Фетисов о Байкале: «20% питьевой воды на земле. К нам скоро придут за водой, едой, энергетикой. Мы сможем выполнить обязательства. Ответственно. Это то, чему учит президент»

Вячеслав Фетисов высказался о проведении матча на льду Байкала.

Ранее на льду озера прошла хоккейная игра с участием олимпийских чемпионов. Мероприятие призвано привлечь внимание к экологическим проблемам Байкала, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Игра на Байкале приобретает всемирный смысл. Под нами 20% питьевой воды на земле. Представляете, какой ресурс у нас?

Так что, друзья, которые нас недооценивают, вы скоро придете к нам за водой, за едой, за энергетикой. Мы вас ждем.

И мы та нация, которая сможет все обязательства выполнить. Ответственно. Это то, чему нас учит президент. Сказал – сделал», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Фетисов, Касатонов, Каменский и Якушев сыграли в матче на льду Байкала. Перед игрой провели шаманский обряд