Фетисов о Байкале: «20% питьевой воды на земле. К нам скоро придут за водой, едой, энергетикой. Мы сможем выполнить обязательства. Ответственно. Это то, чему учит президент»

Теги Вячеслав Фетисов Владимир Путин Государственная дума Политика Экология Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о проведении матча на льду Байкала.

Ранее на льду озера прошла хоккейная игра с участием олимпийских чемпионов. Мероприятие призвано привлечь внимание к экологическим проблемам Байкала, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Игра на Байкале приобретает всемирный смысл. Под нами 20% питьевой воды на земле. Представляете, какой ресурс у нас?

Так что, друзья, которые нас недооценивают, вы скоро придете к нам за водой, за едой, за энергетикой. Мы вас ждем.

И мы та нация, которая сможет все обязательства выполнить. Ответственно. Это то, чему нас учит президент. Сказал – сделал», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов

Фетисов, Касатонов, Каменский и Якушев сыграли в матче на льду Байкала. Перед игрой провели шаманский обряд

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33 комментария
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Вячеслав Фетисов: "Именно благодаря нашему президенту,у нас есть Байкал".
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Это то, чему учит президент. Путин подписал указ о вырубке лесов вокруг Байкала.🤔🤔🤔🤔🤔🤔
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Вещает так, будто Байкал, природные ресурсы это его личное достижение. Слава, успокойся, веди программы, вози форму. В экологии ты ноль.
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Славик в последнее время каким-то разговорчивым стал.
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Ответ Ярославец75
Комментарий скрыт
https://www.currenttime.tv/a/putin-razreshil-vyrubku-lesa-na-baikale/30758821.html
Ну, вот, например.
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Лучше чтоб не кто не приходил, и нам всё осталось, щедрый ты наш
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Как будто это заслуга кого-то из людей, что здесь вода или ресурсы...
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Всемирный фонд дикой природы (WWF), который пытался бороться с экологическими проблемами в РФ был объявлен вне закона и фактически прекратил свою деятельность. Для кого Фетисов рассказывает свои эко-сказки? Для жителей городов с убитой напрочь экологией за счет деятельности пром предприятий или расположенных рядом свалок?
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Опять к нам приползут на коленях. Прям фетиш какой-то у верноподданных. Мы их все ждем-ждем, а они, гады, все не приползают. Уже и замерзнуть без нашего газа должны были, и доллар должен был обвалиться, и вымереть должны были в своих гейропах, а они все загнивают и про нас как будто забыли.
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Ответ aslvowk@mail.ru
Как будто это заслуга кого-то из людей, что здесь вода или ресурсы...
Ладно там людей, все эти условные Фетисовы так рассуждают, словно это их личная заслуга - сразу после ПРЕЗИДЕНТА, разумеется :)
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Ответ MikhaL
Славик в последнее время каким-то разговорчивым стал.
Хочет санкции с себя снять. Уже было, а нас за что.😭😭😭😭😭😭😭
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Не приедут за водой из Байкала никакие друзья. И враги не приедут. Ехать так далеко, чтобы пить отходы от БЦБК ни у кого желания не будет.
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Вот прочитал заголовок, как в нечистоты окунулся.
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Через лет 5-10 там будет вода ,как в Анапе в августе
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Титул барона ему
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А Фетисова давно природоохранником сделали?
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Его Гретта укусила чтоль? Последние дни речь позеленела сильно...
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Придут. Но не за водой, а за вами :)
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"Так что, друзья, которые нас недооценивают, вы скоро придете к нам за водой, за едой, за энергетикой. Мы вас ждем".
Наши ускоглазые "друзья" давно в эту сторону смотрят. Но мы их вроде как совсем и не ждем.
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Ответ lus
https://www.currenttime.tv/a/putin-razreshil-vyrubku-lesa-na-baikale/30758821.html Ну, вот, например.
Вы только что уничтожили этого типа, который не умеет гуглить.
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Это то,чему нас учить президент. Сказал-сделал🤣🤣🤣
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Дайте ему уже лекарство выпить, пожалуйста
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Почему не приползут на гнилых коленях.
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Облученный
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Ответ MikhaL
Славик в последнее время каким-то разговорчивым стал.
Решил переобуться.
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Фетисову лучше бы конечно говорить о хоккее, а уж если есть нужда лизнуть то неужели нельзя сделать это как то более умно, одно слово - хоккеист!
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За водой к вам придёт разве что Африка ну или Сирия. Те страны где нет ваших ценностей есть технологии позволяющие обеспечивать себя водой без ущерба природе.
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Фетисов, ты вообще в курсе, что возле озера построен БЦБК?
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Для начала всемирный, затем межпланетный
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Чел ты хвалиться 20% прессной воды) у России практически половина ресурсов мира, если не умеешь пользоваться правильно то от этого народу не будет пользы. Опыт талант проебывать потенциал имеется.
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