По обвинению в изнасиловании судят хавбека «Сандерленда» Даймонда. Девушка приехала к игроку «только для объятий»

Теги происшествия Сандерленд чемпионшип девушки и спорт Джек Даймонд Энтони Пэттерсон контент Футбол

Хавбек «Сандерленда» Джек Даймонд предстал перед Королевским судом Ньюкасла.

23-летний футболист обвиняется в изнасиловании и нападении на почве секса. Ранее он отрицал вину.

Игрок познакомился с девушкой в специализированном приложении. Время от времени между ними были сексуальные отношения по обоюдному согласию.

В ночь с 7 на 8 мая 2022 года подсудимый написал девушке сообщение с предложением прийти к нему домой. Она согласилась, дав понять, что это произойдет «только для объятий». Как сообщил адвокат Дэвид Повалл, это было связано с тем, что девушка принимала лекарства, которые могли иметь вредные побочные эффекты в случае беременности. Средствами контрацепции она на тот момент не пользовалась.

Прибыв к Даймонду домой в пижаме и толстовке, она забралась к нему в постель. Поначалу были «сексуальные действия» по обоюдному согласию, однако вскоре девушка сказала, что устала и хочет спать.

После этого Даймонд, как заявляется, изнасиловал ее, несмотря на протесты. Предполагаемая жертва сообщила, что к тому ее моменту «настроение испортилось», она хотела уйти, опасаясь, что футболист отправил своему другу и соседу Энтони Пэттерсону (вратарю «Сандерленда») приглашение поучаствовать в сексе втроем – такую идею голкипер уже озвучивал прежде.

Она отправила сообщение с текстом «SOS» в Snapchat, и ее друг посоветовал «выбираться оттуда», а также предложил ее забрать. Девушка смогла уехать сама и уже из дома обратилась в полицию.

Адвокат отметил, что в первоначальном заявлении речи об изнасиловании не было. Эта деталь появилась после допроса.

Даймонд отстранен с весны, в последний раз он выходил на поле в марте 2023 года. Его статистику можно изучить тут.

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53 комментария
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Пришла к мужику в пижаме, полежать в кровати и почитать стихи Бродского.
+116
-6
+110
Ответ Дурачок
Пришла к мужику в пижаме, полежать в кровати и почитать стихи Бродского.
А он ей такой: "Не выходи из комнаты, не совершай ошибку!"
+48
-4
+44
Ставь Луизу, если писал девчулям подобные смс и в реале дальше объятий ничего не заходили
+48
-7
+41
блин.Походу перед свиданиями надо договора составлять.Для обьятий приехала....не лень было?
+40
-4
+36
сперва были сексуальные действия по обоюдному согласию, а потом она устала....
вот тут я не поняв.
+34
-3
+31
Ответ Руслан Ганбаров
Ставь Луизу, если писал девчулям подобные смс и в реале дальше объятий ничего не заходили
"Приходи, дома никого нет". Приходишь и дома реально никого нет
+27
-1
+26
Кекнул с тега "девушки и спорт" этой новости
+17
-4
+13
А ведь, все это из-за безнаказанности таких женщин. Вот, если бы в деле Менди, например, всех тех женщин что на него клеветали потом посадили бы на сроки, как хотели его, вот такие женщины, как эта сто раз бы подумали, прежде чем писать заявления и врать.

Короче, есть у меня решение для футболистов - никакого секса и вообще никакищ отношений с женщинами (кто мужчин предпочитает, для низ с мужчинами). Походу, только так можно себя защитить в нынешних условиях.

Это же настоящая охота уже устроена на них, переспать, потом деньги с них получить в суде.

Менди, скодько было там якобы пострадавших, Майорга, Алвес тоже дело есть, там женщина в туалет в клубе пошла, видимо, тоже пообниматься и прочие.
Это просто реально охота на футболистов, даже не удивлюсь, если есть мафии разные, которые именно таким и занимаются.

