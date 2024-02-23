Ружичка выложил видео с белым порошком и банковской картой. Вскоре форвард «Аризоны» его удалил

Адам Ружичка опубликовал скандальное видео в соцсетях.

Нападающий «Аризоны» выложил в инстаграме ролик, который начинается с демонстрации полоски белого порошка и банковской карты. После этого Ружичка переводит камеру на себя.

24-летний игрок вскоре удалил видеозапись со своей страницы.

В текущем сезоне принял участие в 42 играх : 39 в составе «Калгари» и 3 в составе «Аризоны». Он набрал 9 (3+6) очков. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.