Флорентино Перес хочет подписать двух звездных нападающих.

Как сообщает Onefootball со ссылкой на Le Parisien, президент « » хочет видеть в своей команде и (« »), и (« »). При этом не уточняется, должны ли оба перехода состояться именно в 2024 году.

Ранее сообщалось, что мадридцы попробуют этой зимой договориться о подписании француза, а если не удастся – переключатся на норвежца.

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