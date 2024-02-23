Экс-игрок «Эвертона» Ли Те приговорен к пожизненному заключению в Китае за коррупцию. Он дал взятку, чтобы стать тренером сборной, и организовывал договорные матчи

Экс-игрок «Эвертона» Ли Те получил пожизненный срок в Китае.

Ли Те, в ходе игровой карьеры выступавший за « », « » и китайские клубы, с 2019 по 2021 год был тренером сборной Китая. Его уволили, когда сборная Китая потеряла шансы на выход на ЧМ-2022.

В ноябре 2022-го Ли Те стал фигурантом масштабного расследования о коррупции в китайском футболе, которое было инициировано председателем КНР Си Цзиньпинем. Тогда же тренер был заключен под стражу.

На допросе он сознался в многочисленных взятках – в том числе за возможность поработать главным тренером сборной Китая. В 2018 году Ли Те заплатил 3 миллиона юаней (примерно 422 тысячи долларов), чтобы возглавить национальную команду. Кроме того, он признался в организации договорных матчей во второй по силе китайской лиге.

Сегодня стало известно, что Ли Те приговорен к пожизненному заключению за коррупцию. Экс-главу Федерации футбола Китая приговорили к 15 годам тюрьмы.