Месси стал самым популярным спортсменом США по данным опроса SSRS. Футболисты еще не бывали первыми

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Лионель Месси признан самым популярным спортсменом США.

Аргентинец, выступающий за «Интер Майами» с лета 2023 года, занял первое место по итогам исследования, организованного SSRS. Компания на протяжении почти 30 лет ежемесячно просит респондентов назвать любимого профессионального спортсмена и затем группирует результаты поквартально.

До перехода Месси в МЛС лучшими в разные периоды становились только семеро: Майкл Джордан, Тайгер Вудс, Пейтон Мэннинг, Кобе Брайант, Стефен Карри, Леброн Джеймс и Том Брэди.

Месси оказался наиболее популярным спортсменом по итогам четвертого квартала 2023 года и стал первым футболистом, возглавившим рейтинг.

В первом квартале 2023 года лидировал Брэди, во втором и третьем – Джордан.

Изображение: ssrs.com

После трансфера Месси любимым футбольным клубом МЛС у американцев стал «Интер Майами» – он обошел «Лос-Анджелес Гэлакси». Фанатская база команды выросла более чем в 5 раз.

Также по итогам последних опросов «Интер Майами» стал 4-м в общем списке футбольных клубов. Популярнее него в США только «Барселона», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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38 комментариев
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Джордан — это нечто, космос.
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Ответ rigobersong
Как голов у роналду в ПО ЧМ:)
🤣🤣👍👍Лучший юмор на свете, красава
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+4
Ответ Champions League
Арабская ЛЧ > Кубок Лиги США
Артем, ты не устал создавать столько аккаунтов?:) Регить почту, покупать смс номер, зачем тебе все это?:)
+8
-5
+3
Ответ Champions League
Бесплатно регаюсь :))
В чем смысл?:)
+4
-1
+3
Ответ Champions League
Ригоберыч, сколько у тебя мультиакков Только честно )
Как голов у роналду в ПО ЧМ:)
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+3
Ответ Champions League
Ну так удалили самый первый аккаунт А комментировать то хочется Пришлось создать новый И так по кругу
Главное не нарушать правила, и тогда все будет хорошо😉
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Ответ rigobersong
Как голов у роналду в ПО ЧМ:)
старая школа снова в деле))
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Ответ rigobersong
Месси больше чем футболист:) Человечище:) Ради денег не стал дискомфорт семье создавать и играть в песках, с саранчой на стадионах, т.к. понимал, что это временный хайп без какой-либо дальновидной стратегии:) А пришел туда, где действительно хотят и могут развивать футбол, где дети и жена будут счастливы. Вечеринки и знакомства со звездами, популяризация соккера в США, Месси это уже часть Американской культуры, спустя 50 лет он будет в летописях становления МЛС и его имя будет нарицательным для этого вида спорта!:) А какое шоу ему устроят на ЧМ в 2026м, вся реклама будет строится на Месси, действующий Чемпион Мира, лучшей рекламы и не придумать!:) Рад за Месси, человек действительно счастлив и дарит свою доброту всем окружающим!:))
Риго,можно ли сравнивать тебя с Месси, но в рамках Спортсру?
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Месси лучший!
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Месси больше чем футболист:) Человечище:) Ради денег не стал дискомфорт семье создавать и играть в песках, с саранчой на стадионах, т.к. понимал, что это временный хайп без какой-либо дальновидной стратегии:) А пришел туда, где действительно хотят и могут развивать футбол, где дети и жена будут счастливы. Вечеринки и знакомства со звездами, популяризация соккера в США, Месси это уже часть Американской культуры, спустя 50 лет он будет в летописях становления МЛС и его имя будет нарицательным для этого вида спорта!:) А какое шоу ему устроят на ЧМ в 2026м, вся реклама будет строится на Месси, действующий Чемпион Мира, лучшей рекламы и не придумать!:) Рад за Месси, человек действительно счастлив и дарит свою доброту всем окружающим!:))
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А чë, в Америке популярен гольф?
Или потому что он нига?
Я про Тайгера.
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Жесть , на графике Джордан как божество и после карьеры
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Ответ Champions League
Комментарий скрыт
Рональда в Аравии - 35 голов за 35 матчей
0 - трофеев за два сезона
Месси в МЛС - за две недели 7 игр - 9 голов
Первый трофей в истории клуба.
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-7
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Ответ Champions League
Пусть разбанят мне самый первый акк, тогда не будет новых
Тебе надо было решать эту проблему изначально, а не создавать другие профили.
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Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Звучит...адекватно ))
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Ответ Христиан Юла
Тебе о врагах нужно думать и на фронт собираться.
Голову лечи, Мурзилка. И возвращайся на родину. Нефиг в Польше делать.
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