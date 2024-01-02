Перес хочет видеть в «Реале» и Мбаппе, и Холанда (Le Parisien)

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Флорентино Перес Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Флорентино Перес хочет подписать двух звездных нападающих.

Как сообщает Onefootball со ссылкой на Le Parisien, президент «Реала» хочет видеть в своей команде и Килиана МбаппеПСЖ»), и Эрлинга ХоландаМанчестер Сити»). При этом не уточняется, должны ли оба перехода состояться именно в 2024 году.

Ранее сообщалось, что мадридцы попробуют этой зимой договориться о подписании француза, а если не удастся – переключатся на норвежца.

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97 комментариев
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Ага, а помощниками Анчелотти будут Гвардиола и Клопп.
+218
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+216
Представляю эмоции Анчелотти, когда он приходит к Пересу в отчаянии с просьбой подписать хоть одного цз в аренду, а тот ему начинает затирать про трансферы Мбаппе и Холанда, поэтому этот сезон надо доиграть Начо и Рюдигером
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Ответ войд
Комментарий скрыт
Человек один из величайших президентов в истории клуба, наряду с доном Бернабеу, да в последнее время возможно не самая лучшая трансферная политика. Хотя опять же, как посмотреть. Тчуамени купил, Камавингу за смешные деньги приобрел, Беллингема который хотели все топ-клубы Европы у себя видеть. Единственное, за что как по делу обвиняют, что не купил толкового нападающего после ухода Карима. Зато поправил финансовую составляющую, реконструировал Бернабеу, сделав его лучшим стадионом Европы. У него были ошибки и будут, но он глыба и живая легенда клуба.
+61
-6
+55
Я хочу к себе в постель молодых и Монику Белуччи, и Шерон Стоун
+38
-4
+34
Открыт новый портал в бездну :) Сейчас добавятся плюс миллион новостей на эту тему .
+36
-4
+32
и вся эта топ-команда нон-стоп играет против Барселоны в суперлиге
+33
-5
+28
Ответ Николай Бойко
Я хочу к себе в постель молодых и Монику Белуччи, и Шерон Стоун
Перес и их может купить запросто.
+20
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+18
И губозакаточную машинку
+18
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+13
Французы уже начали прогревать почву для того, чтобы их любимчик Мбаппе опять полгода крутился вокруг Реала, а потом развел бы шейхов еще на 300млн
+11
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+11
Может это поможет снести с пьедестала Жирону, чей годовой бюджет меньше стоимости бутц Винисиуса..
+10
-1
+9
Ответ T1mber
Ага, а помощниками Анчелотти будут Гвардиола и Клопп.
Дополню с вашего позволения.
Помощниками будут Гвардиола, Клопп, Симеоне и Мостовой.
Гвардиола отвечает за позиционную атаку и контрпрессинг, Клопп за прессинг и контратаки, Симеоне за оборону, Папа Карло - общее руководство и атмосфера.
Зачем Мостовой, сам уже не помню. Пригодится)
+6
0
+6
Ответ Николай Бойко
Я хочу к себе в постель молодых и Монику Белуччи, и Шерон Стоун
Ещё можно Клаудию Шиффер и Синди Кроуфорд...)
+5
0
+5
Ответ corazn blanco
Человек один из величайших президентов в истории клуба, наряду с доном Бернабеу, да в последнее время возможно не самая лучшая трансферная политика. Хотя опять же, как посмотреть. Тчуамени купил, Камавингу за смешные деньги приобрел, Беллингема который хотели все топ-клубы Европы у себя видеть. Единственное, за что как по делу обвиняют, что не купил толкового нападающего после ухода Карима. Зато поправил финансовую составляющую, реконструировал Бернабеу, сделав его лучшим стадионом Европы. У него были ошибки и будут, но он глыба и живая легенда клуба.
