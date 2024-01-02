По обвинению в изнасиловании судят хавбека «Сандерленда» Даймонда. Девушка приехала к игроку «только для объятий»

Хавбек «Сандерленда» Джек Даймонд предстал перед Королевским судом Ньюкасла.

23-летний футболист обвиняется в изнасиловании и нападении на почве секса. Ранее он отрицал вину.

Игрок познакомился с девушкой в специализированном приложении. Время от времени между ними были сексуальные отношения по обоюдному согласию.

В ночь с 7 на 8 мая 2022 года подсудимый написал девушке сообщение с предложением прийти к нему домой. Она согласилась, дав понять, что это произойдет «только для объятий». Как сообщил адвокат Дэвид Повалл, это было связано с тем, что девушка принимала лекарства, которые могли иметь вредные побочные эффекты в случае беременности. Средствами контрацепции она на тот момент не пользовалась.

Прибыв к домой в пижаме и толстовке, она забралась к нему в постель. Поначалу были «сексуальные действия» по обоюдному согласию, однако вскоре девушка сказала, что устала и хочет спать.

После этого Даймонд, как заявляется, изнасиловал ее, несмотря на протесты. Предполагаемая жертва сообщила, что к тому ее моменту «настроение испортилось», она хотела уйти, опасаясь, что футболист отправил своему другу и соседу (вратарю « ») приглашение поучаствовать в сексе втроем – такую идею голкипер уже озвучивал прежде.

Она отправила сообщение с текстом «SOS» в Snapchat, и ее друг посоветовал «выбираться оттуда», а также предложил ее забрать. Девушка смогла уехать сама и уже из дома обратилась в полицию.

Адвокат отметил, что в первоначальном заявлении речи об изнасиловании не было. Эта деталь появилась после допроса.

Даймонд отстранен с весны, в последний раз он выходил на поле в марте 2023 года. Его статистику можно изучить тут.

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