Ружичка выложил видео с белым порошком и банковской картой. Вскоре форвард «Аризоны» его удалил
Адам Ружичка опубликовал скандальное видео в соцсетях.
Нападающий «Аризоны» выложил в инстаграме ролик, который начинается с демонстрации полоски белого порошка и банковской карты. После этого Ружичка переводит камеру на себя.
24-летний игрок вскоре удалил видеозапись со своей страницы.
В текущем сезоне Ружичка принял участие в 42 играх НХЛ: 39 в составе «Калгари» и 3 в составе «Аризоны». Он набрал 9 (3+6) очков. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
Ну если уж такое делаешь, то не пались!