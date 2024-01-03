Свечников сделал дубль в матче с «Рейнджерс» и стал 1-й звездой. У Андрея 11 очков в последних 5 играх

Теги Рейнджерс Каролина НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников дважды забил «Рейнджерс» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Каролины» сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ с клубом из Нью-Йорка (6:1). 

В активе 23-летнего россиянина стало 23 (8+15) очка в 23 матчах в текущем сезоне.

В последних 5 играх – 11 (6+5) баллов. При этом в каждом матче на этом отрезке россиянин набирал не менее 2 очков, что позволило ему повторить свой личный рекорд по продолжительности такой серии (5 игр, 2021/22). 

Сегодня Свечников (16:04, 2:49 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ, сделал 1 блок и 1 перехват. 

5 комментариев
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Выходит на ожидаемый уровень.
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Молодец Андрей, не сдался и потихоньку набрал форму. Хотя многие уже на нём посталили крест. С передачами у него всё в порядке, вот шайб бы побольше забить( хотя учитывая, сколько матчей он не мог забить, это неплохой результат).
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Очень прибавил!
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Гол в большинстве разыграли шикарно.Пас Андрею сделал Ахо просто великолепный и он уже в косание нанёс неотразимый бросок. Всё произошло очень быстро, и только на повторе видно, как всё было сделано четко.
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Не знаю, что Свеч и Ахо делали на Рождество, но с того момента они превратились в Макдэвида с Драйзайтлем, а Каролина - в самую горячую команду НХЛ. Так держать
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