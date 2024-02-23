Дина и Арина Аверины завершили карьеру

Многократные чемпионки мира по по художественной гимнастике, сестры Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру.

Об этом сообщила главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

«Сегодня очень грустная новость. Я сейчас буду плакать. Сегодня Дина и Арина Аверины сообщили мне, что выступать больше не будут. Мы прошли с ними огромный путь. Спасибо им», – сказала Винер.

Спортсменкам по 25 лет. Дина является 18-кратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио. Арина побеждала на мировых первенствах пять раз, а на Олимпиаде стала четвертой.

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