Месси стал самым популярным спортсменом США по данным опроса SSRS. Футболисты еще не бывали первыми

Лионель Месси признан самым популярным спортсменом США.

Аргентинец, выступающий за «Интер Майами» с лета 2023 года, занял первое место по итогам исследования, организованного SSRS. Компания на протяжении почти 30 лет ежемесячно просит респондентов назвать любимого профессионального спортсмена и затем группирует результаты поквартально.

До перехода в МЛС лучшими в разные периоды становились только семеро: Майкл Джордан, Тайгер Вудс, Пейтон Мэннинг, Кобе Брайант, Стефен Карри, Леброн Джеймс и Том Брэди.

Месси оказался наиболее популярным спортсменом по итогам четвертого квартала 2023 года и стал первым футболистом, возглавившим рейтинг.

В первом квартале 2023 года лидировал Брэди, во втором и третьем – Джордан.

Изображение: ssrs.com

После трансфера Месси любимым футбольным клубом МЛС у американцев стал «Интер Майами» – он обошел «Лос-Анджелес Гэлакси». Фанатская база команды выросла более чем в 5 раз.

Также по итогам последних опросов « » стал 4-м в общем списке футбольных клубов. Популярнее него в США только « », « » и « ».