Месси стал самым популярным спортсменом США по данным опроса SSRS. Футболисты еще не бывали первыми
Лионель Месси признан самым популярным спортсменом США.
Аргентинец, выступающий за «Интер Майами» с лета 2023 года, занял первое место по итогам исследования, организованного SSRS. Компания на протяжении почти 30 лет ежемесячно просит респондентов назвать любимого профессионального спортсмена и затем группирует результаты поквартально.
До перехода Месси в МЛС лучшими в разные периоды становились только семеро: Майкл Джордан, Тайгер Вудс, Пейтон Мэннинг, Кобе Брайант, Стефен Карри, Леброн Джеймс и Том Брэди.
Месси оказался наиболее популярным спортсменом по итогам четвертого квартала 2023 года и стал первым футболистом, возглавившим рейтинг.
В первом квартале 2023 года лидировал Брэди, во втором и третьем – Джордан.
Изображение: ssrs.com
После трансфера Месси любимым футбольным клубом МЛС у американцев стал «Интер Майами» – он обошел «Лос-Анджелес Гэлакси». Фанатская база команды выросла более чем в 5 раз.
Также по итогам последних опросов «Интер Майами» стал 4-м в общем списке футбольных клубов. Популярнее него в США только «Барселона», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
Или потому что он нига?
Я про Тайгера.
0 - трофеев за два сезона
Месси в МЛС - за две недели 7 игр - 9 голов
Первый трофей в истории клуба.