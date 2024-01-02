Канада вылетела в четвертьфинале МЧМ впервые с 2019 года. Чехия забила победный гол за 11 секунд до конца 3-го периода

Теги НХЛ молодежная сборная Канады молодежная сборная Чехии молодежный чемпионат мира по хоккею Якуб Штанцль Хоккей

Сборная Канады проиграла в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.

Канадская команда уступила сборной Чехии (2:3) в матче 1/4 финала МЧМ-2024.

За 11 секунд до завершения третьего периода победу чешской сборной принес гол нападающего Якуба Штанцля, оформившего дубль.

Канада завершила выступление на турнире на стадии четвертьфинала впервые с 2019 года. На том чемпионате канадцы уступили Финляндии (1:2 ОТ).

Сборная Канады выиграла два предыдущих молодежных чемпионата мира – в 2022 и 2023 году.

Канада U-20 – Чехия U-20 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Дата проведения
2 января, 16.30, «Скандинавиум»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Штанцль (Римон)
0:2 – 18 Цибулка (Кулих)
1:2 – 23 Вуд (Коуэн, Ягер)
2:2 – 36 Фурлонг (Пойтрас)
2:3 – 59 Штанцль (Бехер, Римон)
Вратари: Руссо 19/22 – Грабал 28/30.
60 комментариев
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Чехи забили решающий гол Канаде, рикошетом от сына Радека Бонка, жизнь лучший драматург
+79
-3
+76
Логика хоккея: не можешь забить в течение полутора периодов, имея подавляющее преимущество - получаешь в свои ворота за 10 секунд до конца.
+44
-1
+43
"Это всё благодаря новым построенным каткам в Чехии" (Третьяк)
+41
-3
+38
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Хорошая шутка кстати 😁
+36
-8
+28
Ответ DevilsFan
Логика хоккея: не можешь забить в течение полутора периодов, имея подавляющее преимущество - получаешь в свои ворота за 10 секунд до конца.
Логика футбола: выигрываешь в финале Лиги Чемпионов до 90й минуты. Соперник подаёт два угловых-проигрываешь финал Лиги Чемпионов.
+26
-1
+25
На канадском спортсе уже небось десятки экспертов обвиняют МакТенберга, МакТьяка и МакТина обвинять во всех бедах канадского хоккея))
+26
-5
+21
Понятно что повезло,но 2 года подряд не проигрывать североамериканцам в основное время говорит о том что чешский хоккей ещё живой.
+17
0
+17
Ответ Бобры аут)
На канадском спортсе уже небось десятки экспертов обвиняют МакТенберга, МакТьяка и МакТина обвинять во всех бедах канадского хоккея))
интересно, лижут ли они Трюдо
+20
-9
+11
Сочувствую ставочникам на Канаду, сам чуть не вляпался 😴
+13
-5
+8
Ответ hemsky
Чехи забили решающий гол Канаде, рикошетом от сына Радека Бонка, жизнь лучший драматург
Гены не поменяешь)
+8
0
+8
Ответ hemsky
Чехи забили решающий гол Канаде, рикошетом от сына Радека Бонка, жизнь лучший драматург
почувствуй себя старым)
+8
0
+8
Наказали пижонов
+8
-1
+7
Ответ Славонычч
Сочувствую ставочникам на Канаду, сам чуть не вляпался 😴
Я вам вообще все ставочники сочувствую, до####бы
+7
-1
+6
Канадцы, конечно, играли лучше, но складывалось впечатление, что при очень высоком индивидуальном мастерстве уровень командного взаимодействия прям не ахти...
+7
-1
+6
Интересно, есть какой-то лимит на везение для чехов?
+5
0
+5
Ответ Сергей Лепехин
Комментарий скрыт
закусывай
+7
-3
+4
Ответ ОттоДракула
Логика футбола: выигрываешь в финале Лиги Чемпионов до 90й минуты. Соперник подаёт два угловых-проигрываешь финал Лиги Чемпионов.
Или просто пропускаешь с одного удара в створ
+4
0
+4
Ответ Orion_17
Бонк-младший хоть за кого играл? За папкину Родину или ...?
За Канаду)
+2
0
+2
Ответ hemsky
Чехи забили решающий гол Канаде, рикошетом от сына Радека Бонка, жизнь лучший драматург
Что сейчас чувствует папа?Вроде сынок срикошетил.и вроде родине помог чем мог
+2
0
+2
Чешская классика!
+2
0
+2
Ответ hemsky
Чехи забили решающий гол Канаде, рикошетом от сына Радека Бонка, жизнь лучший драматург
Можно для несведущих: что тема касаемо Радека Бонка и Канады?
+3
-1
+2
Просто канадцам неинтересен становится чемпионат мира без участия России.. а скоро вообще всем будет неинтересен, если Россия долго будет отсутствовать.
+7
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Очень круто и неожиданно.
+3
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+2
досвидания бобрята. Чехам респект
+5
-3
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Какое небо голубое...©
+4
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Новый год начался очень не скучно. Молодежная сборная Канады пропустила решающую шайбу от чехов за 11 секунд до конца третьего периода в четвертьфинале и закончила свое выступление на МЧМ. В этом голе в дело вмешался рикошет от защитника Оливера Бонка. Насмешка судьбы. Его отец Радек - известный в прошлом чешский нападающий, поигравший немного даже в «Локомотиве» и после завершения карьеры осевший в Канаде. Теперь с интересом буду читать аналитику от североамериканских экспертов. Можно, например, порассуждать про неурожайный год. В этом, кстати, есть доля правды.
+2
0
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Канадцы спаслись от разговоров о недочемпионах
+2
0
+2
Ответ Сергей Лепехин
Комментарий скрыт
чехам?
+2
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+1
Ответ hemsky
Чехи забили решающий гол Канаде, рикошетом от сына Радека Бонка, жизнь лучший драматург
Бонк-младший хоть за кого играл? За папкину Родину или ...?
+1
0
+1
Ответ Сергей Лепехин
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Так это канадцы нас забанили? Не знал, держи в курсе....Причём чехи полностью поддерживают Украину, и даже помогают вооружением.
+1
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