Очень жаль этих футболистов всех, просто берут и портят всю жизнь им, репутацию, карьеру, лишают средств к существование, лишают заработка, семьи часто распадаются.
+15
-3
+12
Ответ Николай Бойко
ну она видимо думала, что у них любовь, а он хотел ммж
она даже присунуть ему дала.Но потом передумала.
+12
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+11
Ответ Роман Ахмедов
блин.Походу перед свиданиями надо договора составлять.Для обьятий приехала....не лень было?
ну она видимо думала, что у них любовь, а он хотел ммж
+12
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+8
Теперь свидания только через натариуса.
+8
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+7
Ответ Женя Дерунов
сперва были сексуальные действия по обоюдному согласию, а потом она устала.... вот тут я не поняв.
Видимо это тоже побочка от лекарств🤣
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Из всех этих ценностей, закона, международного права - сделали просто цирк.
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"Прибыв к Даймонду домой в пижаме и толстовке, она забралась к нему в постель. Поначалу были «сексуальные действия» по обоюдному согласию, однако вскоре девушка сказала, что устала и хочет спать.
После этого Даймонд, как заявляется, изнасиловал ее, несмотря на протесты."
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В былые времена, в условном триллере, наблюдая за героем и героиней в момент начала постельной сцены, зритель мог ужаснуться, видя какого-нибудь человека в строгом костюме, который с интересом наблюдает за происходящим из тёмного угла комнаты. И это должно было пугать. Теперь настали те времена, когда такой человек в данных случаях необходим, похоже. Безумен мир, в котором и такие мероприятия стоит протоколировать.
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Надеюсь мужика оправдают !
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ндась. реально какая то палата номер 6. не ну правда
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Вообще маразм полный, просто так парню жизнь испортили, из-за какой-то неадекватной женщины.
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Так тогда процентов 90 мужиков можно судить
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Я ехала к нему через весь город в пижаме, чтобы просто обняться и лечь спать в его кровати... А тут такое!!!
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Куда в последнее время ни зайди, такое чувство, что везде читаешь Панораму
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Ответ Дурачок
Пришла к мужику в пижаме, полежать в кровати и почитать стихи Бродского.
Такие случаи бывали, конечно, но не с теми, с кем раньше уже много раз спал, и уж явно не с теми, с кем секс был в ту самую ночь, как в данном деле.
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Неужели и его посадят?
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Пообнимала его как товарища сильными мышцами своего ….
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Устал читать...А про футбол тут будет?
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Не макай своё перо в общие чернила...
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мля, мир сошёл с ума реально, надеюсь по итогу осудят эту "... "
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Ответ Женя Дерунов
сперва были сексуальные действия по обоюдному согласию, а потом она устала.... вот тут я не поняв.
4-й раз считается изнасилованием
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Дали бы одной такой девушке ) реальный срок за клевету и вымогательство или отправили в психиатрическую лечебницу принудительно, если от чистого сердца выдвигает такие обвинения !
Это бы многих отрезвило .
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Ответ Дурачок
Пришла к мужику в пижаме, полежать в кровати и почитать стихи Бродского.
Они читали Лермонтова ©
https://www.youtube.com/watch?v=fd53wj7dagA&t=472s
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Ответ Фран
"Прибыв к Даймонду домой в пижаме и толстовке, она забралась к нему в постель. Поначалу были «сексуальные действия» по обоюдному согласию, однако вскоре девушка сказала, что устала и хочет спать. После этого Даймонд, как заявляется, изнасиловал ее, несмотря на протесты." ----------------------------------------------------------------------------------------------------- В былые времена, в условном триллере, наблюдая за героем и героиней в момент начала постельной сцены, зритель мог ужаснуться, видя какого-нибудь человека в строгом костюме, который с интересом наблюдает за происходящим из тёмного угла комнаты. И это должно было пугать. Теперь настали те времена, когда такой человек в данных случаях необходим, похоже. Безумен мир, в котором и такие мероприятия стоит протоколировать.
Кекс в присутствии адвоката? А это мысль 🙂
Плюс ещё и на камеру записывать процесс для потенциального предъявления в суде.
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