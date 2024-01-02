Ширер о пенальти на Жоте в матче «Ливерпуль» – «Ньюкасл»: «Великолепный нырок🤣. ###### позор»

Алан Ширер обвинил Диогу Жоту в симуляции с целью заработать пенальти.

В заключительной части 2-го тайма матча 20-го тура Премьер-лиги « » – « » (4:2) игрок атаки хозяев выбежал один на один с вратарем . Жота обвел голкипера, но упал и не нанес удар по пустым воротам. Судья Энтони назначил пенальти в связи с падением португальца. Игрок атаки «Ливерпуля» Мохамед Салах установил окончательный счет матча, не промахнувшись с точки.

Бывший нападающий «Ньюкасла» посчитал, что существенного контакта между Дубравкой и Жотой не было.

«Какой великолепный нырок🤣🤣🤣», – написал англичанин, оценивая действия игрока «Ливерпуля».

Затем Ширер отреагировал на мнение бывшего нападающего «Арсенала» Иана Райта, охарактеризовавшего Жоту такими словами: «Он предпочел упасть ради пенальти, а не забить мяч в пустую рамку! Теперь я видел все!»

«###### [гребаный] позор», – добавил Ширер.

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