Как болельщик Барселоны скажу - отличная трансферная политика у Реала последние годы. Крайне рациональная и последовательная. Больно потому-что вспоминаю Барсу которая выкладывает 100+ за Гризманна при живем Суаресе: тут или одного сначала продайте, или второго не берите. Ладно, кто-то скажет, что это времена шибанутого Барто. Но Лапорта хоть напорядок лучше, но тоже с приколами - во время лютого недостатка денег вываливает 55 лямов за Рафинью, который дублирует Дембеле
+4
0
+4
Ответ T1mber
Ага, а помощниками Анчелотти будут Гвардиола и Клопп.
🤣👍👍
+7
-3
+4
А ФФП, Зарплаты.....
Хотя о чем я, этож не какой-то там жалкий Эвертон....
+4
-1
+3
У товарища Перцева рожа точно не треснет? Надеюсь, ему подарили пожарную каску на Новый Год?
+2
0
+2
Ответ Николай Бойко
Я хочу к себе в постель молодых и Монику Белуччи, и Шерон Стоун
А я Альбу еще и Робби)
+2
0
+2
Ответ T1mber
Ага, а помощниками Анчелотти будут Гвардиола и Клопп.
🤣🤣🤣🤣 топ коммент!!!!
+2
0
+2
Перес хочет видеть в «Реале» и Мбаппе, и Холанда. И лежать на печи, есть калачи.
+2
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+2
Ответ No Fear
Да кто такие Холланд или Мбаппе, когда Перес забирал даже Зидана, Фигу, Роналдо, Оуэна, Каннаваро, Роналду и Кака? Все они были уже обладателями Золотого мяча на тот момент. Целая команда. Я уже не говорю про Р. Карлоса, Бекхэма, Нистелрооя, Бэйла, Хамеса, Иско, Крооса, Азара и многих многих других.
Половину из списка клубы сами хотели продать или игроки уже сами хотели уйти. Роналду вообще был куплен Кальдероном. Это знает любой болельщик, который мало-мальски следил за футболом тогда
+2
0
+2
Ответ Борис Александрович
В Реал 2 раза не зовут )
смешно
+2
0
+2
Ответ Данияр Жумабекович
столько слов одному клоуну
Тебе?
+3
-1
+2
Ответ MrWillSee
А я Альбу еще и Робби)
Жорди и Кина?
+1
0
+1
Это уже слишком
+1
0
+1
Ответ T1mber
Ага, а помощниками Анчелотти будут Гвардиола и Клопп.
Да кто такие Холланд или Мбаппе, когда Перес забирал даже Зидана, Фигу, Роналдо, Оуэна, Каннаваро, Роналду и Кака? Все они были уже обладателями Золотого мяча на тот момент. Целая команда.
Я уже не говорю про Р. Карлоса, Бекхэма, Нистелрооя, Бэйла, Хамеса, Иско, Крооса, Азара и многих многих других.
+10
-9
+1
Ответ Безымянный болельщик
Дополню с вашего позволения. Помощниками будут Гвардиола, Клопп, Симеоне и Мостовой. Гвардиола отвечает за позиционную атаку и контрпрессинг, Клопп за прессинг и контратаки, Симеоне за оборону, Папа Карло - общее руководство и атмосфера. Зачем Мостовой, сам уже не помню. Пригодится)
Мостовой отвечает за чеканку мяча
+1
0
+1
Ответ Драпежник
Открыт новый портал в бездну :) Сейчас добавятся плюс миллион новостей на эту тему .
С добрым утром, такая новость появлялась уже не раз, и не два)
+1
0
+1
Ответ Безымянный болельщик
Дополню с вашего позволения. Помощниками будут Гвардиола, Клопп, Симеоне и Мостовой. Гвардиола отвечает за позиционную атаку и контрпрессинг, Клопп за прессинг и контратаки, Симеоне за оборону, Папа Карло - общее руководство и атмосфера. Зачем Мостовой, сам уже не помню. Пригодится)
Гвардиола, Клопп, Симеоне и Мостовой в фильме: «Какого хрена тут забыли Гвардиола, Клопп и Симеоне».
+1
0
+1
Ответ utsh44psmr
И губозакаточную машинку
В Реал 2 раза не зовут )
+6
-6
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Ответ Dig It All
Холланд будет в Барсе
При текущем финансовом состоянии - не будет.
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