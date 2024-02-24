«Байер» побил рекорд «Баварии», не проиграв в 33 матчах кряду. У команды Алонсо 29 побед и 4 ничьих

Рекордная для участников Бундеслиги серия без поражений теперь у «Байера».

Команда Хаби Алонсо сегодня одолела « » (2:1) в 23-м туре чемпионата Германии.

Леверкузенцы стали первым клубом Бундеслиги, сумевшим избежать поражений на отрезке в 33 игры во всех турнирах. Предыдущий рекорд принадлежал «Баварии»: 32 матча в 2019-2020 годах.

« » еще не проигрывал в текущем сезоне. Он одержал 29 побед и 4 раза сыграл вничью.

В следующем туре лидер чемпионата встретится с «Кельном» – это произойдет 3 марта.