Свечников сделал дубль в матче с «Рейнджерс» и стал 1-й звездой. У Андрея 11 очков в последних 5 играх

Андрей Свечников дважды забил «Рейнджерс» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Каролины» сделал дубль в игре регулярного чемпионата с клубом из Нью-Йорка (6:1).

В активе 23-летнего россиянина стало 23 (8+15) очка в 23 матчах в текущем сезоне.

В последних 5 играх – 11 (6+5) баллов. При этом в каждом матче на этом отрезке россиянин набирал не менее 2 очков, что позволило ему повторить свой личный рекорд по продолжительности такой серии (5 игр, 2021/22).

Сегодня Свечников (16:04, 2:49 – в большинстве, «+1») нанес 3 броска в створ, сделал 1 блок и 1 перехват.