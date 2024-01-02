Ширер о пенальти на Жоте в матче «Ливерпуль» – «Ньюкасл»: «Великолепный нырок🤣. ###### позор»

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Алан Ширер судьи Иан Райт Энтони Тэйлор Мартин Дубравка Диогу Жота брань контент Футбол

Алан Ширер обвинил Диогу Жоту в симуляции с целью заработать пенальти.

В заключительной части 2-го тайма матча 20-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Ньюкасл» (4:2) игрок атаки хозяев выбежал один на один с вратарем Мартином Дубравкой. Жота обвел голкипера, но упал и не нанес удар по пустым воротам. Судья Энтони Тэйлор назначил пенальти в связи с падением португальца. Игрок атаки «Ливерпуля» Мохамед Салах установил окончательный счет матча, не промахнувшись с точки.

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер посчитал, что существенного контакта между Дубравкой и Жотой не было.

«Какой великолепный нырок🤣🤣🤣», – написал англичанин, оценивая действия игрока «Ливерпуля».

Затем Ширер отреагировал на мнение бывшего нападающего «Арсенала» Иана Райта, охарактеризовавшего Жоту такими словами: «Он предпочел упасть ради пенальти, а не забить мяч в пустую рамку! Теперь я видел все!»

«###### [гребаный] позор», – добавил Ширер.

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76 комментариев
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Ответ Mega-Torres
Ну вообще да, не очень понятно зачем он упал, мог ведь в пустые закатить. Но справедливости ради там и контакт был (локтем по ноге попал), но почему-то Диого предпочел упасть, может красную хотел заработать
Справедливости ради упади так условный Холанд в матче с Ливерпулем, то это был бы судейский заговор против Клоппа.
+61
-18
+43
В динамике действительно показалось, что пенальти. Однако, после видеопросмотра, стало понятно, что Жота брал уроки у дельфиныча.

