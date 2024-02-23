Ружичка выложил видео с белым порошком и банковской картой. Вскоре форвард «Аризоны» его удалил

Теги происшествия Аризона НХЛ Адам Ружичка Хоккей

Адам Ружичка опубликовал скандальное видео в соцсетях.

Нападающий «Аризоны» выложил в инстаграме ролик, который начинается с демонстрации полоски белого порошка и банковской карты. После этого Ружичка переводит камеру на себя.

24-летний игрок вскоре удалил видеозапись со своей страницы.

В текущем сезоне Ружичка принял участие в 42 играх НХЛ: 39 в составе «Калгари» и 3 в составе «Аризоны». Он набрал 9 (3+6) очков. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

46 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кажется появился еще один, с детства мечтавший играть в России , фанат ленинградской театральной школы
+103
-5
+98
Кузя успел лайкнуть?)
+74
-3
+71
Ответ BVB 09
Кузя успел лайкнуть?)
Кузя вроде в спец-рехабе НХЛ сейчас, лайкнет и продлит "программу"
+43
-1
+42
Поздравляем СКА с приобретением
+35
-2
+33
Скоро Бэтмэну можно будет ещё две франшизы открывать: Торчки и Синяки. Составы потихоньку подбираются.
+19
-1
+18
Ответ IzhStyle
есть возможность для расширения лиги и в сторону команд "Лудоманы" и "Домашние насильники".
Вот и четыре команды для Матча Звезд образовалось. А то запад, восток... "Алкаши" - "Нарики" - вот вывеска что надо!
+19
-1
+18
Раковину на кухне мыл просто
+17
0
+17
Джа Морант, только в НХЛ.
+12
-1
+11
Ответ kirk
Скоро Бэтмэну можно будет ещё две франшизы открывать: Торчки и Синяки. Составы потихоньку подбираются.
есть возможность для расширения лиги и в сторону команд "Лудоманы" и "Домашние насильники".
+11
-1
+10
Ответ Антон Ольшевский
Кажется появился еще один, с детства мечтавший играть в России , фанат ленинградской театральной школы
Словаки, знаете ли, отдают предпочтение московскому балету)
+15
-5
+10
Спортсмены, конечно, удивительные люди)
+7
-1
+6
I D I O T.
+6
0
+6
Безмозглый
+6
-1
+5
Скоро у него не будет ни банковской карты, ни белого порошка...
+5
0
+5
Ответ доктор Ливси
Раковину на кухне мыл просто
Пемолюкс слежался?
+5
0
+5
походу там в НХЛ многие сидят на наркоте , только одни это афишируют, другие аккуратно нюхают , без палева
+5
0
+5
Видео было удалено, чтобы на нем не успели увидеть где-нибудь сбоку Кузнецова?)
+5
-1
+4
Довели парня аризонские пустынные шакалы
+4
-1
+3
Это состояние, когда мозги набекрень...
+3
0
+3
Интересное это место, Аризона
+2
0
+2
Не иначе, как с Конором прибухнул)))
+2
0
+2
Дорога в СКА открыта
+5
-3
+2
Малолетние дебилы (С)

Ну если уж такое делаешь, то не пались!
+1
0
+1
Пусть Гальченюку уже звонит
+1
0
+1
Доигрался типок)
+1
0
+1
Ответ Ярик01
Кузя вроде в спец-рехабе НХЛ сейчас, лайкнет и продлит "программу"
Его надо к Панарину на перевоспитание: отобрать телефон, выдать кнопочный, где закладок не посмотреть и тора нет. Летом в Коркино траву косить для коров, а не для себя на тракторе...
+3
-2
+1
Ответ Sergey Smolensky
Интересное это место, Аризона
Зона Ариев))
0
0
0
это был порошок Ариэль
0
0
0
Ответ Анатолий Дмитриевич
скорее, спартаковской футбольной школы)
Зенитовской же)
+1
-1
0
Ответ Антон Ольшевский
Кажется появился еще один, с детства мечтавший играть в России , фанат ленинградской театральной школы
Это НХЛ. Ничего ему не будет. Как и Кузнецов, пропустит пару недель. Сфоткается с плакатом, нет наркотикам и свободен.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий