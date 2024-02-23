Экс-игрок «Эвертона» Ли Те приговорен к пожизненному заключению в Китае за коррупцию. Он дал взятку, чтобы стать тренером сборной, и организовывал договорные матчи

Теги Шеффилд Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия происшествия Сборная Китая по футболу высшая лига Китай договорные матчи Ли Те Футбол

Экс-игрок «Эвертона» Ли Те получил пожизненный срок в Китае.

Ли Те, в ходе игровой карьеры выступавший за «Эвертон», «Шеффилд Юнайтед» и китайские клубы, с 2019 по 2021 год был тренером сборной Китая. Его уволили, когда сборная Китая потеряла шансы на выход на ЧМ-2022.

В ноябре 2022-го Ли Те стал фигурантом масштабного расследования о коррупции в китайском футболе, которое было инициировано председателем КНР Си Цзиньпинем. Тогда же тренер был заключен под стражу.

На допросе он сознался в многочисленных взятках – в том числе за возможность поработать главным тренером сборной Китая. В 2018 году Ли Те заплатил 3 миллиона юаней (примерно 422 тысячи долларов), чтобы возглавить национальную команду. Кроме того, он признался в организации договорных матчей во второй по силе китайской лиге.

Сегодня стало известно, что Ли Те приговорен к пожизненному заключению за коррупцию. Экс-главу Федерации футбола Китая приговорили к 15 годам тюрьмы.

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43 комментария
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Ответ Muslim Muslim
Жёстко конечно) Такие законы по идее должны отбивать желание давать взятки..
Чушь, никакие приговоры и даже публичные расстрелы не снижают в Китае уровень коррупции. И не снизят. Некоторые люди чтобы разбогатеть идут на ограбление банка, понимая все риски, а тут, риски в разы меньше, а заработать можно в разы больше. Ну осудят в год публично сотню коррупционеров, а тысячи других станут богаче. Коррупцию можно искоренить только идеологически, но никак не физически.
+28
-6
+22
Ответ Vovker
Комментарий скрыт
Есть, вопрос лишь в масштабах. "В каждой стране есть своя мафия, и лишь в России у мафии есть своя страна"
+31
-11
+20
А вот и тренер для команды сборной мира среди нарушителей законов:)
+20
-3
+17
Жёстко конечно) Такие законы по идее должны отбивать желание давать взятки..
+10
-4
+6
Ответ В поисках смысла
Мечтаю, чтобы в России было так же
Забавные вы люди тут многие. В таких постах пишете "вот бы и у нас так же". А когда у нас было так же, так сразу кровавый террор и тирания.
+7
-3
+4
Ответ Покерный Футбол
Чушь, никакие приговоры и даже публичные расстрелы не снижают в Китае уровень коррупции. И не снизят. Некоторые люди чтобы разбогатеть идут на ограбление банка, понимая все риски, а тут, риски в разы меньше, а заработать можно в разы больше. Ну осудят в год публично сотню коррупционеров, а тысячи других станут богаче. Коррупцию можно искоренить только идеологически, но никак не физически.
Наивные люди думают, что ужесточение наказания может существенно повлиять на желание преступников нарушать закон, как будто только низкие сроки их ранее побуждали совершать преступления, но практика показывает, что даже расстрелы не останавливают.
+6
-2
+4
А тот, кому он заплатил, где ? На повышение пошёл ?
+4
-1
+3
Ответ Sarumian
А тот, кому он заплатил, где ? На повышение пошёл ?
15 лет дали
+3
0
+3
Вот те и Ли
+3
0
+3
Ответ AntonKra
Как в США узаконили коррупцию , расскажите поподробнее.
В гугле что-ли забанили?
https://en.wikipedia.org/wiki/Lobbying_in_the_United_States
Например.
+3
0
+3
Ответ Покерный Футбол
Чушь, никакие приговоры и даже публичные расстрелы не снижают в Китае уровень коррупции. И не снизят. Некоторые люди чтобы разбогатеть идут на ограбление банка, понимая все риски, а тут, риски в разы меньше, а заработать можно в разы больше. Ну осудят в год публично сотню коррупционеров, а тысячи других станут богаче. Коррупцию можно искоренить только идеологически, но никак не физически.
Со всем согласен, кроме последнего предложения. Оно в корне не верно. Искоренить коррупцию можно только если искоренить человечество. Всё.
Она везде была, есть и будет. Принимает разные формы, конечно, где-то её во многом узаконили (как в США), но суть-то одна. Одни люди хотят жить лучше, пользуясь своим положением, другие хотят решать свои вопросы, платя первым.
+2
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+1
Ответ Ничего Смешного
Вот и ответ, почему у Китая вторая экономика мира и скоростные поезда, а у нас ностальгия по 2007.
По какому 2007-му? По совку у нас ностальгия
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Ответ unreality
В гугле что-ли забанили? https://en.wikipedia.org/wiki/Lobbying_in_the_United_States Например.
Написать развернутый ответ совсем лень?
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Ответ AntonKra
Написать развернутый ответ совсем лень?
Во-первых, не должен, во-вторых, писать развернутый коммент тому, кто сам не готов читать, нет никакого смысла. В 99% он не будет опираться на факты и т.д., а просто отвергнет любые аргументы. Но фактически лоббизм в США - это узаконенная коррупция. Там есть вполне себе примеры, как компании тратили копейки, а потом экономили миллиарды долларов.
Но, да "Это другое" (С) ;)
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Ответ Покерный Футбол
Чушь, никакие приговоры и даже публичные расстрелы не снижают в Китае уровень коррупции. И не снизят. Некоторые люди чтобы разбогатеть идут на ограбление банка, понимая все риски, а тут, риски в разы меньше, а заработать можно в разы больше. Ну осудят в год публично сотню коррупционеров, а тысячи других станут богаче. Коррупцию можно искоренить только идеологически, но никак не физически.
А мне кажется, нужно совмещать. Воспитание, идеология, наказание, поощрение доносительства на взяточников.
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Ответ Dexter Morgan
Вот это правильно. Это ещё гуманно.
Комментарий удален модератором
Ответ В поисках смысла
Мечтаю, чтобы в России было так же
Это работает только при независимых ветвях власти и прочих механизмах, таких как знаменитый сингапурский принцип «zero-level tolerance» - всеобщее равенство перед законом. Я правда не знаю, как они этого добились, учитывая невозможность критиковать власть. Тем не менее, у них получилось. В других случаях кипиай по раскрываемости закрывается конкурентами, оппонентами, прохожими с улицы, а в квартиры оборотней перестают помещаться дензнаки.
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А не кажется ли вам, что не выход Китая на ЧМ и этот коррупционный скандал связаны. Как это делалось в Советском Союзе, так и в КНР это делается,
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Удачно съездил на халтурку)).
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Я знаю в России человека с похожей биографией, только вместо взятки там было какое-то письмо. Он вместо пожизненного срока получил алкоголизм, удочку, звание легенды и документальные фильмы про себя. Не известно, что в итоге хуже.
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Нам бы их законы!
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Каким надо быть гением, чтобы заниматься таким, зная о таких наказаниях.
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Ну вот это я понимаю, жёсткие законы у них)
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Ему бы вовремя бежать в Россию. Судя по всему -наш человек.
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Мечтаю, чтобы в России было так же
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Какой был коэффициент на пожизненное?
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