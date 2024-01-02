Перес хочет видеть в «Реале» и Мбаппе, и Холанда (Le Parisien)
Флорентино Перес хочет подписать двух звездных нападающих.
Как сообщает Onefootball со ссылкой на Le Parisien, президент «Реала» хочет видеть в своей команде и Килиана Мбаппе («ПСЖ»), и Эрлинга Холанда («Манчестер Сити»). При этом не уточняется, должны ли оба перехода состояться именно в 2024 году.
Ранее сообщалось, что мадридцы попробуют этой зимой договориться о подписании француза, а если не удастся – переключатся на норвежца.
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Помощниками будут Гвардиола, Клопп, Симеоне и Мостовой.
Гвардиола отвечает за позиционную атаку и контрпрессинг, Клопп за прессинг и контратаки, Симеоне за оборону, Папа Карло - общее руководство и атмосфера.
Зачем Мостовой, сам уже не помню. Пригодится)
Хотя о чем я, этож не какой-то там жалкий Эвертон....
Я уже не говорю про Р. Карлоса, Бекхэма, Нистелрооя, Бэйла, Хамеса, Иско, Крооса, Азара и многих многих других.