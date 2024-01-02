Яна Рудковская о ледовых спектаклях Плющенко: «Это уровень Бейонсе по задействованию артистов в шоу»

Продюсер Яна Рудковская рассказала о масштабах ледовых шоу Евгения Плющенко.

– Не чувствуете по своим шоу, что хайп фигурного катания теряется?

– Нет, я считаю, что бренд сильный – именно «Русалочка». Узнаваемая сказка. Ко мне все подходят, кто смотрел «Лебединое озеро», «Щелкунчика» с балетом и без, «Снегурочку» – и говорят, что это фурор. Я считаю это самым сложным шоу по постановке и самым дорогим по костюмам шоу.

Хотя наши «Щелкунчики» 2021, 2023 годов по бюджету пока по-прежнему лидируют по всем показателям. Но нынешнее шоу дороже в целом прошлогоднего. И у нас самое большое количество действующих спортсменов. И очень много задействовано людей в шоу – фигуристы, как мальчики, так и девочки, балет, художественная гимнастика.

На премьеру продали 10 тысяч билетов, у нас солд-аут, на премьерах всегда так. Я недавно ходила на премьеру у и тоже в восторге!

– В каком ряду сидели?

– Втором.

– А билеты почем?

– Меня Таня пригласила. Я была с Арсюшей, и что удивительно, трехлетний ребенок досмотрел до конца с раскрытым ртом. Так что... женщины рулят!

– бы взгрустнул.

– Масштабы нельзя сравнивать. У Тани очень масштабно, но думаю, такие кареты летающие и водопады, как у нас, пока не делал никто. И все-таки наш каст – 120 артистов. Это очень много, поверьте. Это уровень Бейонсе по задействованию артистов в шоу.

– Бюджет у Навки больше?

– Думаю, у нас сопоставимые бюджеты. Но у нас очень разные и сказки, и стилистика, и костюмы. Все! – сказала .

Гид по новогодним шоу фигуристов: Загитова – с мотоциклистами, Навка – с Гоголем и ложами за миллион, Авербух – с Медведевой-«коровой»