Тейлор - 🤡
+40
-10
+30
Позорник)
+42
-16
+26
Ответ Mega-Torres
Ну вообще да, не очень понятно зачем он упал, мог ведь в пустые закатить. Но справедливости ради там и контакт был (локтем по ноге попал), но почему-то Диого предпочел упасть, может красную хотел заработать
подумал что в сборной
+28
-5
+23
Ответ столичный ж.и.т.е.л.ь.
Комментарий скрыт
Во времена Ширера этой Жоте какой-нибудь Рой Кин голову бы оторвал прямо на поле.
+32
-10
+22
Ответ ОттоДракула
Справедливости ради упади так условный Холанд в матче с Ливерпулем, то это был бы судейский заговор против Клоппа.
Ты что, против Ливерпуля вся Великобритания и лично каждый судья хейтер Ливерпуля
+25
-4
+21
Как же смешно видеть, как скаузеры вступаются за их португальского симулянта) Может вы вспомните как в матче Ливерпуль-Арсенал Сака при контакте с руками Эллисона не рухнул как подкошенный в отличие от Жоты, а продолжил играть)
+31
-14
+17
Ответ Петрович
Хоть я и болею за Ливерпуль, но пенальти левый как кажется, можно ещё и жёлтую за симуляцию выдать, просто на будущее, чтоб не повадно было, для Жоты же лучше будет. Но в целом по игре: Ливерпуль был на голову выше, не даром рекорд АПЛ по xg установили, игра была супер и жаль, что многие всё внимание на этом пенальти акцентируют.
А почему бы и не акцентировать? Счет 3:2 был до пенальти при всех 100500 xG и 450 ударах, еще 10 минут играть. Залети любой дурак у Ньюкасла и всё: минус 2 очка у Ливерпуля.
+19
-5
+14
Ну вообще да, не очень понятно зачем он упал, мог ведь в пустые закатить.
Но справедливости ради там и контакт был (локтем по ноге попал), но почему-то Диого предпочел упасть, может красную хотел заработать
+26
-12
+14
Хоть я и болею за Ливерпуль, но пенальти левый как кажется, можно ещё и жёлтую за симуляцию выдать, просто на будущее, чтоб не повадно было, для Жоты же лучше будет. Но в целом по игре: Ливерпуль был на голову выше, не даром рекорд АПЛ по xg установили, игра была супер и жаль, что многие всё внимание на этом пенальти акцентируют.
+17
-7
+10
Ответ sema mixajlov
Сейчас придут болельщики Ливерпуля и расскажут как Дубравка задел Жоту волосами с локтя, зачем ему нырят и вообще их засуживают, поэтому это пенальти
Ну контакт действительно был, спорить с этим бесполезно.
Однако, этого контакта явно недостаточно для такого падения.
+12
-2
+10
Ответ Den-is
Как же смешно видеть, как скаузеры вступаются за их португальского симулянта) Может вы вспомните как в матче Ливерпуль-Арсенал Сака при контакте с руками Эллисона не рухнул как подкошенный в отличие от Жоты, а продолжил играть)
Может вспомним, как этот же Сака занырнул в матче с Вест Хэмом пару дней назад? Благо судьи не купились. Вот только Ширер про это умолчит, как молчал про нырки Кейна. Своих не трогают.
+18
-9
+9
Сейчас придут болельщики Ливерпуля и расскажут как Дубравка задел Жоту волосами с локтя, зачем ему нырят и вообще их засуживают, поэтому это пенальти
+21
-13
+8
Не болею за пуль, но как все разом ослепли - это конечно поразительно. Железный пенальти, вратарь коленом дает жоте по левой бутсе и тот сделав еще один шаг рушится на землю. Картинно - да, но основания для точки 100%ые что и подтверждает сам дубравка после матча, но на спортсе же реальные эксперты сидят)
+15
-7
+8
Ответ Xasan Kattabekov
Контакт был и при скорости это потеря равновесия. (если вы раз бегали) Он мог бы забить гол на пустые (и обратите внимание что он не ушел на острый угол и 100% гол был) ЗАЧЕМ ЕМУ ЭТО?
так он не терял равновесия, он нырнул )
+8
-1
+7
Ответ nurikkkk
Там скорее те кто на ВАР отожгли...согласившись с его решением.
Проверка была, и, полагаю, Тейлор изложил свое видение ситуации. Этот момент не является явной ошибкой, так как контакт присутствовал, а финальное решение за главным, и ему за него отвечать.
+5
0
+5
Я бы не спешил бросаться такими словами. Во первых Диого никогда не был замечен в симуляциях. Во вторых - он набирал скорость уходя в сторону после проброски мяча, и любое касание в такой ситуации (а Дубравка его зацепил 500%) в моменте заплетает ноги. Что и произошло. Будь у него центнер веса как у Ширера - может бы он и устоял, и то может быть
+8
-4
+4
По букве закона пенальти был, но Жота смалодушничал, мог не падать.
+6
-2
+4
Ответ ОттоДракула
Нырок и есть. Если латинос, он же португал, падает на поле, значит в 99% случаев это будет симуляция. Уругвайский дельфин Суарес даже в предпенсионном возрасте этим профессионально занимается https://www.youtube.com/watch?v=wvgRWUNetVQ&ab_channel=rom7ooo
посмотри в повторе внимательно на ноги - защ ему именно по ноге и треснул)
+7
-4
+3
Ответ Влад Салаев
Жота выходил на пустые ворота, зачем ему было падать самому?
Похоже, в цейтноте не успел проанализировать ситуацию, зато сработал безусловный рефлекс: "симулируй при малейшей возможности". Похоже, у португальцев этот рефлекс уже на генетическом уровне выработался.
+3
0
+3
Ответ Авторитетное Мнение
Локтем в лодышку прям попал, на скорости этого хватило. Ему не было смысла падать, ворота были пустыми. С одного из повторов это хорошо было видно
да там легкое касание было, Жота не терял равновесия, он после сделал шаг и нырнул
+4
-1
+3
Ответ SergScouser
Может вспомним, как этот же Сака занырнул в матче с Вест Хэмом пару дней назад? Благо судьи не купились. Вот только Ширер про это умолчит, как молчал про нырки Кейна. Своих не трогают.
Так вот вот я к тому и веду, что Арсеналу пены хрен кто даст за такие вещи, а Ливеру само собой разумеется)
+6
-3
+3
Жота выходил на пустые ворота, зачем ему было падать самому?
+6
-4
+2
Ответ Korotkov R.A.
В динамике действительно показалось, что пенальти. Однако, после видеопросмотра, стало понятно, что Жота брал уроки у дельфиныча. Тейлор - 🤡
Там скорее те кто на ВАР отожгли...согласившись с его решением.
+2
0
+2
Да, Жота явно перестарался в этом эпизоде. Немного глупо получилось. На мой взгляд, это уже чисто рефлекс: если намечается контакт с вратарём - падай. Атакующих игроков такому учат, 100%.
+2
0
+2
Ответ ОттоДракула
Справедливости ради упади так условный Холанд в матче с Ливерпулем, то это был бы судейский заговор против Клоппа.
Не Арсеналу говорить про заговоры, до матча с Ливерпулем там чуть ли не частных детективов заказывать хотели😂
Ну если контакт был, что делать, повод назначить есть.
А то что игрок упал, его личный выбор. Который лично мне не импонирует. Но я его могу понять, потому что если ты устоишь на ногах и плохо пробьешь, пенальти уже не дадут (это именно про те случаи, когда контакт был)
+6
-4
+2
Спортс напоминает диктаторский режим. Когда они тексте слово гребанный- это норм, когда я- это может нарушить правила сообщества или как там пишут
+2
0
+2
Тут скорее непонятно, зачем он это сделал. Мяч далеко отпустил? Вроде нет. У Жоты класс игры и техника на очень высоком уровне, и забивал он не раз доигрывая подобные моменты. От этого тем более непонятно. Магнитные бури, походу.
По хорошему, должны были после вар отменить.
+1
0
+1
Что то Ширер забыл добавить, что строкам простили два удаления. Жоэлингтону и Гимараешу. Первого ещё в первом тайме должны были удалять. Ну а Жота упал конечно странно, но что касание кипера было это факт. Вообще сороки достаточно бесхребетно сыграли. Если Дарвин был хоть чутка удачливее...
+3
-2
+1
Ответ Игорь Климов
Пенальти конечно был, но игрок мог и не падать в штрафной.
Но если это пенальти, почему судья не свистнул когда Аллисон выбросился на Сака в матче Ливерпуль-Арсенал и тот же запнул ему ноги?
+1
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+1
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