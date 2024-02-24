«Байер» побил рекорд «Баварии», не проиграв в 33 матчах кряду. У команды Алонсо 29 побед и 4 ничьих
Рекордная для участников Бундеслиги серия без поражений теперь у «Байера».
Команда Хаби Алонсо сегодня одолела «Майнц» (2:1) в 23-м туре чемпионата Германии.
Леверкузенцы стали первым клубом Бундеслиги, сумевшим избежать поражений на отрезке в 33 игры во всех турнирах. Предыдущий рекорд принадлежал «Баварии»: 32 матча в 2019-2020 годах.
«Байер» еще не проигрывал в текущем сезоне. Он одержал 29 побед и 4 раза сыграл вничью.
В следующем туре лидер чемпионата встретится с «Кельном» – это произойдет 3 марта.
Тут уж реальное только какое-то проклятие может помешать Байеру наконец-то выиграть серебряную салатницу.
Ну или хотя бы мерч такой начать выпускать )
Бундеслига сильно позже образовалась.
Ну если серьёзно - молодец, держись! Бундес надо брать
Просто сегодняшний репортаж - это невнятная туфта,которую можно объяснить сонностью - но это ведь не профессионализм!
Бавария в сезонах 1986/87 и 2012/13 потерпела только одно поражение. И в обоих случаях оно пришлось у себя дома против Байера (0:3 и 1:2 соответственно).
Хотя, Бавария вполне могла выиграть Бундеслигу без единого поражения в сезоне 2013/14 (то был первый сезон Гвардиолы в Баварии). К концу марта 2014 года за 7 туров до конца чемпионата, мюнхенцы оформили чемпионство, обыграв Герту 3-1 в гостях. А потом Гвардиола решил вдруг включить ротацию (оно понятно, ведь дальше была стадия 1/4 финала ЛЧ против Манчестер Юнайтед). Домашняя ничья с Хоффенхаймом 3-3 (не проигрыш, да). А потом первое поражение - на выезде против Аугсбурга 1-0. А дальше ещё и дома Дортмунду проиграли 0-3. После чего Бавария выиграла оставшиеся 4 матча. И в итоге, 90 очков - на одно меньше, чем в сезоне 2012/13.
А вот в чемпионате ГДР есть такой клуб. Это берлинское Динамо, которое выиграло чемпионат ГДР с 0 поражений в сезоне 1982/83.
Жаль только, что такие команды это одногодки, после успеха следуют трансферы, уходит главный тренер.
Как бы то ни было, еще чуть чуть и это будет легендарно, это будут вспоминать.