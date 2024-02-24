«Байер» побил рекорд «Баварии», не проиграв в 33 матчах кряду. У команды Алонсо 29 побед и 4 ничьих

Теги Бавария Байер Майнц Хаби Алонсо бундеслига Германия рекорды Футбол

Рекордная для участников Бундеслиги серия без поражений теперь у «Байера».

Команда Хаби Алонсо сегодня одолела «Майнц» (2:1) в 23-м туре чемпионата Германии.

Леверкузенцы стали первым клубом Бундеслиги, сумевшим избежать поражений на отрезке в 33 игры во всех турнирах. Предыдущий рекорд принадлежал «Баварии»: 32 матча в 2019-2020 годах.

«Байер» еще не проигрывал в текущем сезоне. Он одержал 29 побед и 4 раза сыграл вничью.

В следующем туре лидер чемпионата встретится с «Кельном» – это произойдет 3 марта.

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35 комментариев
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Легендарный сезон может получиться у аспириновых.
+43
0
+43
Ответ JuVero
Легендарный сезон может получиться у аспириновых.
так уже
+29
-1
+28
Красавцы, ко всем этим рекордам будет вишенка на торте в виде чемпионства
+26
0
+26
Алонсо реально машину из Байера сделал. Команда умеет побеждать не только, когда показывает искрометный футбол, но ещё и добиваться нужного результата, не показывая лучшей игры.
Тут уж реальное только какое-то проклятие может помешать Байеру наконец-то выиграть серебряную салатницу.
+19
0
+19
Лютое достижение
+16
-1
+15
Алонсо - главный доминатор среди тренеров на ближайшие лет 10
+9
-1
+8
Ответ rigobersong
Баварка меньше чем клуп:)
У тебя до сих пор болит от унижений от Баварии? Все равно у них шансы взять трофей в этом сезоне больше,чем у Барселоны)
+10
-3
+7
Теперь можно переименовать клуб в Bayer Neverlosing.

Ну или хотя бы мерч такой начать выпускать )
+8
-2
+6
Ответ therealgreenman
Вопрос к знатокам, кто знает, а в Германии был хоть раз чемпион без поражений? И если такое случалось или случится, был или будет какой то особенный титул как был у Арсенала?
В сезоне 1942–43 без поражений провёл сезон и выиграл чемпионат Дрезден, причем по сложной системе (регион + кубком победители регионов).
Бундеслига сильно позже образовалась.
+5
0
+5
Футбол Алонсо - футбол будущего. Повезло клубу следующему, куда пойдет Хаби
+4
0
+4
Какой же Алонсо рекордсмен!)

Ну если серьёзно - молодец, держись! Бундес надо брать
+3
0
+3
Алонсо просто топище, Байер невероятный сезон проводит, в отличие от Боруссии в Байере чувствуется уверенность, характер совсем другой у команды, думаю станут чемпионами
+2
0
+2
Ответ Ярик01
В сезоне 1942–43 без поражений провёл сезон и выиграл чемпионат Дрезден, причем по сложной системе (регион + кубком победители регионов). Бундеслига сильно позже образовалась.
Ну тогда всё же совсем другая эпоха была, не причастна к сегодняшний
+1
0
+1
Вопрос знатокам: если матч, как сегодня, поздно для России, разве не должен комментатор менять режим сна, что бы быть хорошим на таких матчах?
Просто сегодняшний репортаж - это невнятная туфта,которую можно объяснить сонностью - но это ведь не профессионализм!
+1
0
+1
Байер второй матч подряд играет не очень хорошо по тем стандартам, который он задал на проятжении сезона, но при этом выиграл оба матча - это качество чемпионской команды
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Ответ therealgreenman
Вопрос к знатокам, кто знает, а в Германии был хоть раз чемпион без поражений? И если такое случалось или случится, был или будет какой то особенный титул как был у Арсенала?
В истории Бундеслиги нет ещё команд, которые проходили чемпионат без поражений.
Бавария в сезонах 1986/87 и 2012/13 потерпела только одно поражение. И в обоих случаях оно пришлось у себя дома против Байера (0:3 и 1:2 соответственно).
Хотя, Бавария вполне могла выиграть Бундеслигу без единого поражения в сезоне 2013/14 (то был первый сезон Гвардиолы в Баварии). К концу марта 2014 года за 7 туров до конца чемпионата, мюнхенцы оформили чемпионство, обыграв Герту 3-1 в гостях. А потом Гвардиола решил вдруг включить ротацию (оно понятно, ведь дальше была стадия 1/4 финала ЛЧ против Манчестер Юнайтед). Домашняя ничья с Хоффенхаймом 3-3 (не проигрыш, да). А потом первое поражение - на выезде против Аугсбурга 1-0. А дальше ещё и дома Дортмунду проиграли 0-3. После чего Бавария выиграла оставшиеся 4 матча. И в итоге, 90 очков - на одно меньше, чем в сезоне 2012/13.

А вот в чемпионате ГДР есть такой клуб. Это берлинское Динамо, которое выиграло чемпионат ГДР с 0 поражений в сезоне 1982/83.
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Ответ Proper Chels
Первый немецкий на классе.
Кстати Алонсо подошёл бы Челси, но он только в топ клуб перейдет
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Ответ clb
Теперь можно переименовать клуб в Bayer Neverlosing. Ну или хотя бы мерч такой начать выпускать )
Пусть Байер сначала что - то выиграет. Ещё играть и играть до этого статуса. Весна не благоволит лёгкости для фармацевтов.
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Нынешний Байер это уже феномен. Просто браво!
Жаль только, что такие команды это одногодки, после успеха следуют трансферы, уходит главный тренер.
Как бы то ни было, еще чуть чуть и это будет легендарно, это будут вспоминать.
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Кто-нибудь объяснит, как они так играют? В составе по сути не одного звёздного игрока нету, или Бундеслига настолько слаба?
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Неверкузен пора начинать обзывать каким-то другим словом
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Есть уверенность что дойдут до цели.
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Майнц мог рассчитывать сегодня на большее, если б их вратарь не выступил в стиле Шунина.
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могут войти в историю как непобедимые
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Я требую продолжения банкета!
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Плакатик на трибуне: "Золото Рейна" (по Нибелунгам и Вагнеру).
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Радоваться пока все равно рано
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Плохой матч Байера, как бы все не отвлекались на это достижение. И почему-то в каждом матче глупые привозы, с Лейпцигом вообще с углового себе гол привезли
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Вопрос к знатокам, кто знает, а в Германии был хоть раз чемпион без поражений? И если такое случалось или случится, был или будет какой то особенный титул как был у Арсенала?
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феноменальное достижение
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