряла! Сравнивать себя с чемпионом чемпионов?! Да и скромнее надо быть - это и отличает великих от калифов на час!
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+44
Да просто она глупая, не нужно на неё отвлекаться.
+42
-8
+34
Степанова сильно влюблена в женатого Большунова.Его жене повод задуматся
+38
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+22
слушая Степанову видно было, что в репортаже хотела похвалить Большунова, а получилось на письме с издёвкой, но из песни слов не выкинешь.
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Что это за идиоты могли звонить и извиняться за ЧУЖУЮ работу? Да ещё и такие многочисленные...
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0
+10
Степанова когда-нибудь договорится. Будь она мужиком, давно бы уже навешали. Понятны её стремления: поднять популярность лыжных гонок и словить личный хайп. Но не все так просто. Нельзя добиться успеха, принижая достижения своих коллег. Ей давно пора на учёбу в нормальный ВУЗ. Там ей об’яснять, что социальные сети ещё не есть правда жизни.
+18
-9
+9
Ответ Melnikov1968
Степанова когда-нибудь договорится. Будь она мужиком, давно бы уже навешали. Понятны её стремления: поднять популярность лыжных гонок и словить личный хайп. Но не все так просто. Нельзя добиться успеха, принижая достижения своих коллег. Ей давно пора на учёбу в нормальный ВУЗ. Там ей об’яснять, что социальные сети ещё не есть правда жизни.
Ей давно пора на учёбу в нормальный ВУЗ - чтобы получить диплом, ни разу не пробыв ни на одном занятии?))
+13
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+7
Ответ Sarumian
Александр Большунов заявил, что ему неинтересны высказывания Вероники Степановой. "Возня патриотов". Кормовая база сокращается. Борьба за кормушку нарастает. Степанова пока побеждает.
А врачи в борьбе с тобой пока нет
+9
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+5
Обписяна
+8
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+4
Неужели легкий дружеский стеб в телерепортаже мог так уязвить самолюбие чемпиона? Впрочем, чему удивляться? Он и прошлогодний стеб Устюгова про мешки воспринял слишком прямолинейно. Бывает.)
+22
-18
+4
Хайпануть по молодости хочет вот и все.
+6
-3
+3
На самом деле, у обеих личностей ЧСВ то ещё.
+6
-3
+3
Тот самый момент, когда Степанова достала всех
+5
-2
+3
Ну она же не назвала его плохим спортсменом, она раскритиковала его стиль. Или критиковать можно только стиль Клэбо было?
+6
-4
+2
Ответ Дмитрий Воронцов
Жабогадюкинг
И ты взял на себя обе роли сразу
+8
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+2
Господи, она же шутила!
+4
-2
+2
Вот, Спортс, даже Большунов понимает, что на слова Степановой не надо тратить время, здесь после окончания лыжного сезона открывается портал в ад, и её "компетентное" мнение на любые неспортивные события цитируется на главной.
+4
-3
+1
Ответ Дмитрий Воронцов
Ей давно пора на учёбу в нормальный ВУЗ - чтобы получить диплом, ни разу не пробыв ни на одном занятии?))
Даже если она войдёт в стены Академии спорта, ей это будет полезно. Человек из интернета не вылезает и тупеет.
+5
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Ответ Leo Bonart
И ты взял на себя обе роли сразу
++++++
+2
-1
+1
Ответ RWMen
Да просто она глупая, не нужно на неё отвлекаться.
Так то она золотую эстафету закрывала, есть право говорить у нее
+2
-1
+1
Ответ тв глядач
Господи, она же шутила!
шуточка так себе
+3
-2
+1
Хорошие слова из старого к/ф "Кубанские казаки"-
Берегитесь, казаки,
Этих бабьих языков
Эти бабьи языки
Погубляют казаков".
+2
-1
+1
Подняла легкую волну)
+2
-1
+1
Ладно Большунов - он не в теме: что ему написали, то он и понял. Но те кто писали... Это ж сколько у нас людей, которые даже простейший юмор не выкупают... Печально.
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Степанова хочет увеличить таким способом цитируемость своей особы - вот это по настоящему скучно! Скучно, Вероника!😁
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Ответ Sarumian
Александр Большунов заявил, что ему неинтересны высказывания Вероники Степановой. "Возня патриотов". Кормовая база сокращается. Борьба за кормушку нарастает. Степанова пока побеждает.
И база уменьшается и желающих на патриотическом запое заработать прибавилось.
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Комментарий удален модератором
"сказал трехкратный олимпийский чемпион Большунов". Даже и добавить нечего)
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🤣
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