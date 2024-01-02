Игрок «Ахмата» Челикович: «В России можно прекрасно жить на 300 тысяч рублей в месяц. Если Смолов говорит о комфортабельной жизни, наверное, кто-то может потратить и все 500 тысяч»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Ахмат Ясмин Челикович Футбол

Ясмин Челикович высказался о том, сколько денег нужно в месяц для жизни в России.

Игрок «Ахмата» прокомментировал слова Федора Смолова, что для комфортной жизни в Москве ему нужно тратить около 500 тысяч рублей в месяц.

«Смолов знает больше меня о ценах и жизни в России. Без сомнений, в России можно прекрасно жить и на 300 тысяч рублей в месяц.

Но если он говорит о комфортабельной жизни, наверное, кто-то может потратить и все 500 тысяч», – сказал футболист «Ахмата» Ясмин Челикович.

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6 комментариев
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Можно и на 40 жить ☹️
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+12
Если без детей и ипотеки, то и на 100-150к вполне комфортно жить
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Так, ну что, погнали, кто, сколько зарабатывает?
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Жители Чечни которые живут на 300к, правда в год и не в самом плохом случае его поддержат думаю.
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+3
Ответ Mr. Voronoi
Если без детей и ипотеки, то и на 100-150к вполне комфортно жить
на 100к без детей со своим жильем в Мск можно вполне комфортно жить, ещё и по чуть на отпуск откладывать.
+3
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можно вполне комфортно жить в Уфе с женой в декрете и ребенком на 70к, без ипотеки и кредита со своим жильём
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