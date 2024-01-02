Ширер о пенальти на Жоте в матче «Ливерпуль» – «Ньюкасл»: «Великолепный нырок🤣. ###### позор»
Алан Ширер обвинил Диогу Жоту в симуляции с целью заработать пенальти.
В заключительной части 2-го тайма матча 20-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Ньюкасл» (4:2) игрок атаки хозяев выбежал один на один с вратарем Мартином Дубравкой. Жота обвел голкипера, но упал и не нанес удар по пустым воротам. Судья Энтони Тэйлор назначил пенальти в связи с падением португальца. Игрок атаки «Ливерпуля» Мохамед Салах установил окончательный счет матча, не промахнувшись с точки.
Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер посчитал, что существенного контакта между Дубравкой и Жотой не было.
«Какой великолепный нырок🤣🤣🤣», – написал англичанин, оценивая действия игрока «Ливерпуля».
Затем Ширер отреагировал на мнение бывшего нападающего «Арсенала» Иана Райта, охарактеризовавшего Жоту такими словами: «Он предпочел упасть ради пенальти, а не забить мяч в пустую рамку! Теперь я видел все!»
«###### [гребаный] позор», – добавил Ширер.
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Тейлор - 🤡
Но справедливости ради там и контакт был (локтем по ноге попал), но почему-то Диого предпочел упасть, может красную хотел заработать
Однако, этого контакта явно недостаточно для такого падения.
Ну если контакт был, что делать, повод назначить есть.
А то что игрок упал, его личный выбор. Который лично мне не импонирует. Но я его могу понять, потому что если ты устоишь на ногах и плохо пробьешь, пенальти уже не дадут (это именно про те случаи, когда контакт был)
По хорошему, должны были после вар отменить.