По обвинению в изнасиловании судят хавбека «Сандерленда» Даймонда. Девушка приехала к игроку «только для объятий»
Хавбек «Сандерленда» Джек Даймонд предстал перед Королевским судом Ньюкасла.
23-летний футболист обвиняется в изнасиловании и нападении на почве секса. Ранее он отрицал вину.
Игрок познакомился с девушкой в специализированном приложении. Время от времени между ними были сексуальные отношения по обоюдному согласию.
В ночь с 7 на 8 мая 2022 года подсудимый написал девушке сообщение с предложением прийти к нему домой. Она согласилась, дав понять, что это произойдет «только для объятий». Как сообщил адвокат Дэвид Повалл, это было связано с тем, что девушка принимала лекарства, которые могли иметь вредные побочные эффекты в случае беременности. Средствами контрацепции она на тот момент не пользовалась.
Прибыв к Даймонду домой в пижаме и толстовке, она забралась к нему в постель. Поначалу были «сексуальные действия» по обоюдному согласию, однако вскоре девушка сказала, что устала и хочет спать.
После этого Даймонд, как заявляется, изнасиловал ее, несмотря на протесты. Предполагаемая жертва сообщила, что к тому ее моменту «настроение испортилось», она хотела уйти, опасаясь, что футболист отправил своему другу и соседу Энтони Пэттерсону (вратарю «Сандерленда») приглашение поучаствовать в сексе втроем – такую идею голкипер уже озвучивал прежде.
Она отправила сообщение с текстом «SOS» в Snapchat, и ее друг посоветовал «выбираться оттуда», а также предложил ее забрать. Девушка смогла уехать сама и уже из дома обратилась в полицию.
Адвокат отметил, что в первоначальном заявлении речи об изнасиловании не было. Эта деталь появилась после допроса.
Даймонд отстранен с весны, в последний раз он выходил на поле в марте 2023 года. Его статистику можно изучить тут.
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вот тут я не поняв.
Короче, есть у меня решение для футболистов - никакого секса и вообще никакищ отношений с женщинами (кто мужчин предпочитает, для низ с мужчинами). Походу, только так можно себя защитить в нынешних условиях.
Это же настоящая охота уже устроена на них, переспать, потом деньги с них получить в суде.
Менди, скодько было там якобы пострадавших, Майорга, Алвес тоже дело есть, там женщина в туалет в клубе пошла, видимо, тоже пообниматься и прочие.
Это просто реально охота на футболистов, даже не удивлюсь, если есть мафии разные, которые именно таким и занимаются.
Очень жаль этих футболистов всех, просто берут и портят всю жизнь им, репутацию, карьеру, лишают средств к существование, лишают заработка, семьи часто распадаются.
После этого Даймонд, как заявляется, изнасиловал ее, несмотря на протесты."
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В былые времена, в условном триллере, наблюдая за героем и героиней в момент начала постельной сцены, зритель мог ужаснуться, видя какого-нибудь человека в строгом костюме, который с интересом наблюдает за происходящим из тёмного угла комнаты. И это должно было пугать. Теперь настали те времена, когда такой человек в данных случаях необходим, похоже. Безумен мир, в котором и такие мероприятия стоит протоколировать.
Это бы многих отрезвило .
https://www.youtube.com/watch?v=fd53wj7dagA&t=472s
Плюс ещё и на камеру записывать процесс для потенциального предъявления в суде.