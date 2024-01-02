Канада вылетела в четвертьфинале МЧМ впервые с 2019 года. Чехия забила победный гол за 11 секунд до конца 3-го периода

Сборная Канады проиграла в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.

Канадская команда уступила сборной Чехии (2:3) в матче 1/4 финала МЧМ-2024.

За 11 секунд до завершения третьего периода победу чешской сборной принес гол нападающего Якуба Штанцля, оформившего дубль.

Канада завершила выступление на турнире на стадии четвертьфинала впервые с 2019 года. На том чемпионате канадцы уступили Финляндии (1:2 ОТ).

Сборная Канады выиграла два предыдущих молодежных чемпионата мира – в 2022 и 2023 году.