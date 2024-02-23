Экс-игрок «Эвертона» Ли Те приговорен к пожизненному заключению в Китае за коррупцию. Он дал взятку, чтобы стать тренером сборной, и организовывал договорные матчи
Экс-игрок «Эвертона» Ли Те получил пожизненный срок в Китае.
Ли Те, в ходе игровой карьеры выступавший за «Эвертон», «Шеффилд Юнайтед» и китайские клубы, с 2019 по 2021 год был тренером сборной Китая. Его уволили, когда сборная Китая потеряла шансы на выход на ЧМ-2022.
В ноябре 2022-го Ли Те стал фигурантом масштабного расследования о коррупции в китайском футболе, которое было инициировано председателем КНР Си Цзиньпинем. Тогда же тренер был заключен под стражу.
На допросе он сознался в многочисленных взятках – в том числе за возможность поработать главным тренером сборной Китая. В 2018 году Ли Те заплатил 3 миллиона юаней (примерно 422 тысячи долларов), чтобы возглавить национальную команду. Кроме того, он признался в организации договорных матчей во второй по силе китайской лиге.
Сегодня стало известно, что Ли Те приговорен к пожизненному заключению за коррупцию. Экс-главу Федерации футбола Китая приговорили к 15 годам тюрьмы.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lobbying_in_the_United_States
Например.
Она везде была, есть и будет. Принимает разные формы, конечно, где-то её во многом узаконили (как в США), но суть-то одна. Одни люди хотят жить лучше, пользуясь своим положением, другие хотят решать свои вопросы, платя первым.
Но, да "Это другое" (С) ;)