Канада вылетела в 1/4 МЧМ, «Бирмингем» уволил Руни после 15 матчей, 830-й гол Овечкина, Надаль выиграл 1-й матч за 11 месяцев, Перес хочет в «Реал» и Мбаппе, и Холанда и другие новости

1. Канада вылетела в четвертьфинале МЧМ впервые с 2019 года, проиграв Чехии. Чехи забили победный гол за 11 секунд до конца 3-го периода. США разгромили Латвию (7:2), Швеция победила Швейцарию в овертайме (3:2 ОТ), Финляндия нанесла поражение Словакии (4:3 ОТ).

В полуфинале Швеция сыграет с Чехией, США – с Финляндией.

2. «Бирмингем» уволил Уэйна Руни после 15 матчей во главе команды. Тренера назначили в октябре, и клуб упал с 6-го места на 20-е в Чемпионшипе.

3. Рафаэль Надаль победил Доминика Тима в первом круге в Брисбене. Испанец провел первый матч с Australian Open-2023. Аслан Карацев снялся с матча с Джейсоном Кублером.

4. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Питтсбург» (4:3), Овечкин стал автором победной шайбы (его 830-я в регулярках) и вышел на 7-е место в истории по очкам за одну франшизу, Кузнецов остался без очков в 10 играх подряд. «Каролина» разгромила «Рейнджерс» (6:1), Свечников сделал дубль, Шестеркин пропустил 6 шайб. «Тампа» проиграла «Виннипегу» (2:4), несмотря на 27-й гол Кучерова в сезоне, Наместников сделал 3 передачи. Все результаты дня – здесь.

5. 104 российских шахматиста сменили гражданство в 2023-м, пятеро – перешли в Россию. Такова статистика трансферов, опубликованная на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

6. Президент «Реала» Флорентино Перес хочет видеть в «Реале» и Килиана Мбаппе, и Эрлинга Холанда, пишет Le Parisien.

7. «Милан» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, разгромив «Кальяри» – 4:1. Йович сделал дубль, у Тео два ассиста.

8. НБА. Трипл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Торонто», «Оклахома» одолела «Бостон» и другие результаты.

9. «Торонто» отправил вратаря Илью Самсонова в АХЛ. Он пропускает 3,94 гола за игру при 86,2% сэйвов в 15 матчах в сезоне НХЛ.

10. Олимпийский комитет Украины отказался от денег из фонда МОК после частичного допуска россиян.

11. По обвинению в изнасиловании судят хавбека «Сандерленда» Джека Даймонда. Инцидент произошел в мае 2022 года.

12. Чемпионат мира по дартсу-2024. 1/2 финала. 16-летний Люк Литтлер вышел в финал, победив Роберта Кросса, Люк Хамфрис разгромил Скотта Уильямса. В топ-4 сыграли только англичане.

13. Участник трех Олимпиад бегун Бенджамин Киплагат найден мертвым в автомобиле в Кении.

14. Рэпер Снуп Догг станет экспертом NBC во время Олимпийских игр в Париже.

Цитаты дня.

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