Яна Рудковская о ледовых спектаклях Плющенко: «Это уровень Бейонсе по задействованию артистов в шоу»
Продюсер Яна Рудковская рассказала о масштабах ледовых шоу Евгения Плющенко.
– Не чувствуете по своим шоу, что хайп фигурного катания теряется?
– Нет, я считаю, что бренд сильный – именно «Русалочка». Узнаваемая сказка. Ко мне все подходят, кто смотрел «Лебединое озеро», «Щелкунчика» с балетом и без, «Снегурочку» – и говорят, что это фурор. Я считаю это самым сложным шоу по постановке и самым дорогим по костюмам шоу.
Хотя наши «Щелкунчики» 2021, 2023 годов по бюджету пока по-прежнему лидируют по всем показателям. Но нынешнее шоу дороже в целом прошлогоднего. И у нас самое большое количество действующих спортсменов. И очень много задействовано людей в шоу – фигуристы, как мальчики, так и девочки, балет, художественная гимнастика.
На премьеру продали 10 тысяч билетов, у нас солд-аут, на премьерах всегда так. Я недавно ходила на премьеру у Татьяны Навки и тоже в восторге!
– В каком ряду сидели?
– Втором.
– А билеты почем?
– Меня Таня пригласила. Я была с Арсюшей, и что удивительно, трехлетний ребенок досмотрел до конца с раскрытым ртом. Так что... женщины рулят!
– Илья Авербух бы взгрустнул.
– Масштабы нельзя сравнивать. У Тани очень масштабно, но думаю, такие кареты летающие и водопады, как у нас, пока не делал никто. И все-таки наш каст – 120 артистов. Это очень много, поверьте. Это уровень Бейонсе по задействованию артистов в шоу.
– Бюджет у Навки больше?
– Думаю, у нас сопоставимые бюджеты. Но у нас очень разные и сказки, и стилистика, и костюмы. Все! – сказала Рудковская.
Гид по новогодним шоу фигуристов: Загитова – с мотоциклистами, Навка – с Гоголем и ложами за миллион, Авербух – с Медведевой-«коровой»
Интересно, сколько еще будет пребывать в счастливом неведении?🤣