Дина и Арина Аверины завершили карьеру

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Многократные чемпионки мира по по художественной гимнастике, сестры Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру.

Об этом сообщила главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

«Сегодня очень грустная новость. Я сейчас буду плакать. Сегодня Дина и Арина Аверины сообщили мне, что выступать больше не будут. Мы прошли с ними огромный путь. Спасибо им», – сказала Винер.

Спортсменкам по 25 лет. Дина является 18-кратной чемпионкой мира и серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио. Арина побеждала на мировых первенствах пять раз, а на Олимпиаде стала четвертой.

Дина Аверина – самая титулованная художница в истории ЧМ (но без олимпийского золота). А что у Кабаевой, Канаевой и других легенд?

«Может, мне не так нужно это золото, как нужна правда». Первое интервью сестер Авериных после скандала в Токио

24 комментария
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Ответ MikhaL
Пойдут по стопам Алины Кабаевой.
там уже занято Валиевой

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Пойдут по стопам Алины Кабаевой.
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Как говорится, спасибо партии за это! )
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Дед решил втроём попробовать?
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Ответ serginn
Комментарий удален модератором
Так это не шутка.
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Ответ serginn
Комментарий удален модератором
Ты оценил, получается?
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Наконец-то ИА их отпустила
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Ну слава богу. Достали уже всех.
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Пилотки созрели
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Ответ MikhaL
Пойдут по стопам Алины Кабаевой.
Ну главное, чтобы песни не писали и по тв не пробовали выступать! А так пусть идут куда хотят.
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Ответ Олег Попов
Когда у нас выборы в Госдуму?
Вроде бы в 2026 должны быть
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Ответ serginn
Комментарий удален модератором
Да хоть для идиотов
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Ответ MikhaL
Пойдут по стопам Алины Кабаевой.
Ну...не по СТОПАМ уж🤣🤣
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Ответ MikhaL
Пойдут по стопам Алины Кабаевой.
Комментарий удален модератором
Легенды ! 18 кратная !Чемпионка мира ! Девочки великолепны ,столько побед завоевали стране , удачи им в жизни после спорта !
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Дак вроде уже давно не выступают
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Старые уже, для гимнастики, успехов в новых делах
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Кстати я так и не научился их различать😂
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А вот и новое пополнение для престарелого и его гарема.
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эххх(( я думала, что они будут бороться до олимпиады, чтобы забрать свое, но в любом случае это их выбор. удачи девочкам
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Половина юзеров спортса отправляют гимнасток в гарем😂😂
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Когда у нас выборы в Госдуму?
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